LL2 live: Schönebeck schießt sich gegen Heidhausen aus der Grauzone

Nachdem der letzte Spieltag des Jahres in der Landesliga, Gruppe 2 bereits am Donnerstag an den Start gegangen war, ist nun auch am Sonntag der Startschuss gefallen: Mit einem 3:1-Heimsieg gegen Aufsteiger SC Werden-Heidhausen sichert sich die SG Essen-Schönebeck bedeutende drei Punkte im Abstiegskampf und rückt vorübergehend auf einen Nicht-Abstiegsplatz vor. Zuvor hatten unter anderem die Tabellennachbarn VfB Speldorf und GSV Moers dreifach gepunktet.

So läuft der 17. Spieltag:

Im Auftaktspiel des letzten Hinrunden-Spieltags ging es für Gastgeber ESC Rellinghausen , darum, den Negativlauf von zwei aufeinanderfolgenden Liga-Schlappen im Heimspiel gegen den FC Kray auszubügeln. Die Gäste hingegen rangieren vor Spielbeginn mit 17 Punkten auf der Habenseite auf dem zwölften Tabellenplatz. Somit gingen die Hausherren aus Rellinghausen favorisiert in die Partie, und konnten dieser Rolle schlussendlich auch gerecht werden: Nachdem Sturmtank Aaron Oteng-Appiah im ersten Abschnitt für die knappe 1:0-Führung des Gastgebers sorgte, traf Defensivmann Bünyamin Sahin in Durchgang zwei zum 2:0. Weil die Gäste lediglich den Anschlusstreffer durch Milot Ademi parat hatten, musste sich der FCK knapp mit 1:2 geschlagen geben, während der ESC wichtige Zähler im Aufstiegskampf einsackt.

Mit Aufsteiger Viktoria Goch und Kontrahent SV Budberg standen sich am Samstag dann zwei unmittelbare Tabellennachbarn gegenüber, die beide den Anschluss zum Spitzentrio verkürzen wollten. Während die Hausherren nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen zudem auf einen Befreiungsschlag abzielten, ging es für den SVB darum, den Schwung vom Kantersieg im Derby in der Vorwoche auch mit zur Viktoria zu nehmen. Dieser Plan sollte schlussendlich auch aufgehen: In einem packenden wie ausgeglichen Flutlichtduell war es zunächst Budberg-Topstürmer Moritz Paul, der die Gäste nach Hereingabe von Lennart Hahn unmittelbar vor der Pause per Kopf mit 1:0 in Führung nickte. Nach dem Wiederanpfiff hielt der knappe Vorsprung dann bis in die Schlussphase an, ehe es zunehmend hitzig wurde: Nachdem Marius Alt 20 Minuten vor Schluss wegen unsportlichem Verhaltens gegenüber dem Unparteiischen Ergün Martini vom Platz musste und die Viktoria folglich in Unterzahl agierte, sorgte Alessandro Hochbaum anschließend für die Vorentscheidung Budbergs. Kurz vor Schluss kam es dann sogar noch dicker für Goch, als auch Defensiv-Akteur Jonathan Brilski vorzeitig duschen musste.

Weiter ging es dann am Samstag, wo mit Kellerkind PSV Wesel und Aufstiegsaspirant SV Scherpenberg zwei Teams aus verschiedenen Tabellenregionen aufeinandertrafen. Während die Scherpenberger Gäste gleich zehn aufeinanderfolgende Ligaspiele in Serie nicht verloren hatten und folglich mit der Chance in die Begegnung gingen, durch einen Sieg auf dem zweiten Tabellenrang zu überwintern, war der PSV darauf aus, nach sechs sieglosen Spielen in Serie ein Erfolgserlebnis im Tabellenkeller zu landen. Dies Vorhaben verfehlten die Gäste am Ende aber klar: Vedad Music brachte die favorisierten Hausherren in Durchgang eins per Doppelschlag auf die Siegerstraße, bevor der SVS im zweiten Abschnitt so richtig loslegte: Während PSV-Stürmer Felix Gehrmann zunächst noch - nachdem Baha Arslanboga zuvor auf 3:0 erhöht hatte - auf 1:3 verkürzte, legte SVS-Knipser Music den dritten Tagestreffer nach. Zwar gelang dem Gastgeber anschließend der zweite Tagestreffer, doch Tevfik Kücükarslan und die beiden eingewechselten Gabriel Derikx und Kaan Teerzi schossen die Blau-Weißen in der Folge zum klaren 7:2-Auswärtserfolg, wodurch der SVS zurück auf den zweiten Tabellenrang springt. Wesel hingegen überwintert auf einem Abstiegsrang.

Ein Zeichen setzen konnte derweil auch der VfB Speldorf, der sich im Verfolgerduell gegen den zuletzt stark aufspielenden Mülheimer FC 97 triumphierte. Die Speldorfer, die sich durch vier Siege in Serie in einen regelrechten Lauf gespielt hatten, lieferten auch gegen den direkten Kontrahenten und verbuchten schlussendlich einen souveränen 2:0-Erfolg. Während Robin Tschierski den VfB per Blitztreffer nach nur drei absolvierten Minuten mit 1:0 in Führung brachte, gelang es den Grün-Weißen in der Folge defensiv stabil zu stehen und den Vorsprung bis in die Schlussphase aufrecht zu erhalten, in der dann Top-Knipser Calvin Küper für die endgültige Entscheidung. Durch das bereits siebte unbesiegte Spiel in Serie festigt Speldorf seinen Platz im Tabellenmittelfeld, wohingegen der MFC nach vier Spielen ohne Niederlage wieder leer ausgeht.

