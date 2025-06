LL4: Dülmen steigt ab, Wettringen hält spektakulär die Klasse

Der Wahnsinn findet im "Hiärtken" kein Ende: Mit dem zwölften ungeschlagenen Spiel in Folge macht Vorwärts Wettringen im Heimspiel gegen Rot-Weiß Deuten den Klassenerhalt dingfest. Damit sorgt Vorwärts für das wohl größte sportliche Comeback dieser Landesliga-Saison. Anfang März, im Heimspiel gegen Eintracht Ahaus, hatten die Wettringer das letzte Mal das Nachsehen. Vor gut drei Monaten hielt Vorwärts noch die rote Laterne in der Hand und schien mit einem Abstand von neun Punkten auf den Tabellendreizehnten noch ziemlich abgeschlagen. Doch die Niederlage gegen die Eintracht war die letzte in der laufenden Saison. Das Team vom scheidenden Chefcoach Patrick Wensing startete ein Lauf, der seines gleichen sucht. Somit kann sich Wensing mit gutem Gewissen Richtung Schüttorf verabschieden, wo er den Landesligisten FC Schüttorf 09 übernehmen wird.

Des einen Freud ist des anderen Leid. Der andere, das ist in diesem Fall die TSG Dülmen. Das Team von Ahmed Ibrahim musste am letzten Spieltag auf die Schützenhilfe der Deutener hoffen, die bekanntlich ausblieb. Die eigene Aufgabe − das Heimspiel gegen Westfalia Gemen − schien die TSG vorerst erfolgreich bewältigen zu können. Bis Lukas Kemper beim Stand von 2:1 für die Dülmener Hausherren die letzten Hoffnungen auf den Klassenerhalt platzen ließ. Mit seinem Treffer zum 2:2-Endstand (90+2') war der Abstieg der TSG besiegelt. Vor noch gut einem Jahr stand Dülmen im Aufstiegsspiel um die Westfalenliga gegen Vestia Disteln, nun verabschiedet sich die TSG endgültig aus der Landesliga − jedoch in die andere Richtung.

Der Abstieg der DJK Eintracht Coesfeld ist bereits seit Wochen in Stein gemeißelt. Nach 32 Spieltagen ist der Abstand von zwanzig Punkten auf den 13. Tabellenrang bezeichnend. Trotz dessen − aufgegeben hat sich die Eintracht nicht. Zuletzt siegte man mit 3:6 bei der TSG Dülmen, rang Vorwärts Wettringen beinahe einen Zähler ab und nun entging man beim Spitzenreiter aus Nordkirchen der sich androhenden Blamage. Mehr als nur das: Coesfeld holt durch ein torloses Remis sogar ein Punkt beim Westfalenliga-Aufsteiger. Für Coach Patrick Koster und seine Mannschaft sicherlich ein versöhnliches Ende nach einer ziemlich ruckeligen Landesliga-Saison.

Das torreichste Spiel des letzten Spieltages fand am Sonntag am Kanal statt: Der SC Altenrheine empfing Borussia Münster. Die Münsteraner hätten unter Umständen an diesem Tag noch absteigen können. Dass man diesem Szenario aber mit aller Gewalt entgehen will, zeigte die Borussia eindrucksvoll: Denn alle sieben Tore in dieser Begegnung fiel auf Seiten der Gäste. Bereits im Laufe der ersten Halbzeit brachten die beiden Tore von Ansumana Nyassi (31') und Nils Burchardt (37') die Borussen auf die Siegerstraße. Geplatzt ist der Knoten dann jedoch so richtig im zweiten Durchgang: Josse Gerick und Maximilian Wüst erhöhten mit ihren Treffern auf 0:3 (51') bzw. 0:4 (58'), ehe dann die große Show des eingewechselten Paul Sträter begann. Mit einem lupenreinen Hattrick (67', 85', 90') setzt er der souveränen Vorstellung seiner Borussia die Krone auf. Durch den Sieg sichert Münster den Klassenerhalt und schiebt sich dabei in der Tabelle bis auf Rang elf. Der SCA rutscht durch die Niederlage im letzten Spiel unter Trainer Marc Wiethölter auf den siebten Tabellenplatz ab.

