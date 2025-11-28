LL2 live: SGS siegt in wildem Keller-Krimi, Lintfort knackt Katernberg

Am Wochenende steigt der 15. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2, alle neun Paarungen finden am Sonntag statt: Während Ligaprimus VfB Bottrop ebenso wie die Verfolger ESC Rellinghausen und der SV Scherpenberg klar favorisiert in ihre Begegnungen gehen, stehen sich die Kellerkinder Sportfreunde Hamborn 07 und SG Essen-Schönebeck im direkten Aufeinandertreffen gegenüber. Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 hofft derweil bei Tabellennachbar PSV Wesel auf Punkte.