LL4: Erster gegen Zweiter − Überraschungsteam im Spitzenspiel

Gut ein Drittel der Saison liegt bereits hinter uns. Dass das Topspiel am zehnten Spieltag nun Lüner SV gegen Emsdetten 05 heißt darf man auch zu diesem Zeitpunkt als Überraschung hinnehmen. Zum einen fallen die Absteiger aus der Westfalenliga häufig eher unsanft in der Landesliga, zum anderen steht mit Emsdetten 05 ein Aufsteiger auf dem zweiten Tabellenrang.

Mehr Spitzenspiel als die Begegnung dieser beiden Teams geht wohl kaum. Zwar sind die Abstände in der oberen Tabellenhälfte immer noch unfassbar klein − Platz eins und sieben trennen nur zwei Punkte − doch treffen hier nicht nur die beiden bestplatzierten Mannschaften aufeinander, sondern auch die formstärksten Teams der Liga .

Wie eng der Kampf um die Tabellenspitze tatsächlich ist zeigt ein weiteres Spiel: Der VfL Senden empfängt die Hammer SpVg. Eine Begegnung, die vor einer Woche noch das absolute Topspiel gewesen wäre. Der VfL fiel durch die Niederlage gegen Rot-Weiß Deuten vom ersten auf den fünften Rang, die Hammer SpVg zog gegen den Lüner SV den Kürzeren und tauschte den zweiten gegen den vierten Tabellenplatz.

Bei beiden Teams ist also derzeit ein bisschen der Wurm drin. Nach einem jeweils sauberen Saisonstart blieben sowohl Senden als auch Hamm zuletzt hinter den Erwartungen. Die Sendener sammelten aus den letzten fünf Spielen nur sechs Zähler, die gleiche Ausbeute steht auf der Hammer Seite. Umso wichtiger wird das anstehende Duell nun für die beiden Kontrahenten, so könnte es doch richtungsweisend für den Rest der Saison sein.

Alle Partien des zehnten Spieltags im Überblick:

So, 15:00

SV Burgsteinfurt : SG Bockum-Hövel

ASK Ahlen : SV Rot-Weiß Deuten

VfL Senden : Hammer SpVg

Lüner SV : Emsdetten 05

Werner SC : SV Dorsten-Hardt

SC Altenrheine : Westfalia Gemen

So, 15:15

SV SW Lembeck : Vorwärts Wettringen

So, 15:30

Ibbenbürener SpVg : DJK Borussia Münster