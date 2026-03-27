 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

LL4: Anspannung vor Steinfurter Gipfeltreffen

Die Spieltags-Vorschau in der Landesliga 4

von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Liga-Neuling Emsdetten 05 macht im Aufstiegskampf auf sich aufmerksam
Liga-Neuling Emsdetten 05 macht im Aufstiegskampf auf sich aufmerksam – Foto: Hardy Krebs

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LL Westfalen St. 4
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Vorwärts Wettringen

Lokalrivalen im Verfolgerduell

Mit großer Spannung fiebern wir auf das Aufeinandertreffen der beiden Lünen-Verfolger Burgsteinfurt und Emsdetten hin. Nicht nur in der Tabelle sind die Teams benachbart, mit einer Anreise von knapp 20 Minuten Autofahrt darf man diesem Duell auch den Titel "Derby" verleihen.

Auch wenn der Ligaprimus aus Lünen derzeit wenig Anlass für solche Gedankenspiele gibt, könnte das Spiel zwischen Burgsteinfurt und Emsdetten entscheidend für den restlichen Saisonverlauf werden. Sollte Lünen noch einmal ins Straucheln geraten und Punkte liegen lassen, sind der SVB und die 05er nun mal derzeit die heißesten Anwärter auf die Übernahme der Tabellenführung.

Im Burgsteinfurter Volksbank-Stadion trifft am Sonntag Formstärke auf Formstärke. Die Gastgeber sind seit neun Ligapartien ohne Niederlage, Emsdetten siegte in jedem der letzten vier Spiele.

Alle Partien des 22. Spieltags im Überblick:

So, 29.03, 15:00

VfL Senden : Vorwärts Wettringen

SC Altenrheine : Hammer SpVg

Werner SC : SV Rot-Weiß Deuten

Lüner SV : ASK Ahlen

So, 29.03, 15:15

SV SW Lembeck : Westfalia Gemen

SV Burgsteinfurt : Emsdetten 05

So, 29.03, 15:30

Ibbenbürener SpVg : SV Dorsten-Hardt