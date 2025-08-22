LL4: Dorsten-Derby am Freitagabend, Senden empfängt Burgsteinfurt

Der dritte Spieltag in der Landesliga 4 steht vor der Tür − Und wie letzte Woche wird dieser mit einem Derby eröffnet. Am Freitagabend tritt Schwarz-Weiß Lembeck bei Rot-Weiß Deuten an. Außerdem treffen ungeschlagene Burgsteinfurter auf den bislang perfekten VfL Senden, Ibbenbüren hofft auf erste Punkte beim Tabellenführer aus Ahlen und Bockum-Hövel steht gegen Emsdetten unter Zugzwang − Wir blicken auf den kommenden Spieltag.

Bislang war es kein sanfter Empfang in der Landesliga für den SV Schwarz-Weiß Lembeck. Das Team von Chefcoach Oliver Ridder schaffte nach der Kreisliga-Meisterschaft in der Saison 2023/24 den sofortigen Durchmarsch aus der Bezirksliga in die Landesliga. Hier stoßen die Dorstener allerdings zu Beginn der Saison an ihre Grenzen. Der Auftakt verlief mit der 0:4-Niederlage gegen Senden, sowie der 1:3-Pleite gegen Ahlen nicht ganz wie man es sich vorstellte. Zugegeben, Lembeck spielt diese Saison um nichts anderes als den Klassenerhalt, während Ahlen und Senden sicherlich höhere Ansprüche an sich selbst formulieren. Nützt aber alles nichts, denn mit dem anstehenden Derby gegen Rot-Weiß Deuten steht gleich der nächste Härtetest für Schwarz-Weiß an.

Der letztjährige Tabellendritte startet in der laufenden Saison den nächsten Anlauf, in die Westfalenliga zurückzukehren. Dem souveränen 3:0-Auftaktsieg gegen Bockum-Hövel folgte ein Remis bei Borussia Münster. Ein erster kleiner Rückschlag in der Saison der Deutener, denn bei den angeknockten Borussen durfte man eigentlich einen Sieg erwarten. Nun gilt es für die Mannschaft von Lukas Große-Puppendahl zu beweisen, eben doch mit der Favoritenrolle umgehen zu können. Verzichten muss der neue Trainer am Bahndamm auf Abwehrmann Christoph Kasak, der sich in Münster einen Platzverweis einhandelte.

Das lässt sich sehen, was der VfL Senden und der SV Burgsteinfurt bislang gezeigt haben. Beide Teams sind ungeschlagen in die Saison gestartet, der VfL Senden gewann gar beide Spiele ohne ein Gegentor kassiert zu haben. Die Burgsteinfurter siegten am vergangenen Spieltag gegen den Westfalenliga-Absteiger Lüner SV und holten einen Zähler in Werne.

Im Kreispokal Münster schied der VfL Senden zwar bereits in der ersten Runde aus, was angesichts des schweren Loses Westfalia Kinderhaus aber nicht per se dramatisch ist. Ganz im Gegenteil: Der VfL bot dem Westfalenligisten einen harten Fight und musste sich erst nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen geschlagen geben.

Die Ligapartie zwischen den beiden Senkrechtstartern ist richtungsweisend. Besonders der VfL Senden, mittlerweile in seiner zehnten Landesliga-Saison in Folge, zählt dieses Jahr zum Favoritenkreis auf den Aufstieg, so hat man sich in den letzten Jahren mit guten Platzierungen immer näher an die Tabellenspitze heran gekämpft.

Alle Partien des dritten Spieltags im Überblick:



Fr, 19:30:

SV Rot-Weiß Deuten : SV Schwarz-Weiß Lembeck

So, 15:00

Vorwärts Wettringen : Werner SC

Hammer SpVg : DJK Borussia Münster

ASK Ahlen : Ibbenbürener SpVg

VfL Senden : SV Burgsteinfurt

Lüner SV : SC Altenrheine

SV Dorsten-Hardt : Westfalia Gemen

Emsdetten 05 : SG Bockum-Hövel