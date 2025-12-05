LL2 live: Topspiel-Kracher am Samstag, Budberg begrüßt Moers zum Derby

Mit dem Kracher-Duell zwischen Spitzenreiter VfB Bottrop und Konkurrent SV Scherpenberg startet am Samstag der 16. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2. Am Abend folgt dann das Aufeinandertreffen zwischen Kellerkind Sportfreunde Hamborn 07 und DJK Blau-Weiß Mintard, bevor es am Sonntag weiter geht: Neben dem Moerser Derby zwischen Gastgeber SV Budberg und Lokalrivale GSV Moers kommt es zwischen den Sportfreunden Niederwenigern und der SG Essen-Schönebeck zum Showdown im Tabellenkeller.
17. Spieltag
11.12.25 ESC Rellinghausen - FC Kray
12.12.25 Viktoria Goch - SV Budberg
13.12.25 PSV Wesel - SV Scherpenberg
13.12.25 VfB Speldorf - Mülheimer FC 97
13.12.25 GSV Moers - Sportfreunde Hamborn 07
13.12.25 Rhenania Bottrop - 1. FC Lintfort
14.12.25 SG Essen-Schönebeck - SC Werden-Heidhausen
14.12.25 VfB Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
14.12.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Niederwenigern
18. Spieltag
30.01.26 Viktoria Goch - Sportfreunde Hamborn 07
01.02.26 SG Essen-Schönebeck - Mülheimer FC 97
01.02.26 PSV Wesel - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
01.02.26 SV Budberg - 1. FC Lintfort
01.02.26 ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg
01.02.26 VfB Bottrop - Rhenania Bottrop
01.02.26 VfB Speldorf - FC Kray
01.02.26 DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen
01.02.26 GSV Moers - Sportfreunde Niederwenigern