LL4: Anspannung vor Steinfurter Gipfeltreffen

Mit großer Spannung fiebern wir auf das Aufeinandertreffen der beiden Lünen-Verfolger Burgsteinfurt und Emsdetten hin. Nicht nur in der Tabelle sind die Teams benachbart, mit einer Anreise von knapp 20 Minuten Autofahrt darf man diesem Duell auch den Titel "Derby" verleihen.
Auch wenn der Ligaprimus aus Lünen derzeit wenig Anlass für solche Gedankenspiele gibt, könnte das Spiel zwischen Burgsteinfurt und Emsdetten entscheidend für den restlichen Saisonverlauf werden. Sollte Lünen noch einmal ins Straucheln geraten und Punkte liegen lassen, sind der SVB und die 05er nun mal derzeit die heißesten Anwärter auf die Übernahme der Tabellenführung.
Im Burgsteinfurter Volksbank-Stadion trifft am Sonntag Formstärke auf Formstärke. Die Gastgeber sind seit neun Ligapartien ohne Niederlage, Emsdetten siegte in jedem der letzten vier Spiele.
So, 29.03, 15:00
VfL Senden : Vorwärts Wettringen
SC Altenrheine : Hammer SpVg
Werner SC : SV Rot-Weiß Deuten
Lüner SV : ASK Ahlen
So, 29.03, 15:15
SV SW Lembeck : Westfalia Gemen
SV Burgsteinfurt : Emsdetten 05
So, 29.03, 15:30
Ibbenbürener SpVg : SV Dorsten-Hardt