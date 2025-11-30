LL2: Rellinghausen patzt im Derby, Bottrop profitiert dank Heimerfolg

VfB Bottrop heißt der große Gewinner des 15. Spieltags der Landesliga, Gruppe 2: Weil der Spitzenreiter im Heimspiel gegen den FC Kray seine Hausaufgaben erledigt und Verfolger ESC Rellinghausen parallel als Verlierer vom Platz geht, kommt der VfB der erhofften „Herbstmeisterschaft“ ein gutes Stück näher. Auch im Tabellenkeller war einiges geboten: Während die SG Essen-Schönebeck und der Mülheimer FC 97 bedeutende Dreier eintüten, muss Schlusslicht Rhenania Bottrop eine Last-Minute-Niederlage gegen den SV Scherpenberg einstecken.
Gleich zum Auftakt des Spieltags sollte es einiges an Toren zu sehen geben: Im Kellerduell zwischen der SG Essen-Schönebeck und Verfolger Sportfreunde Hamborn 07 gab es in Summe ganze neun Tore zu bestaunen: Nachdem die Essener Hausherren durch einen Doppelpack von Volodymyr Honcharov und einen Treffer von David Lenze den frühen Gegentreffer durch Sportfreunde-Stürmer Luka Blazevic in eine 3:1-Pausenführung umwandelten, wurde es in Abschnitt zwei so richtig wild:
Weil Yasar Cakir nach dem Seitenwechsel doppelt zuschlug, schien die Partie bereits entschieden. Doch Rashad Ouro-Akpo, Kenson Götze und erneut Blazevic machten die Begegnung mit ihren Treffern nochmal spannend, schlussendlich blieb es aber beim 5:4 für die SGS. Durch den Heimdreier ziehen die Essener auf fünf Zähler vom Konkurrenten weg, der mit einzig zehn Zählern auf der Habenseite auf dem vorletzten Tabellenrang verbleibt.
Zeitgleich standen sich der 1. FC Lintfort und Herausforderer DJK Sportfreunde Katernberg gegenüber. Die Gäste, die angesichts des acht-Punkte-Vorsprungs auf den Kontrahenten favorisiert in die Partie gingen, konnten ihrer Rolle am Ende nicht gerecht werden:
Ein Doppelpack von Top-Stürmer Timo Conde reichte nicht aus, weil Alfred Appiah, Ouassim El Abdouni und Doppeltorschütze Carlos Candido Pin mit ihren Treffern für den 4:2-Heimsieg Lintforts sorgten. Durch diesen fahren die Hausherren den zweiten Dreier in Serie ein, während Katernberg auf den fünften Rang zurückfällt.
Mit viel Spannung war derweil das Aufeinandertreffen zwischen den Kellerkindern PSV Wesel und dem Mülheimer FC 97 erwartet worden: Die beiden Kontrahenten trennten vor Spielbeginn lediglich drei Zähler, weshalb es nun darum ging, wichtige Punkte im Abstiegskampf einzusacken. Dementsprechend ausgeglichen verlief dann auch die Begegnung:
Während sich die beiden Mannschaften in der ersten Hälfte noch überwiegend auf die Defensivarbeit fokussierten, gelang Gäste-Akteur Sihun Kim in der 56. Spielminute der entscheidende Treffer zum 1:0-Auswärtserfolg. Durch diesen klettert der MFC nach großen Startschwierigkeiten aus der Abstiegszone und zieht mit dem PSV gleich.
16. Spieltag
06.12.25 SV Scherpenberg - VfB Bottrop
06.12.25 Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Blau-Weiß Mintard
07.12.25 1. FC Lintfort - Viktoria Goch
07.12.25 FC Kray - PSV Wesel
07.12.25 Sportfreunde Niederwenigern - SG Essen-Schönebeck
07.12.25 SV Budberg - GSV Moers
07.12.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Rhenania Bottrop
07.12.25 Mülheimer FC 97 - ESC Rellinghausen
07.12.25 SC Werden-Heidhausen - VfB Speldorf
17. Spieltag
11.12.25 ESC Rellinghausen - FC Kray
12.12.25 Viktoria Goch - SV Budberg
13.12.25 VfB Speldorf - Mülheimer FC 97
13.12.25 GSV Moers - Sportfreunde Hamborn 07
13.12.25 Rhenania Bottrop - 1. FC Lintfort
14.12.25 SG Essen-Schönebeck - SC Werden-Heidhausen
14.12.25 PSV Wesel - SV Scherpenberg
14.12.25 VfB Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
14.12.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Niederwenigern