LL2 live: Spannung pur im Kampf um den Klassenerhalt

Mit drei Partien ist die Landesliga, Gruppe 2, am Samstagabend in den Spieltag gestartet. Der SV Budberg konnte durch einen Last-Minute-Erfolg die Tabellenführung behaupten, doch Verfolger SV Scherpenberg bleibt dem SVB im Nacken. Am Sonntag könnte es weitere (Vor-)Entscheidungen im Kampf um den Klassenerhalt geben. Klickt euch rein.
33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:45 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - 1. FC Lintfort
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr VfB Bottrop - SV Scherpenberg
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 30.05.26 18:00 Uhr VfB Speldorf - SC Werden-Heidhausen
So., 31.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Niederwenigern
So., 31.05.26 15:00 Uhr PSV Wesel - FC Kray
So., 31.05.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Mülheimer FC 97
34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Budberg - Viktoria Goch
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Kray - ESC Rellinghausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - PSV Wesel
So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop
So., 07.06.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck
So., 07.06.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf
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