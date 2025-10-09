LL2: Moers patzt auch in Wesel, Scherpenberg und Heidhausen souverän

Die Landesliga, Gruppe 2 ist am Freitagabend in den neunten Spieltag gestartet, gleich drei Begegnungen standen an: Sowohl der FC Kray als auch Kellerkind Sportfreunde Niederwenigern mussten sich in den Duellen gegen Aufsteiger SC Werden-Heidhausen respektive dem SV Scherpenberg klar mit 1:4 geschlagen geben. Derweil geht auch der GSV Moers leer aus: Trotz 1:0-Pausenführung verliert der GSV gegen Kellerkind PSV Wesel mit 1:3 und bleibt im vierten Spiel in Folge sieglos.

Gleich zum Auftakt des neunten Spieltags kam es zu einem mit Spannung erwarteten Duell zweiter unmittelbarer Tabellennachbarn, als der FC Kray Aufsteiger SC Werden-Heidhausen auf heimischer Anlage begrüßte. Die Gäste, die mit einem Rückstand von einem Zähler auf den Kontrahenten in die Partie gingen, ließen schlussendlich allerdings keine Zweifel aufkommen und setzten sich klar mit 4:1 durch:

Nachdem Jacob Hans Mertes den Aufsteiger nach 20 absolvierten Spielminuten mit 1:0 in Führung brachte, glichen die Hausherren in Person von Djibril Tamsir Camara noch vor der Pause aus. Doch Vladimilson Jesus Chitombi Mumbepia, Antoine Pierre Feld und erneut Mertes besorgten den am Ende verdienten 4:1-Erfolg der Gäste, die folglich an Kray vorbeiziehen.