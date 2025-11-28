 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Schönebeck hofft auf Zählbares im Tabellenkeller.
Schönebeck hofft auf Zählbares im Tabellenkeller. – Foto: SSVg Velbert 02

LL2 live: Spitzentrio klar favorisiert, Krisen-Gipfel in Essen

Landesliga, Gruppe 2: Nach der kurzen Pause steht am Sonntag wieder Landesliga-Fußball auf dem Programm: Sowohl die Spitzenteams VfB Bottrop, ESC Rellinghausen und SV Scherpenberg als auch die krisengebeutelten Kellerkinder SG Essen-Schönebeck und Sportfreunde Hamborn 07 sind im Einsatz.

Am Wochenende steigt der 15. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2, alle neun Paarungen finden am Sonntag statt: Während Ligaprimus VfB Bottrop ebenso wie die Verfolger ESC Rellinghausen und der SV Scherpenberg klar favorisiert in ihre Begegnungen gehen, stehen sich die Kellerkinder Sportfreunde Hamborn 07 und SG Essen-Schönebeck im direkten Aufeinandertreffen gegenüber. Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 hofft derweil bei Tabellennachbar PSV Wesel auf Punkte.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Das ist der 15. Spieltag:

So., 30.11.2025, 13:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
13:00

So., 30.11.2025, 14:15 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
14:15

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
FC Kray
FC KrayFC Kray
14:30

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
14:30

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:30

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:30

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:30live

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:30

Das sind die nächsten Spieltage:

16. Spieltag
06.12.25 SV Scherpenberg - VfB Bottrop
06.12.25 Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Blau-Weiß Mintard
07.12.25 1. FC Lintfort - Viktoria Goch
07.12.25 FC Kray - PSV Wesel
07.12.25 Sportfreunde Niederwenigern - SG Essen-Schönebeck
07.12.25 SV Budberg - GSV Moers
07.12.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Rhenania Bottrop
07.12.25 Mülheimer FC 97 - ESC Rellinghausen
07.12.25 SC Werden-Heidhausen - VfB Speldorf

17. Spieltag
11.12.25 ESC Rellinghausen - FC Kray
12.12.25 Viktoria Goch - SV Budberg
13.12.25 VfB Speldorf - Mülheimer FC 97
13.12.25 GSV Moers - Sportfreunde Hamborn 07
13.12.25 Rhenania Bottrop - 1. FC Lintfort
14.12.25 SG Essen-Schönebeck - SC Werden-Heidhausen
14.12.25 PSV Wesel - SV Scherpenberg
14.12.25 VfB Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
14.12.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Niederwenigern

