LL2: Rellinghausen patzt im Derby, Bottrop profitiert dank Heimerfolg

Gleich zum Auftakt des Spieltags sollte es einiges an Toren zu sehen geben: Im Kellerduell zwischen der SG Essen-Schönebeck und Verfolger Sportfreunde Hamborn 07 gab es in Summe ganze neun Tore zu bestaunen: Nachdem die Essener Hausherren durch einen Doppelpack von Volodymyr Honcharov und einen Treffer von David Lenze den frühen Gegentreffer durch Sportfreunde-Stürmer Luka Blazevic in eine 3:1-Pausenführung umwandelten, wurde es in Abschnitt zwei so richtig wild:

Weil Yasar Cakir nach dem Seitenwechsel doppelt zuschlug, schien die Partie bereits entschieden. Doch Rashad Ouro-Akpo, Kenson Götze und erneut Blazevic machten die Begegnung mit ihren Treffern nochmal spannend, schlussendlich blieb es aber beim 5:4 für die SGS. Durch den Heimdreier ziehen die Essener auf fünf Zähler vom Konkurrenten weg, der mit einzig zehn Zählern auf der Habenseite auf dem vorletzten Tabellenrang verbleibt.