LL2 live: SV Budberg will Spitzenposition ausbauen Der SV Budberg will gegen den PSV Wesel die Tabellenführung ausbauen, der VfB Bottrop bei den SF Hamborn 07 die Abwärtsspirale stoppen. von Marcel Eichholz · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Der SV Scherpenberg musste einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. – Foto: Sven Hanisch

Das Rennen um die Meisterschaft in der Landesliga, Gruppe 2, spitzt sich zu. Mit dem ESC Rellinghausen spielte am Freitagabend der Dritte beim widererstarkten Aufsteiger Viktoria Goch. Durch den Erfolg kletterte der ESC zumindest temporär auf den zweiten Rang. Am Samstag patzte dann der SV Scherpenberg, seines Zeichen Tabellenzweiter, beim abstiegsbedrohten Mülheimer FC 97. Primus SV Budberg ist dann am Sonntag gefordert. Diese Spiele gibt es außerdem.

Der ESC Rellinghausen ist zurück auf Rang zwei - zumindest bis Samstagabend. Am Freitagabend siegte die Mannschaft knapp mit 1:0 beim starken Aufsteiger Viktoria Goch. Bünyamin Sahin erzielte in der Schlussphase der ersten Hälfte den einzigen Treffer der Partie. Kurz nach dem Seitenwechsel hätte er für die Vorentscheidung sorgen können, doch sein Elfmeter konnte von Gochs Keeper Sven Schneider pariert werden. Da keine weiteren Treffer fielen, blieb es bis zum Schlusspfiff eine offene und spannende Begegnung.

SV Scherpenberg strauchelt in Mülheim