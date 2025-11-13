 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Scherpenberg will seinen Erfolgslauf weiter fortsetzen.
Scherpenberg will seinen Erfolgslauf weiter fortsetzen. – Foto: David Zimmer

LL2 live: Vierfacher Freitag, Katernberg will Scherpenberg knacken

Landesliga, Gruppe 2: Mit gleich vier Partien fällt am Freitagabend der Startschuss für den 14. Spieltag: Sowohl in Heidhausen, Hamborn, Niederwenigern als auch in Goch rollt der Ball unter Flutlicht. Am Sonntag folgt dann unter anderem das Aufeinandertreffen der beiden formstarken Kontrahenten SV Scherpenberg und DJK Sportfreunde Katernberg.

Am Freitag geht der 14. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 an den Start, gleich die Hälfte aller Paarungen des Wochenendes stehen auf dem Programm: Die Tabellennachbarn SC Werden-Heidhausen und PSV Wesel sowie die Sportfreunde Hamborn 07 und VfB Speldorf erhoffen sich in den direkten Duellen Zählbares, während der ESC Rellinghausen und Verfolger Viktoria Goch favorisiert in ihre Partien gehen. Am Sonntag stehen sich dann unter anderem die formstarken Kontrahenten SV Scherpenberg und DJK Sportfreunde Katernberg gegenüber.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Das ist der 14. Spieltag:

Morgen, 19:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
19:30

Morgen, 20:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
20:00

Morgen, 20:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
20:00

Morgen, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
20:00

Sa., 15.11.2025, 18:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
18:00live

Sa., 15.11.2025, 18:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
18:00live

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:00live

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:00

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:00

Das sind die nächsten Spieltage:

15. Spieltag
30.11.25 SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
30.11.25 PSV Wesel - Mülheimer FC 97
30.11.25 ESC Rellinghausen - SC Werden-Heidhausen
30.11.25 VfB Bottrop - FC Kray
30.11.25 1. FC Lintfort - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
30.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Budberg
30.11.25 GSV Moers - Viktoria Goch
30.11.25 VfB Speldorf - Sportfreunde Niederwenigern
30.11.25 Rhenania Bottrop - SV Scherpenberg

16. Spieltag
06.12.25 SV Scherpenberg - VfB Bottrop
06.12.25 Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Blau-Weiß Mintard
07.12.25 1. FC Lintfort - Viktoria Goch
07.12.25 FC Kray - PSV Wesel
07.12.25 Sportfreunde Niederwenigern - SG Essen-Schönebeck
07.12.25 SV Budberg - GSV Moers
07.12.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Rhenania Bottrop
07.12.25 Mülheimer FC 97 - ESC Rellinghausen
07.12.25 SC Werden-Heidhausen - VfB Speldorf

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

