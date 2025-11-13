LL2 live: Vierfacher Freitag, Katernberg will Scherpenberg knacken

Am Freitag geht der 14. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 an den Start, gleich die Hälfte aller Paarungen des Wochenendes stehen auf dem Programm: Die Tabellennachbarn SC Werden-Heidhausen und PSV Wesel sowie die Sportfreunde Hamborn 07 und VfB Speldorf erhoffen sich in den direkten Duellen Zählbares, während der ESC Rellinghausen und Verfolger Viktoria Goch favorisiert in ihre Partien gehen. Am Sonntag stehen sich dann unter anderem die formstarken Kontrahenten SV Scherpenberg und DJK Sportfreunde Katernberg gegenüber.
15. Spieltag
30.11.25 SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
30.11.25 PSV Wesel - Mülheimer FC 97
30.11.25 ESC Rellinghausen - SC Werden-Heidhausen
30.11.25 VfB Bottrop - FC Kray
30.11.25 1. FC Lintfort - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
30.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Budberg
30.11.25 GSV Moers - Viktoria Goch
30.11.25 VfB Speldorf - Sportfreunde Niederwenigern
30.11.25 Rhenania Bottrop - SV Scherpenberg
16. Spieltag
06.12.25 SV Scherpenberg - VfB Bottrop
06.12.25 Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Blau-Weiß Mintard
07.12.25 1. FC Lintfort - Viktoria Goch
07.12.25 FC Kray - PSV Wesel
07.12.25 Sportfreunde Niederwenigern - SG Essen-Schönebeck
07.12.25 SV Budberg - GSV Moers
07.12.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Rhenania Bottrop
07.12.25 Mülheimer FC 97 - ESC Rellinghausen
07.12.25 SC Werden-Heidhausen - VfB Speldorf