Ebenfalls erfolgreich verlief der Jahresabschluss für den GSV Moers, der nach der Horror-Misere von elf sieglosen Auftritten im Kellerduell mit Verfolger Sportfreunde Hamborn 07 nun den erhofften Befreiungsschlag verbuchte. Gegen die Rivalen im Abstiegskampf gelang dem krisengebeutelten GSV eine durchaus gelungene Reaktion auf die deftige 2:7-Schlappe im Derby gegen den SV Budberg, wodurch die lange Durstrecke pünktlich zum Jahresabschluss ein Ende findet: Koki Okamura sorgte nach 25 absolvierten Minuten für den Führungstreffer der Hausherren, als der Mittelfeldmann nach Vorarbeit von Ilias El Moumen zum ersten Saisontreffer vollstreckte. Mit dem knappen Vorsprung ging es anschließend dann auch in die Halbzeitpause, nach der es bis zur Schlussviertelstunde spannend blieb. In dieser sorgte dann GSV-Stürmer Furkan Yavuz für die Vorentscheidung, ehe Sturmpartner Ava Kader in der Nachspielzeit endgültig den Deckel drauf setzte. Wie wichtig der Heimdreier aus Sicht der Moerser wirklich war, zeigt sich mit Blick auf das Tableau, schließlich verbleiben die Schwarz-Gelben auf einem Nicht-Abstiegsrang. Hamborn hingegen überwintert mit einzig zehn Zählern auf der Habenseite auf dem vorletzten Platz.

Ebenfalls am Samstag im Einsatz war Ligaschlusslicht Rhenania Bottrop, das nach monatelanger Durststrecke im Heimspiel gegen den 1. FC Lintfort auf den zweiten Saisonerfolg hoffte. Daraus sollte schlussendlich allerdings nichts werden, da die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und beim Aufsteiger nichts anbrennen ließen: Zwar gelang es der Rhenania im ersten Durchgang noch, die Lintforter vom eigenen Gehäuse fernzuhalten, doch nach dem Seitenwechsel zeichnete sich dann ein einseitiges Bild ab: Andre Rieger und Simeon Louma besorgten nach einer guten Stunde Spielzeit per Doppelschlag den 2:0-Vorsprung der Gäste, bevor Bottrop-Verteidiger Jan Nübel der Ausgleich gelang und die Hausherren auf Zählbares hoffen ließ. Doch in der Schlussphase ließ Lintfort dann nochmal die Muskeln spielen und markierte durch Topstürmer Carlos Candido Pin, Marvin Ehis und Yassin Andich den deutlichen 5:1-Endstand.

Im ersten Sonntagsspiel empfing Kellerkind SG Essen-Schönebeck Liga-Neuling SC Werden-Heidhausen zum Heimspiel, der wiederum aufgrund der besseren Ausgangslage leicht favorisiert in die Begegnung ging. Doch die Hausherren lieferten im letzten Heimspiel des Jahres einen starken Auftritt und belohnten sich schlussendlich mit dem fünften Saisondreier: Schon nach vier Minuten erwischte die SGS einen Traumstart, als Volodymyr Honcharov den Gastgeber früh auf die Siegerstraße brachte. Doch die Führung hatte nicht lange Bestand, denn Björn Homberg vollendete eine Viertelstunde darauf zum Ausgleich. Weil jedoch Essen-Akteur Yasar Cakir wenig später die erneute Führung markierte und Samuel Pozniak auf 3:1 erhöhte, ging es folglich mit einem Vorsprung der Blau-Weißen in die Pause. Nach dem Seitenwechsel gelang es der SGS dann, diesen über die Zeit zu bringen, weshalb das Kellerkind einen großen Schritt im Abstiegskampf macht.

So geht es nach der Winterpause weiter:

18. Spieltag

30.01.26 Viktoria Goch - Sportfreunde Hamborn 07

01.02.26 SG Essen-Schönebeck - Mülheimer FC 97

01.02.26 PSV Wesel - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

01.02.26 SV Budberg - 1. FC Lintfort

01.02.26 ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg

01.02.26 VfB Bottrop - Rhenania Bottrop

01.02.26 VfB Speldorf - FC Kray

01.02.26 DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen

01.02.26 GSV Moers - Sportfreunde Niederwenigern



19. Spieltag

08.02.26 Sportfreunde Niederwenigern - Viktoria Goch

08.02.26 FC Kray - SG Essen-Schönebeck

08.02.26 SV Scherpenberg - VfB Speldorf

08.02.26 1. FC Lintfort - VfB Bottrop

08.02.26 Sportfreunde Hamborn 07 - SV Budberg

08.02.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - ESC Rellinghausen

08.02.26 SC Werden-Heidhausen - GSV Moers

08.02.26 Mülheimer FC 97 - DJK Blau-Weiß Mintard

08.02.26 Rhenania Bottrop - PSV Wesel