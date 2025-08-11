LL4: Aufsteiger sorgen für Torregen am ersten Spieltag

Der erste Spieltag der neuen Spielzeit steht in den Büchern − und was für einer! Die Teams der Landesliga 4 verzichteten am heutigen Sonntag vollkommen auf vorsichtiges Abtasten zu Beginn und gingen gleich in die Vollen. Ganze 35 Tore fielen in den acht Partien − besonders daran beteiligt: Die Aufsteiger.

Aufsteiger ASK Ahlen feiert einen Einstand nach Maß. Mit 7:0 lässt die Mannschaft von Erkan Baslarli dem Gegner aus Münster nicht den Hauch einer Chance. Dabei legte die Borussia eine ordentliche erste Hälfte hin − auch wenn Ahlen zum Pausenpfiff durch den Treffer von Yasin Acar (10') bereits in Führung lag.

So war das Spiel nach nicht einmal einer gespielten Stunde schon entschieden. Was den ASK jedoch nicht veranlasste das Toreschießen einzustellen. Resul Topcu machte das halbe Dutzend voll (82'), Ismail Icen vollendete zum 7:0 (88').

Was dann zu Beginn der zweiten 45 Minuten geschah, wird der Hintermannschaft der Borussia wohl noch so manchen Albtraum bescheren: Binnen neuen Minuten dreht die Offensive des Aufsteigers völlig frei und erzielt gleich vier weitere Tore (48', 50', 55', 57'). "Innerhalb von neun Minuten ist etwas passiert, das wir nicht erklären können. Das war wie in einem Fiebertraum", so Münsters Coach Henrik Wegener bei Heimspiel-Online .

Ein rabenschwarzer Tag für den Vorjahres-Elften aus Münster. Für die Wegener-Elf heißt es nun, diese Klatsche möglichst schnell abzuhaken, denn am nächsten Wochenende steht mit dem Heimspiel gegen den SV Rot-Weiß Deuten gleich die nächste schwere Aufgabe an.

Lüner SV zittert sich zum Sieg gegen die ISV

Ein weiterer Neuling, der zum Einstand in der Landesliga siegen konnte ist der Lüner SV. Gegen die Ibbenbürener Spielvereinigung reicht dem Westfalenliga-Absteiger eine starke Phase zu Beginn der zweiten Hälfte.

Die Gäste aus Ibbenbüren legten gleich nach Anpfiff gut los und nach nicht einmal zwei Minuten zappelte der Ball erstmalig im Netz von Lünes Keeper Alexander Rothkamm. Noch vor dem Pausenpfiff fanden die Gastgeber die Antwort, als Enis Delija aus elf Metern zum Ausgleich traf. Ähnlich wie der ASK Ahlen nutzte auch der Lüner SV eine anfällige Phase der gegnerischen Defensive nach der Halbzeit. So traf Delija binnen zwei Minuten zum 2:1 (50') sowie 3:1 (52'), Darren Rios erhöhte nur neun Minuten später auf 4:1 (61').

Die ISV wirkte geschockt, konnte sich aber zum Ende des Spiels noch einmal aufraffen: Dominic Dohe verkürzte in der 79. Spielminute auf 4:2, wenige Minuten später sorgte Maximilian Pelle sogar für das 4:3. Die begonnene Aufholjagd der Gäste endete jedoch mit diesem Treffer und so zitterte sich Lüne zum ersten Sieg nach dem Westfalenliga-Abstieg.

Alle Ergebnisse des 1. Spieltags im Überblick:

Vorwärts Wettringen – SC Altenrheine 2:5

Vorwärts Wettringen: Tobias Brünen (27. Maxim Schabbing), David Ratering, Niklas Heeke (82. Joost Rausse), Alexander Schmees (63. Ole Stein), Jannik Ruhkamp, Leonard Zenuni, Marvin Klewitz (57. Simon Wiecher), Ole Trindeitmar, Mats Thiemann (63. Thomas Hils), Finn Höffer, Noah Schilling - Trainer: Philipp Hölscher

SC Altenrheine: Jannik Sriskandarajah, Vadim Schmidt (67. Lars Bieker), Henry Südhoff, Noah Saalfeld, Joel Flasse, Thorben Kortenhorn (80. Glenn Schröer), Yannik Langner, Luca Keanu Lars Huesmann (85. Timo Müller), Nick Petlach (67. Levin Noel Damer), Arne Üffing, Fabian Hüer (85. Dustin Reiners) - Trainer: Guido Göcke - Trainer: Mario Brinkmann - Trainer: Nick Petlach

