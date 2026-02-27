LL4: Burgsteinfurt gegen Senden gefordert, Ibbenbüren hofft auf Punkte Die Spieltags-Vorschau in der Landesliga 4 von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der erste Spieltag nach der Winterpause hat das ohnehin spannende Aufstiegsrennen weiter verschärft. Durch das Remis im Spitzenspiel zwischen Lünen und Burgsteinfurt rückten Verfolger wie Hamm, Deuten und Gemen enger an den heiß begehrten Aufstiegsrang heran. Doch auch im Tabellenkeller scheint der bislang eher unspektakuläre Kampf um den Klassenerhalt neue Fahrt aufzunehmen. Nach dem aufsehenerregenden Kantersieg über den SV Dorsten-Hardt will Vorwärts Wettringen gegen den Werner SC den nächsten Schritt in Richtung eines sportlichen Comebacks gehen.

Burgsteinfurt muss um Platz zwei kämpfen Die einen mögen von einem gewonnenen Punkt gegen den Tabellenführer sprechen, die anderen von einer verpassten Chance, sich selbst an die Spitze der Liga zu setzen. Wie auch immer, das torlose Remis im Spitzenspiel zwischen dem SV Burgsteinfurt und dem Lüner SV verleiht dem Kampf um den Aufstieg in die Westfalenliga noch ein wenig mehr Würze. Der neutrale Beobachter freut sich. Den Blick auf das kommende Wochenende gerichtet, bleibt dem SVB jedoch keine Zeit, sich über das zurückliegende Spiel den Kopf zu zerbrechen. Denn mit dem Tabellensiebten vom VfL Senden kommt das nächste dicke Brett auf die Burgsteinfurter zu. Und durch die Entwicklungen des letzten Spieltages schielen gleich vier Verfolger auf den zweiten Tabellenplatz, den die Steinfurter gerade innehaben.

Der VfL meldete sich mit einem 1:0-Heimerfolg gegen die Ibbenbürener Spielvereinigung aus der Winterpause zurück. In einem hitzigen Aufeinandertreffen, auf beiden Seiten wurden Platzverweise ausgesprochen, war es Sendens Topscorer Ali Shinawi, der in den Schlussminuten das Spiel zu Gunsten seiner Mannschaft entschied. Damit kletterte Senden auf den siebten Tabellenplatz und liegt nun nur noch vier Punkte hinter dem kommenden Gegner. Ein weiterer Mutmacher für den VfL: Schon im Hinspiel im August siegte man (2:1). ISV sehnt Befreiungsschlag herbei Der Ibbenbürener Spielvereinigung fehlt es in der laufenden Spielzeit vor allem an der Konstanz. Die Formkurve der ISV gestaltet sich ziemlich schwankend und bis auf eine Serie von drei Siegen in Folge im Herbst des letzten Jahres blieben die Versuche, in der Tabelle zu klettern, bislang erfolglos. So rangiert Ibbenbüren derweilen punktgleich mit Borussia Münster (13.) auf dem zwölften Tabellenplatz. Mit 21 Punkten auf dem Konto steht das Team von Kevin Gütt nur vier Zähler "über dem Strich" und bleibt weiterhin in Abstiegsgefahr.