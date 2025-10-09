LL2: Moers patzt auch in Wesel, Scherpenberg und Heidhausen souverän

Die Landesliga, Gruppe 2 ist am Freitagabend in den neunten Spieltag gestartet, gleich drei Begegnungen standen an: Sowohl der FC Kray als auch Kellerkind Sportfreunde Niederwenigern mussten sich in den Duellen gegen Aufsteiger SC Werden-Heidhausen respektive dem SV Scherpenberg klar mit 1:4 geschlagen geben. Derweil geht auch der GSV Moers leer aus: Trotz 1:0-Pausenführung verliert der GSV gegen Kellerkind PSV Wesel mit 1:3 und bleibt im vierten Spiel in Folge sieglos.
Gleich zum Auftakt des neunten Spieltags kam es zu einem mit Spannung erwarteten Duell zweiter unmittelbarer Tabellennachbarn, als der FC Kray Aufsteiger SC Werden-Heidhausen auf heimischer Anlage begrüßte. Die Gäste, die mit einem Rückstand von einem Zähler auf den Kontrahenten in die Partie gingen, ließen schlussendlich allerdings keine Zweifel aufkommen und setzten sich klar mit 4:1 durch:
Nachdem Jacob Hans Mertes den Aufsteiger nach 20 absolvierten Spielminuten mit 1:0 in Führung brachte, glichen die Hausherren in Person von Djibril Tamsir Camara noch vor der Pause aus. Doch Vladimilson Jesus Chitombi Mumbepia, Antoine Pierre Feld und erneut Mertes besorgten den am Ende verdienten 4:1-Erfolg der Gäste, die folglich an Kray vorbeiziehen.
____
10. Spieltag
17.10.25 DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Speldorf
17.10.25 Viktoria Goch - PSV Wesel
19.10.25 SG Essen-Schönebeck - 1. FC Lintfort
19.10.25 Sportfreunde Niederwenigern - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
19.10.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Rhenania Bottrop
19.10.25 SV Budberg - VfB Bottrop
19.10.25 GSV Moers - ESC Rellinghausen
19.10.25 Mülheimer FC 97 - FC Kray
19.10.25 SC Werden-Heidhausen - SV Scherpenberg
11. Spieltag
26.10.25 SG Essen-Schönebeck - DJK Blau-Weiß Mintard
26.10.25 VfB Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
26.10.25 1. FC Lintfort - FC Kray
26.10.25 SV Scherpenberg - Mülheimer FC 97
26.10.25 ESC Rellinghausen - Viktoria Goch
26.10.25 PSV Wesel - SV Budberg
26.10.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SC Werden-Heidhausen
26.10.25 VfB Speldorf - GSV Moers
26.10.25 Rhenania Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern