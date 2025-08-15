LL4: Bekommt auch Lembeck die Ahlener Torwut zu spüren?

Hamm-Derby am Samstagabend, Aufsteiger treffen im Lembeck aufeinander und Münster mit nächstem Härtetest − Das erwartet uns am zweiten Spieltag in der Landesliga 4.

Der Hingucker des ersten Spieltages war definitiv die Landesliga-Premiere des ASK Ahlen. Mit dem 7:0-Kantersieg über Borussia Münster feierte der Aufsteiger einen Einstand nach Maß und setzte sich gleich zu Beginn an die Tabellenspitze. Die torhungrige Offensive um Yasin Acar und Emre Yildiz blickt nun dem nächsten möglichen Torfestival entgegen: Denn mit dem SV Schwarz-Weiß Lembeck wartet ein Gegner, der letzte Woche eher unsanft in die Liga gestartet ist.

Eine verschlafene Anfangsphase in der zweiten Halbzeit kostete den Lembeckern letztendlich einen möglichen Punktgewinn und ließ den Klassenunterschied zwischen dem VfL Senden und dem Aufsteiger doch relativ deutlich aussehen. Für die Mannschaft von Trainer Oliver Ridder wären Punkte im Duell der Aufsteiger ohnehin nicht schlecht − am dritten Spieltag gastiert Lembeck nämlich beim SV Rot-Weiß Deuten. Sollte der Ligastart nicht komplett nach hinten losgehen, müssen am Sonntag Punkte her.

Ende März 2024 trafen die SG Bockum-Hövel und die Hammer SpVg letztmals aufeinander. Vor gut anderthalb Jahren siegte die HSV auswärts mit 2:4. "Damals" duellierten sich die Stadtrivalen noch in der Westfalenliga, dann stieg erst die Hammer SpVg ab, in der vergangenen Saison schließlich auch die SG Bockum-Hövel. Nun ist die Landesliga die Bühne für das nächste Hamm-Derby.

Nicht dass das Spiel an sich für beide Mannschaften ohnehin schon genug Ansporn bietet − Verlieren verboten gilt auch, weil sowohl die SG Bockum-Hövel als auch die HSV ihr Auftaktspiel verloren. Zudem verabschiedete sich die Hammer SpVg bereits mit einer 0:6-Klatsche in der ersten Runde aus dem Kreispokal Unna-Hamm. Und das gegen den Bezirksligisten SG Massen.

Also: Um sich gar nicht erst in einen länger anhaltenden Negativtrend reinziehen zu lassen, sind in diesem Derby auf beiden Seiten Punkte gefordert. Anpfiff in Bockum-Hövel ist bereits am Samstagabend um 18:00 Uhr.

Alle Partien des 2. Spieltags im Überblick:

Sa, 18:00 Uhr:

SG Bockum-Hövel : Hammer SpVg

So, 15:00 Uhr:

SV Burgsteinfurt : Lüner SV

Ibbenbürener SpVg : VfL Senden

SV SW Lembeck : ASK Ahlen

DJK Borussia Münster : SV Rot-Weiß Deuten

Westfalia Gemen : Emsdetten 05

SV Dorsten-Hardt : Vorwärts Wettringen

SC Altenrheine : Werner SC