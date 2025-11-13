LL2 live: Vierfacher Freitag, Katernberg will Scherpenberg knacken

Am Freitag geht der 14. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 an den Start, gleich die Hälfte aller Paarungen des Wochenendes stehen auf dem Programm: Die Tabellennachbarn SC Werden-Heidhausen und PSV Wesel sowie die Sportfreunde Hamborn 07 und VfB Speldorf erhoffen sich in den direkten Duellen Zählbares, während der ESC Rellinghausen und Verfolger Viktoria Goch favorisiert in ihre Partien gehen. Am Sonntag stehen sich dann unter anderem die formstarken Kontrahenten SV Scherpenberg und DJK Sportfreunde Katernberg gegenüber.