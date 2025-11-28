LL2 live: SGS siegt in wildem Keller-Krimi, Lintfort knackt Katernberg

Am Wochenende steigt der 15. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2, alle neun Paarungen finden am Sonntag statt: Während Ligaprimus VfB Bottrop ebenso wie die Verfolger ESC Rellinghausen und der SV Scherpenberg klar favorisiert in ihre Begegnungen gehen, stehen sich die Kellerkinder Sportfreunde Hamborn 07 und SG Essen-Schönebeck im direkten Aufeinandertreffen gegenüber. Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 hofft derweil bei Tabellennachbar PSV Wesel auf Punkte.
16. Spieltag
06.12.25 SV Scherpenberg - VfB Bottrop
06.12.25 Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Blau-Weiß Mintard
07.12.25 1. FC Lintfort - Viktoria Goch
07.12.25 FC Kray - PSV Wesel
07.12.25 Sportfreunde Niederwenigern - SG Essen-Schönebeck
07.12.25 SV Budberg - GSV Moers
07.12.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Rhenania Bottrop
07.12.25 Mülheimer FC 97 - ESC Rellinghausen
07.12.25 SC Werden-Heidhausen - VfB Speldorf
17. Spieltag
11.12.25 ESC Rellinghausen - FC Kray
12.12.25 Viktoria Goch - SV Budberg
13.12.25 VfB Speldorf - Mülheimer FC 97
13.12.25 GSV Moers - Sportfreunde Hamborn 07
13.12.25 Rhenania Bottrop - 1. FC Lintfort
14.12.25 SG Essen-Schönebeck - SC Werden-Heidhausen
14.12.25 PSV Wesel - SV Scherpenberg
14.12.25 VfB Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
14.12.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Niederwenigern