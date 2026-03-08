LL2: VfB Bottrop will wieder auf die eins, Hamborn 07 kämpft um Punkte Landesliga, Gruppe 2: Der ESC Rellinghausen hat am Freitagabend vorgelegt und den PSV Wesel bezwungen. Als Lohn gibt es die Tabellenführung - zumindest bis Sonntag. von Marcel Eichholz · Heute, 13:57 Uhr · 0 Leser

Der VfB Bottropsinnt nach der Topspiel-Pleite auf Ein Erfolgserlebnis. – Foto: Anton Wagener

Nach der Niederlage des VfB Bottrop im Topspiel der Landesliga, Gruppe 2, gegen den ESC Rellinghausen ist es im Meisterschaftsrennen wieder richtig spannend geworden. Nur noch ein Punkt trennte die Kontrahenten vor dem 22. Spieltag. Der ESC hat am Freitagabend die Chance, Bottrop unter Druck zu setzen, genutzt und sein Heimspiel gegen den PSV Wesel gewonnen. Der VfB ist am Sonntag beim VfB Speldorf gefordert. In Schlagdistanz bleiben der SV Scherpenberg und der SV Budberg. Diese Spiele stehen außerdem an.

Erst spät fiel die Entscheidung im Freitagabendspiel der Liga. Letztlich fuhr der ESC Rellinghausen dank eines Doppelpacks von Luka Bosnjak in der Schlussphase einen weiteren Dreier ein und zog - zumindest vorübergehend - am VfB Bottrop im Klassement vorbei. Schon in der fünften Spielminute brachte Tristan Richter die Gastgeber in Front, was zugleich auch den Pausenstand bedeuten sollte. Der PSV wirkte bemüht und die Anstrengungen wurden schließlich belohnt. Zindedine Funfack markierte nach 66 Zeigerumdrehungen den Ausgleich, doch die Antwort des ESC folgte prompt. Keine zwei Minuten später brachte Can Funke Rellinghausen erneut in Führung. Wesel konnte noch einmal zurückkommen, doch der erneute Ausgleich durch Denys Ovsiannikov (75.) wurde doch Bosnjaks Doppelpack in der Schlussphase wertlos (88./90.+1).