 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

LL2 live: Spannung pur im Kampf um den Klassenerhalt

In der Landesliga, Gruppe 2, geht es im Kampf um den Klassenerhalt eng zur Sache. Gleich vier Mannschaften sind noch in der Verlosung.

von Marcel Eichholz · Heute, 10:05 Uhr · 0 Leser
Die SG Schönebeck will die Liga halten.
Die SG Schönebeck will die Liga halten. – Foto: Markus Becker

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Mit drei Partien ist die Landesliga, Gruppe 2, am Samstagabend in den Spieltag gestartet. Der SV Budberg konnte durch einen Last-Minute-Erfolg die Tabellenführung behaupten, doch Verfolger SV Scherpenberg bleibt dem SVB im Nacken. Am Sonntag könnte es weitere (Vor-)Entscheidungen im Kampf um den Klassenerhalt geben. Klickt euch rein.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Heute, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:15

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:00

Heute, 16:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
16:00

Heute, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:30

Heute, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:00

>>> So lief der Auftakt am Samstag

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:45 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - 1. FC Lintfort
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr VfB Bottrop - SV Scherpenberg
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 30.05.26 18:00 Uhr VfB Speldorf - SC Werden-Heidhausen
So., 31.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Niederwenigern
So., 31.05.26 15:00 Uhr PSV Wesel - FC Kray
So., 31.05.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Mülheimer FC 97

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Budberg - Viktoria Goch
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Kray - ESC Rellinghausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - PSV Wesel
So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop
So., 07.06.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck
So., 07.06.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf

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