Alle Ergebnisse des 34. Spieltages im Überblick:

FC Epe – Ibbenbürener SpVg 0:3

FC Epe: Niklas Baumann, Thorsten Hüsing (74. Jan Kühlkamp), Kilian Daniel Voss, Vito Deiters, Ricardo Deiters, Loris Deiters (75. Noah Eglins), Matteo Schultewolter, Philipp Hörst (62. Timo Schönherr), Jannik Holtmann (62. Henrico Holtkamp), Kamaljit Singh (81. Schaquil Nicklas Soares), Kerhad Jasem - Trainer: Ralf Cordes

Ibbenbürener SpVg: Sven Hübner, Gerrit Oberhaus, Lukas Börgel (45. Florian Krasniqi), Adrian Thal, Christopher Nietiedt (75. Luca Klostermann), Matthias Eiter, Marvin Hagemann (84. Timo Zimmermann), Niklas Richter (66. Julian Wesselkämper), Glenn Schröer (69. Niklas Pollok), Maximilian Pelle, Kevin Hagemann - Trainer: Alexander Lust

Schiedsrichter: Eric Timmer (Gelsenkirchen)

Tore: 0:1 Kevin Hagemann (68.), 0:2 Julian Wesselkämper (80.), 0:3 Timo Zimmermann (86.)



SC Altenrheine – Borussia Münster 0:7

SC Altenrheine: Steffen Söndgen, Max Stermann, Fabian Kray (58. Joel Flasse), Guido Göcke, Tom Bovenschulte, Yannik Langner (46. Thorben Kortenhorn), Luca Keanu Lars Huesmann, Marvin Strotmann (62. Levin Noel Damer), Lars Bieker (58. Fabian Hüer), Tim Schmidt, Arne Üffing (80. Noah Saalfeld) - Trainer: Marc Wiethölter

Borussia Münster: Philipp Oluts, Jan Henrik Springeneer (77. Max Florian Troschel), Michel Johannes Schrick, Josse Gerick, Nils Burchardt, Mats Klosa (77. Abdelwahad Chafiq), Hafani Bouraima (63. Mathis Schrick), Klaas Lecke, Maximilian Wüst, Ansumana Nyassi (83. Giovanni Amouzou), Diaoul Tchadjobo (56. Paul Vincent Sträter) - Trainer: Janis Kraus - Trainer: Henrik Wegener

Schiedsrichter: Philipp Werner-Krestel

Tore: 0:1 Ansumana Nyassi (32.), 0:2 Nils Burchardt (36.), 0:3 Josse Gerick (48.), 0:4 Maximilian Wüst (55.), 0:5 Paul Vincent Sträter (63.), 0:6 Paul Vincent Sträter (82.), 0:7 Paul Vincent Sträter (89.)



Hammer SpVg – SV Eintracht Ahaus 1:0

Hammer SpVg: Janis Mario Kindler, Louis Hein, Noel Dülek (82. Jonas Woitaschek), Leon Schneider, Jovan Mihajlovic, Hendrik Beste (33. Lorik Beka), Niclas Noldes, Soner Aydin (73. Lukas Scholdei), Daniel Schürmann, Amar Husic (67. Tomas Delcio Mateus), Tristan Zumbrock (86. Musab Malbelegi) - Trainer: Ralph Oberdiek

SV Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, Simon Lovermann, Felix Gövert (46. Justus Schücker), Janis Jan Noack (63. Stanly Vinke), Christian Rosing, Jan Kröger (18. Jonathan Noack), Lennart Varwick, Jannik Wigbels, Jannes Brüning, Pascal Krieger - Trainer: Frank Wegener

Tore: 1:0 Jovan Mihajlovic (63.)



TSG Dülmen – Westfalia Gemen 2:2

TSG Dülmen: Aziz Retzep, Patrick Besler, Roman Espeter, Mario Espeter, Gioel Aresu (73. Karam Alnaji), Dominik Arnsmann (90. Arne Klein), Alexander Kock, Calvin Friedag, Fadi Alnemek, Lasse Radke, Tobias Korte - Trainer: Ahmed Ibrahim

Westfalia Gemen: Eric Grave, Frederik Vorholt, Kevin Miller (64. Aaron Deckers), Nils Gettler, Lennart Südholt (42. Lukas Kemper), Noah Lohaus (83. Leonard Veith), Jost Elias Gehling, Alexander Bilski (86. Max Derksen), Florian Girnth, Johannes Koschmieder, Justin Marquart - Trainer: Georg Geers

Schiedsrichter: Sebastian Strube (Dortmund)

Tore: 1:0 Alexander Kock (50.), 1:1 Justin Marquart (77.), 2:1 Karam Alnaji (80.), 2:2 Lukas Kemper (90.)



