 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Bottrop enteilt der Konkurrenz an der Spitze.
Bottrop enteilt der Konkurrenz an der Spitze. – Foto: IMAGO/Funke Foto Services

LL2: Rellinghausen patzt im Derby, Bottrop profitiert dank Heimerfolg

Landesliga, Gruppe 2: Am Sonntag standen alle neun Paarungen des 15. Spieltags auf dem Programm: Weil Verfolger ESC Rellinghausen gegen Lokalrivale SC Werden-Heidhausen leer ausgeht, zieht Ligaprimus VfB Bottrop dank des klaren Heimerfolgs gegen den FC Kray an der Tabellenspitze davon.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

VfB Bottrop heißt der große Gewinner des 15. Spieltags der Landesliga, Gruppe 2: Weil der Spitzenreiter im Heimspiel gegen den FC Kray seine Hausaufgaben erledigt und Verfolger ESC Rellinghausen parallel als Verlierer vom Platz geht, kommt der VfB der erhofften „Herbstmeisterschaft“ ein gutes Stück näher. Auch im Tabellenkeller war einiges geboten: Während die SG Essen-Schönebeck und der Mülheimer FC 97 bedeutende Dreier eintüten, muss Schlusslicht Rhenania Bottrop eine Last-Minute-Niederlage gegen den SV Scherpenberg einstecken.

Jetzt in Folge 14 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

_______________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

So lief der 15. Spieltag:

Heute, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
5
4
Abpfiff

Gleich zum Auftakt des Spieltags sollte es einiges an Toren zu sehen geben: Im Kellerduell zwischen der SG Essen-Schönebeck und Verfolger Sportfreunde Hamborn 07 gab es in Summe ganze neun Tore zu bestaunen: Nachdem die Essener Hausherren durch einen Doppelpack von Volodymyr Honcharov und einen Treffer von David Lenze den frühen Gegentreffer durch Sportfreunde-Stürmer Luka Blazevic in eine 3:1-Pausenführung umwandelten, wurde es in Abschnitt zwei so richtig wild:

Weil Yasar Cakir nach dem Seitenwechsel doppelt zuschlug, schien die Partie bereits entschieden. Doch Rashad Ouro-Akpo, Kenson Götze und erneut Blazevic machten die Begegnung mit ihren Treffern nochmal spannend, schlussendlich blieb es aber beim 5:4 für die SGS. Durch den Heimdreier ziehen die Essener auf fünf Zähler vom Konkurrenten weg, der mit einzig zehn Zählern auf der Habenseite auf dem vorletzten Tabellenrang verbleibt.

Heute, 13:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
4
2
Abpfiff

Zeitgleich standen sich der 1. FC Lintfort und Herausforderer DJK Sportfreunde Katernberg gegenüber. Die Gäste, die angesichts des acht-Punkte-Vorsprungs auf den Kontrahenten favorisiert in die Partie gingen, konnten ihrer Rolle am Ende nicht gerecht werden:

Ein Doppelpack von Top-Stürmer Timo Conde reichte nicht aus, weil Alfred Appiah, Ouassim El Abdouni und Doppeltorschütze Carlos Candido Pin mit ihren Treffern für den 4:2-Heimsieg Lintforts sorgten. Durch diesen fahren die Hausherren den zweiten Dreier in Serie ein, während Katernberg auf den fünften Rang zurückfällt.

Heute, 14:15 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
0
1
Abpfiff

Mit viel Spannung war derweil das Aufeinandertreffen zwischen den Kellerkindern PSV Wesel und dem Mülheimer FC 97 erwartet worden: Die beiden Kontrahenten trennten vor Spielbeginn lediglich drei Zähler, weshalb es nun darum ging, wichtige Punkte im Abstiegskampf einzusacken. Dementsprechend ausgeglichen verlief dann auch die Begegnung:

Während sich die beiden Mannschaften in der ersten Hälfte noch überwiegend auf die Defensivarbeit fokussierten, gelang Gäste-Akteur Sihun Kim in der 56. Spielminute der entscheidende Treffer zum 1:0-Auswärtserfolg. Durch diesen klettert der MFC nach großen Startschwierigkeiten aus der Abstiegszone und zieht mit dem PSV gleich.

Heute, 14:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
FC Kray
FC KrayFC Kray
4
1
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
0
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
3
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
2
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
0
4
Abpfiff

____

Das sind die nächsten Spieltage:

16. Spieltag
06.12.25 SV Scherpenberg - VfB Bottrop
06.12.25 Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Blau-Weiß Mintard
07.12.25 1. FC Lintfort - Viktoria Goch
07.12.25 FC Kray - PSV Wesel
07.12.25 Sportfreunde Niederwenigern - SG Essen-Schönebeck
07.12.25 SV Budberg - GSV Moers
07.12.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Rhenania Bottrop
07.12.25 Mülheimer FC 97 - ESC Rellinghausen
07.12.25 SC Werden-Heidhausen - VfB Speldorf

17. Spieltag
11.12.25 ESC Rellinghausen - FC Kray
12.12.25 Viktoria Goch - SV Budberg
13.12.25 VfB Speldorf - Mülheimer FC 97
13.12.25 GSV Moers - Sportfreunde Hamborn 07
13.12.25 Rhenania Bottrop - 1. FC Lintfort
14.12.25 SG Essen-Schönebeck - SC Werden-Heidhausen
14.12.25 PSV Wesel - SV Scherpenberg
14.12.25 VfB Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
14.12.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Niederwenigern

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

Aufrufe: 030.11.2025, 19:25 Uhr
Tom KunzeAutor