LL4: Anspannung vor Steinfurter Gipfeltreffen

Liga-Neuling Emsdetten 05 macht im Aufstiegskampf auf sich aufmerksam – Foto: Hardy Krebs

Lokalrivalen im Verfolgerduell

Mit großer Spannung fiebern wir auf das Aufeinandertreffen der beiden Lünen-Verfolger Burgsteinfurt und Emsdetten hin. Nicht nur in der Tabelle sind die Teams benachbart, mit einer Anreise von knapp 20 Minuten Autofahrt darf man diesem Duell auch den Titel "Derby" verleihen.

Auch wenn der Ligaprimus aus Lünen derzeit wenig Anlass für solche Gedankenspiele gibt, könnte das Spiel zwischen Burgsteinfurt und Emsdetten entscheidend für den restlichen Saisonverlauf werden. Sollte Lünen noch einmal ins Straucheln geraten und Punkte liegen lassen, sind der SVB und die 05er nun mal derzeit die heißesten Anwärter auf die Übernahme der Tabellenführung.