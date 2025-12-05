 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Scherpenberg gastiert bei Spitzenreiter Bottrop.
Scherpenberg gastiert bei Spitzenreiter Bottrop. – Foto: IMAGO/Funke Foto Services

LL2 live: Topspiel-Kracher am Samstag, Budberg begrüßt Moers zum Derby

Landesliga, Gruppe 2: Am Samstag startet die Landesliga in die vorletzte Runde vor dem Jahreswechsel: Gleich zum Auftakt kommt es zwischen Ligaprimus VfB Bottrop und Verfolger SV Scherpenberg zum Spitzenspiel, während sich anschließend die Sportfreunde Hamborn und Blau-Weiß Mintard gegenüberstehen.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Mit dem Kracher-Duell zwischen Spitzenreiter VfB Bottrop und Konkurrent SV Scherpenberg startet am Samstag der 16. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2. Am Abend folgt dann das Aufeinandertreffen zwischen Kellerkind Sportfreunde Hamborn 07 und DJK Blau-Weiß Mintard, bevor es am Sonntag weiter geht: Neben dem Moerser Derby zwischen Gastgeber SV Budberg und Lokalrivale GSV Moers kommt es zwischen den Sportfreunden Niederwenigern und der SG Essen-Schönebeck zum Showdown im Tabellenkeller.

Jetzt in Folge 14 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

_______________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Das ist der 16. Spieltag:

Morgen, 16:15 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
16:15live

Morgen, 18:30 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
18:30live

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
15:00live

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:00

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00live

So., 07.12.2025, 15:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:15

So., 07.12.2025, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:15

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:30

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:30

____

Das sind die nächsten Spieltage:

17. Spieltag
11.12.25 ESC Rellinghausen - FC Kray
12.12.25 Viktoria Goch - SV Budberg
13.12.25 PSV Wesel - SV Scherpenberg
13.12.25 VfB Speldorf - Mülheimer FC 97
13.12.25 GSV Moers - Sportfreunde Hamborn 07
13.12.25 Rhenania Bottrop - 1. FC Lintfort
14.12.25 SG Essen-Schönebeck - SC Werden-Heidhausen
14.12.25 VfB Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
14.12.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Niederwenigern

18. Spieltag
30.01.26 Viktoria Goch - Sportfreunde Hamborn 07
01.02.26 SG Essen-Schönebeck - Mülheimer FC 97
01.02.26 PSV Wesel - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
01.02.26 SV Budberg - 1. FC Lintfort
01.02.26 ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg
01.02.26 VfB Bottrop - Rhenania Bottrop
01.02.26 VfB Speldorf - FC Kray
01.02.26 DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen
01.02.26 GSV Moers - Sportfreunde Niederwenigern

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

Aufrufe: 05.12.2025, 17:30 Uhr
Tom KunzeAutor