Schiedsrichter: Philip Roedig

Tore: 0:1 Nick Petlach (1.), 1:1 Finn Höffer (5.), 1:2 Thorben Kortenhorn (23.), 1:3 Luca Keanu Lars Huesmann (41.), 2:3 Simon Wiecher (68.), 2:4 Fabian Hüer (69.), 2:5 Fabian Hüer (78. Foulelfmeter)



Hammer SpVg – Westfalia Gemen 0:1

Hammer SpVg: Janis Mario Kindler, Louis Hein, Berdan Aydin (78. Ole Anton Neuhaus), Noel Dülek (88. Lorik Beka), Leon Schneider, Jovan Mihajlovic, Hendrik Beste, Niclas Noldes, Daniel Schürmann (88. Ilias Boutarrada), Eric Kommorowski, Amar Husic (61. Lennart Pörschke) - Trainer: Ralph Oberdiek

Westfalia Gemen: Lennart Dillhage, Nils Gettler, Noah Lohaus, Luca Blanke (59. Alexander Bilski), Jost Elias Gehling, Ahmet Salih Özyigit, Jan-Frederik Büning (76. Lennart Südholt), Fynn Borremans, Florian Girnth (46. Joris Keizers), Johannes Koschmieder (90. Fabien Beyer), Tim Bröcking (86. Al Bashek Abdul Rahman Dawara) - Trainer: Georg Geers

Schiedsrichter: Ben Gödde (Brilon)

Tore: 0:1 Johannes Koschmieder (83.)



ASK Ahlen – Borussia Münster 7:0

ASK Ahlen: Marcel Klemmer, Sinan Özkara, Iago Augusto De Carvalho (64. Rasit Tekin), Okan Güvercin, Aykut Bozkurt (46. Matheus Lucas Souza Mendes), Akil Cömcü, Emre Yildiz, Ilker Algan (68. Resul Topcu), Breno Ferreira Guimaraes, Yasin Acar (60. Cihan Özkara), Bertul Kocabas (73. Ismail Icen) - Trainer: Erkan Baslarli

Borussia Münster: Björn Bils, Mathis Schrick, Jan Henrik Springeneer, Georg Konrad Schrader, Samir Bodowe, Mats Klosa (88. Leon Walters), Hafani Bouraima (60. Diaoul Tchadjobo), Paul Vincent Sträter (77. Maddox Ott), Tim Hermann, Maximilian Wüst, Sasha Titz (60. Cebrail Demir) - Trainer: Janis Kraus - Trainer: Henrik Wegener - Trainer: Jannick Wischmeier

Schiedsrichter: Lucas Kamp (Hövelriege)

Tore: 1:0 Yasin Acar (10.), 2:0 Emre Yildiz (48.), 3:0 Yasin Acar (50.), 4:0 Yasin Acar (55.), 5:0 Emre Yildiz (57.), 6:0 Resul Topcu (82.), 7:0 Ismail Icen (88.)



VfL Senden – SV Schwarz-Weiß Lembeck 4:0

VfL Senden: Marvin Kemmann, Marvin Tjaden, Jasper Laurenz Kleuter, Eldin Celebic, Dominik Schöppner, Hendrik Heubrock (12. Ali Shinawi), Hussein Fayad (83. Lukas Gottwald), Joshua Dabrowski, Jermaine Jeyanthira (61. Jürgen Sinev), Matthias Althaus (69. Mohamad Fakih Dit Issa), Elias Noah Tatari (46. Tim Castelle) - Trainer: Rabah Abed

SV Schwarz-Weiß Lembeck: Pascal Lehmkuhl, Nick Hellenkamp, Jan Kötting (83. Jannes Brun), Hendrik Dumpe, Bernd Röhling (75. Marvin Botthof), Vincent Leonhard Brun (75. Marius Wilkes), Daniel Hennebach, Marius Felix Benning (56. Steffen Fellner), Tom Springenberg (83. Marius Höing), Leon Hortmann, Louis Gerling - Trainer: Oliver Ridder

Schiedsrichter: Thorsten Kleiböhmer

Tore: 1:0 Tim Castelle (53.), 2:0 Hussein Fayad (54.), 3:0 Joshua Dabrowski (59.), 4:0 Joshua Dabrowski (73.)



Lüner SV – Ibbenbürener SpVg 4:3

Lüner SV: Alexander Rothkamm, Enis Delija, Volkan Ablak (71. Danny Miguel Putzig), Pascal Wieczorek (21. Tobias Hartmann), Daniel Mikuljanac, Ennes Yilmaz (94. Gor Hovakimyan), Robin Rosowski, Resul Celebi (80. Daniel Friesen), Sebastian Prada, Darren Rios, Sipan Uzun - Trainer: Giovanni Schiattarella

Ibbenbürener SpVg: Jason Breulmann, Luca Klostermann (77. Bjarne Christian Muck), Matthias Eiter, Dominic Dohe, Eric Rahe, Marvin Hagemann, Julian Wesselkämper (64. Timo Zimmermann), Niklas Pollok (73. Nikolai Biemann), Maximilian Pelle, Kevin Hagemann (77. Berkant Samanci), Daniel Kammerzell - Trainer: Kevin Gütt

Schiedsrichter: Maik Koch

Tore: 0:1 Kevin Hagemann (2.), 1:1 Enis Delija (38. Foulelfmeter), 2:1 Enis Delija (50.), 3:1 Enis Delija (52.), 4:1 Darren Rios (61.), 4:2 Eric Rahe (79.), 4:3 Maximilian Pelle (85.)



Werner SC – SV Burgsteinfurt 2:2

Werner SC: Henrik Pollak, Marvin Stöver, Henry Poggenpohl, Zoran Martinovic, Lukas Nattler, Nico Holtmann, Jannik Prinz (84. Mathis Geue), Leon Becker (46. Steffen Happe), Henrik Warnecke (72. Moatez Barakat Omar), Mirac Sahin, Robin Przybilla (46. Finn Drücker) - Trainer: Pascal Harder

SV Burgsteinfurt: Raphael Meier, Steffen Exner, Henning Ruhkamp, Paul Höffer, Giovanni Amouzou (79. Lars Bode), Helio Ricardo Faria da Silva, Volkan Haziri, Reza Asadollahi Alle (71. Rafael Branquinho), Umut Berke, Neriman Kocevic, Elix Chukri (25. Joshua Olden) - Trainer: Christoph Klein-Reesink

Schiedsrichter: Björn Backhaus

Tore: 0:1 Umut Berke (30.), 1:1 Henry Poggenpohl (58.), 1:2 Umut Berke (75.), 2:2 Finn Drücker (77.)



SpVg Emsdetten 05 – SV Dorsten-Hardt 1:1

SpVg Emsdetten 05: Janis Over, Merlin Heinz, Tim Merker, Adinane Fousseni, Marius Klöpper, Jürgen Venikh (80. Fabian Merfeld), Marius Schomaker, Henrik Möllers (72. Jonas Schomaker), Engin Demirdag (88. Asdren Haliti), Omar Guetat (80. Hannes Rehr), Luca Tillmann - Trainer: Daniel Apke

SV Dorsten-Hardt: Paul Den Hartog, Tim Wellers, Mirko Janning, Lorenz Alsmann (46. Jonas Kruppa), Jannis Scheuch (94. Ünsal Oruc), Dominik Königshausen (46. Nico Lange), Auron Etemi (46. Yasin Birli), Jan Tewes, Maximilian Supe, Nico Glüsing, Sidney Serge Tekoe (85. Felix Surmann) - Trainer: Christoph Schlebach

Schiedsrichter: Stefan Schönfelder (Riesenbeck)

Tore: 0:1 Nico Glüsing (69.), 1:1 Marius Schomaker (83.)



SV Rot-Weiß Deuten – SG Bockum-Hövel 3:0

SV Rot-Weiß Deuten: Philipp Amft, Robin Pötter, Dogan Yildiz (7. Luca Händchen), Tarek El Meshai, Christoph Kasak, Jonas Goeke, Timo Haarmann, Hendrik Christian Löbler (80. Felix Schapp), Fabian Schöneis (73. Robin Slawinski), Mahmoud Nuno El-Dorr (45. Moritz Noetzel), Kevin Tshimanga-Dilangu (73. Nils Falkenstein) - Trainer: Lukas Große-Puppendahl

SG Bockum-Hövel: Tobias Krakor, Amer Masic, Efe Özkara, Ercan Akman, Almurtadha Fouad Salim Al-Saeedi (91. Janik Schäper), Nico Kollakowski (91. Aram Abdo), Fynn Bsufka, Norayr Jalilyan (76. Lars Brinkmann), Isam El Aallali, Santtu Kalle Kristian Lindgren (75. Alexander Guthoff), Dawid Szmadrowski (91. Marcio Martin Grzesica) - Trainer: Oliver Glöden

Schiedsrichter: Danny Piel

Tore: 1:0 Hendrik Christian Löbler (23.), 2:0 Hendrik Christian Löbler (61.), 3:0 Tarek El Meshai (66.)