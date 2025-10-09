 2025-10-10T17:03:43.034Z

Der VfB Bottrop will gegen Goch die Tabellenspitze zurückerobern.
Der VfB Bottrop will gegen Goch die Tabellenspitze zurückerobern. – Foto: Cindy Jahn

LL2: Moers patzt auch in Wesel, Scherpenberg und Heidhausen souverän

Landesliga, Gruppe 2: Mit gleich drei Paarungen ist der neunte Spieltag am Freitagabend eröffnet worden: Während der PSV Wesel nach zwischenzeitlichem Rückstand gegen den GSV Moers überzeugt, fahren der SV Scherpenberg und Aufsteiger SC Werden-Heidhausen überzeugende Siege ein.

Die Landesliga, Gruppe 2 ist am Freitagabend in den neunten Spieltag gestartet, gleich drei Begegnungen standen an: Sowohl der FC Kray als auch Kellerkind Sportfreunde Niederwenigern mussten sich in den Duellen gegen Aufsteiger SC Werden-Heidhausen respektive dem SV Scherpenberg klar mit 1:4 geschlagen geben. Derweil geht auch der GSV Moers leer aus: Trotz 1:0-Pausenführung verliert der GSV gegen Kellerkind PSV Wesel mit 1:3 und bleibt im vierten Spiel in Folge sieglos.

Das war der neunte Spieltag:

Heute, 19:15 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
1
4
Abpfiff
+Video

Gleich zum Auftakt des neunten Spieltags kam es zu einem mit Spannung erwarteten Duell zweiter unmittelbarer Tabellennachbarn, als der FC Kray Aufsteiger SC Werden-Heidhausen auf heimischer Anlage begrüßte. Die Gäste, die mit einem Rückstand von einem Zähler auf den Kontrahenten in die Partie gingen, ließen schlussendlich allerdings keine Zweifel aufkommen und setzten sich klar mit 4:1 durch:

Nachdem Jacob Hans Mertes den Aufsteiger nach 20 absolvierten Spielminuten mit 1:0 in Führung brachte, glichen die Hausherren in Person von Djibril Tamsir Camara noch vor der Pause aus. Doch Vladimilson Jesus Chitombi Mumbepia, Antoine Pierre Feld und erneut Mertes besorgten den am Ende verdienten 4:1-Erfolg der Gäste, die folglich an Kray vorbeiziehen.

Heute, 19:30 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
3
1
Abpfiff

Heute, 20:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
4
1
Abpfiff

Morgen, 16:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
16:30live

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00live

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:00

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
15:00

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:15

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:30

Das sind die nächsten Spieltage:

10. Spieltag
17.10.25 DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Speldorf
17.10.25 Viktoria Goch - PSV Wesel
19.10.25 SG Essen-Schönebeck - 1. FC Lintfort
19.10.25 Sportfreunde Niederwenigern - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
19.10.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Rhenania Bottrop
19.10.25 SV Budberg - VfB Bottrop
19.10.25 GSV Moers - ESC Rellinghausen
19.10.25 Mülheimer FC 97 - FC Kray
19.10.25 SC Werden-Heidhausen - SV Scherpenberg

11. Spieltag
26.10.25 SG Essen-Schönebeck - DJK Blau-Weiß Mintard
26.10.25 VfB Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
26.10.25 1. FC Lintfort - FC Kray
26.10.25 SV Scherpenberg - Mülheimer FC 97
26.10.25 ESC Rellinghausen - Viktoria Goch
26.10.25 PSV Wesel - SV Budberg
26.10.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SC Werden-Heidhausen
26.10.25 VfB Speldorf - GSV Moers
26.10.25 Rhenania Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern

