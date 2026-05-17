LL2 live: Spannung pur im Kampf um den Klassenerhalt

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Fr., 29.05.26 19:45 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - 1. FC Lintfort

Sa., 30.05.26 16:00 Uhr VfB Bottrop - SV Scherpenberg

Sa., 30.05.26 16:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Hamborn 07

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr VfB Speldorf - SC Werden-Heidhausen

So., 31.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Niederwenigern

So., 31.05.26 15:00 Uhr PSV Wesel - FC Kray

So., 31.05.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Mülheimer FC 97



34. Spieltag

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Budberg - Viktoria Goch

So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Kray - ESC Rellinghausen

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - PSV Wesel

So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop

So., 07.06.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop

So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck

So., 07.06.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf

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