SV Dorsten-Hardt – Werner SC 4:2

SV Dorsten-Hardt: Paul Den Hartog, Jens Maximilian Lensing (83. Tim Heitbreder), Evans Ankomah-Kissi, Jonas Grütering (86. Nico Emile Strohmeier), Tobias Portmann, Jannis Scheuch, Dominik Königshausen, Jan Tewes, Maximilian Supe, Alexander Brefort, Lukas Matena (57. Sidney Serge Tekoe) - Trainer: Christoph Schlebach

Werner SC: Luca Wiegel, Marvin Stöver, Lukas Nattler, Steffen Happe, Jannik Prinz, Yannick Lachowicz (43. Finn Drücker), Leon Becker, Jason Jäger (80. Tim Dirk Abdinghoff), Frederic Fischer, Henrik Warnecke (80. Eftal Calikbasi), Robin Przybilla - Trainer: Lars Müller

Schiedsrichter: Martin Gratzla

Tore: 1:0 Evans Ankomah-Kissi (37.), 2:0 Jens Maximilian Lensing (60.), 2:1 Finn Drücker (79.), 3:1 Alexander Brefort (83.), 3:2 Leon Becker (89.), 4:2 Jannis Scheuch (90.)



VfL Senden – SV Burgsteinfurt 2:0

VfL Senden: Leon Friedrich, Marvin Tjaden, Eldin Celebic (48. Tom Schloegl), Tim Castelle (79. Prince Sanyang), Hussein Fayad, Lucas Morzonek (61. Matthias Althaus), Jean Emmanuel Itoua, Tim Hermann, Marvin Müller (70. Marcel Berik), Joshua Dabrowski, Jermaine Jeyanthira (61. Aljoscha Kottenstede) - Trainer: Rabah Abed

SV Burgsteinfurt: Jan-Simon Wilmer, Steffen Exner, Henning Ruhkamp, Helio Ricardo Faria da Silva (81. Jonah Behrendt), Julius Fliß, Rafael Branquinho (46. Jason Petris), Alex Dubs (70. Raul-Luca Prieto Rodriguez), Max Thüning, Joshua Olden, Umut Berke, Neriman Kocevic (46. Volkan Haziri) - Trainer: Christoph Klein-Reesink

Schiedsrichter: Kilian Krämer

Tore: 1:0 Tim Castelle (11.), 2:0 Hussein Fayad (36.)



Vorwärts Wettringen – SV Rot-Weiß Deuten 2:0

Vorwärts Wettringen: Tobias Brünen, David Ratering, Paul Höffer, Nils Bußmann, Hendrik Artmann, Jens Schnermann, Leonard Zenuni, Philipp Gering (86. Thomas Hils), Torsten Fiefhaus (60. Ole Trindeitmar), Mats Thiemann (79. Luis Weßeling), Noah Schilling (90. Nils Weyring) - Trainer: Patrick Wensing

SV Rot-Weiß Deuten: Julian Jaworek, Till Goeke, Robin Pötter, Tarek El Meshai, Jonas Goeke, Nils Falkenstein (76. Kieron Ihnen), Ben Beisenbusch, Pascal Hingst, Jan Pohlmann (69. Mahmoud Nuno El-Dorr), Moritz Noetzel, Kevin Tshimanga-Dilangu (83. Dennis Hubert) - Trainer: Mike Ratkowski

Schiedsrichter: Nico Kleinegesse

Tore: 1:0 Mats Thiemann (64.), 2:0 Nils Weyring (90.)



FC Nordkirchen – DJK Eintracht Coesfeld 0:0

FC Nordkirchen: Yannick Noah Barenberg, Lars Wannigmann, Jaime Carlos Borm (75. Robin Schwick), Amer Masic, Leon Lücke (65. Nico Plechaty), Ufuk Ekincier, Yannick Tönnes, Talha Temur (65. Linus Hensler), Tobias Heering, Jussef Saado (46. Rene Nemitz), Antonio Abazi (46. Fynn Lukas Rottmann) - Trainer: Mario Plechaty

DJK Eintracht Coesfeld: Jannis Thentie, Bastian Domeier, Steffen Edeler, Tobias Hüwe (81. Simon Brück), Philip Luca Schink, Heinrich Krampe, Lukas Rix (60. Amir Saleh), Maximilian Kiffmeyer, Maximillian Funkner, Jan Eric Grosshanten (62. Julien Thentie), Wilm Schulze Baek (70. Kilian Lind) - Trainer: Patrick Koster - Trainer: Karsten Erwig

Schiedsrichter: Luca-Noél Perschke

Tore: keine Tore