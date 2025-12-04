LL2: Speldorf überrascht im Nachholspiel und gewinnt bei Viktoria Goch

Zum Auftakt des Wochenendes standen sich die Sportfreunde Hamborn 07 und der PSV Wesel gegenüber, die tabellarisch vor Spielbeginn einzig ein Zähler voneinander trennte. Aufgrund dessen, dass beide Mannschaften sich unmittelbar im Tabellenkeller wiederfanden, waren sowohl die Hausherren als auch die Gäste auf drei Zähler im direkten Duell angewiesen, welche schlussendlich dem PSV vorbehalten waren:

Luis Jakob Blaswich und Felix Gehrmann drehten die zwischenzeitliche Führung der Gastgeber durch Rashad Ouro-Akpo im zweiten Abschnitt und besorgten einen bedeutenden 2:1-Auswärtsdreier der Gäste. Durch diesen rücken die Grün-Weißen vorübergehend auf den zehnten Tabellenrang vor, wohingegen die Sportfreunde auf dem 17. Platz zurückbleiben.

Top-Stürmer Berkan Eken, Malik Tchalawou und Bünyamin Sahin machten schon im ersten Durchgang alles klar, ehe Eken im zweiten Abschnitt Saisontor Nummer acht und das 4:0 folgen ließ. In der Schlussphase erhöhte dann Niklas Plijic gar noch auf 5:0, bevor SVB-Topstürmer Moritz Paul den Ehrentreffer zum 1:5 aus Sicht des Gastgebers folgen ließ. Durch den überraschend einseitigen Auftritt verteidigt Rellinghausen den zweiten Tabellenplatz äußerst souverän, wohingegen Budberg einen Rückschlag im Aufstiegsrennen erleidet und auf den fünften Rang zurückfällt.

Mit dem Duell zwischen dem drittplatzierten SV Budberg und dem Tabellenzweiten ESC Rellinghausen kam es anschließend zum absoluten Spitzenspiel des Wochenendes, schließlich trennte die beiden Kontrahenten einzig ein Zähler voneinander. Eine Favoritenrolle war demnach nicht auszumachen, was auf dem Platz allerdings anders aussehen sollte: Denn die Gäste aus Rellinghausen, die nach der jüngsten Heimniederlage gegen Viktoria Goch angestachelt in die Partie gingen, lieferten ein Offensivfeuerwerk ab und ließen dem SVB nicht den Hauch einer Chance:

Parallel war Spitzenreiter VfB Bottrop bei den Sportfreunden Niederwenigern gefragt und ging - ob des klaren Vorsprungs von 15 Punkten - als klarer Favorit in die Begegnung. Dieser Rolle konnten die Schwarz-Weißen am Ende zwar gerecht werden, taten sich aber lange schwer gegen einen stark eingestellten Oberliga-Absteiger: Durch Tore von Marc Fabian Rapka und Frederik Lach geriet der VfB zwanzig Minuten vor Spielende mit 0:2 in Rückstand, wodurch bereits alles nach einer Auswärtspleite aussah.

Doch Kapitän und Top-Knipser Raphael Steinmetz brachte den VfB zehn Minuten vor Schluss mit seinem Anschlusstreffer zurück in die Partie, ehe Rene Biskup fünf Minuten darauf den Ausgleich parat hatte. Doch damit nicht genug: In den Schlussminuten war es erneut Steinmetz, der per Doppelschlag zum Dreierpack und zugleich zum 4:2-Erfolg des Ligaprimus vollendete und den Sportfreunden somit eine äußerst schmerzliche Heimpleite zuzog. Für den Torjäger vom Dienst waren es derweil bereits die Saisontore neun bis elf, wodurch der VfB auch nach dem zwölften Spieltag von der Tabellenspitze grüßt.

Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Kray und dem SV Scherpenberg war derweil durchaus als „Duell der Gegensätze“ zu bezeichnen, schließlich gastierte das formstärkste Team der Liga bei den seit sieben Ligaspielen sieglosen Krayern. Aufgrund dieser Ausgangslage gingen die Gäste, die mit einer makellosen Bilanz von fünf Siegen in Folge in die Begegnung starteten, als klarer Favorit in das Duell. Dank einer souveränen Vorstellung konnte die Elf von Chefcoach Sven Schützek seine Hausaufgaben dann auch erledigen: Nach dem Führungstreffer von SVS-Stürmer Baha Arslanboga und dem zwischenzeitlichen Ausgleichstor durch ein Eigentor von Emirhan Karaca ließ Arslanboga nach einer guten Stunde Spielzeit seinen zweiten Tagestreffer folgen, wodurch der Bann gebrochen war: Maximilian Abel und Joker Ömer Akbel zeichneten sich folglich für die Treffer zur komfortablen 4:1-Führung verantwortlich, wodurch die Partie entschieden war. Dem FC Kray gelang durch Luca Kazelis schlussendlich einzig der Ehrentreffer zum 2:4.

Im Aufsteiger-Duell zwischen dem SC Werden-Heidhausen und Rhenania Bottrop war einiges an Spannung geboten: Die Hausherren, die ob des sieben-Punkte-Vorsprungs auf das Schlusslicht favorisiert in die Partie gingen, behielten nach einem wildem Spielverlauf die Oberhand: Während Muhammed Alkan Celik die Gäste, nach einer Viertelstunde Spielzeit und zwischenzeitlichem Ausgleichstreffer Werdens, per Doppelschlag in Führung brachte, drehte die Hausherren die Begegnung dank zweier Treffer von Jacob Hans Mertens noch vor dem Seitenwechsel auf 3:2. Dieser hatte damit aber noch nicht genug: Eine Viertelstunde vor Schluss war es erneut der Mittelfeld-Stratege, der seinen dritten Tagestreffer und die Vorentscheidung folgen ließ. Auf Seiten der Rhenania sprang folglich einzig der Anschlusstreffer durch Joker Flávio Dietz heraus, wodurch diese auch gegen den Mitaufsteiger leer ausgehen und auf dem letzten Tabellenplatz zurückbleiben.

Ebenfalls sieben Tore gab es zugleich in Mülheim zu bestaunen, wo sich Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 und Liga-Neuling DJK Sportfreunde Katernberg gegenüberstanden. Die Gäste, die mit einem ordentlichen Punkte-Polster von 13 Zählern Vorsprung in die Partie beim Tabellenvorletzten gingen, erwischten dabei den wesentlich besseren Start: Timo Conde, Luca Campe und Kerron Oteng-Adjei brachten die Sportfreunde bereits in den ersten 45 Minuten mit 3:0 in Führung, ehe MFC-Kapitän Ahmed-Malik Uzun in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs auf 1:3 verkürzte. Nach dem Wiederbeginn war es dann der eingewechselte Yechan Baek, der das Spiel durch seinen Treffer zum 2:3 spannend machte, bevor Christopher Löffler zehn Minuten vor Spielende die Entscheidung zugunsten der Sportfreunde parat hatte. Zwar gelang Oben Robert Molango in der Nachspielzeit noch der erneute Anschluss, was allerdings nichts mehr am Ausgang der Partie änderte.

Zeitgleich kam es mit dem Aufeinandertreffen zwischen DJK Blau-Weiß Mintard und dem 1. FC Lintfort zu einem Duell zweier unmittelbarer Tabellennachbarn: Die Hausherren, die mit einem Rückstand von zwei Zählern auf den Kontrahenten in die Partie gingen und folglich gewillt waren, mit einem Dreier an Lintfort vorbeizuziehen, starteten zunächst alles andere als erfolgreich in die Begegnung: Durch zwei frühe Gästetreffer von Carlos Candido Pin und Ouassim El Abdouni gerieten die Blau-Weißen früh in Rückstand, welcher dann auch weit über die erste Hälfte hinaus bestand hatte. Erst in der Schlussphase bäumten die Hausherren sich auf und kamen durch ein Eigentor und einen Treffer von Mathias Lierhaus zum Ausgleich, ehe Joker Lucas Elias Simos unmittelbar vor Schluss sogar noch einen drauf setzte und den 3:2-Siegtreffer beisteuerte.