LL2 live: Scherpenberg schockt Budberg, Bottrop neuer Spitzenreiter

Spieltag sieben in der Landesliga, Gruppe 2 ist vorüber: Während der SV Scherpenberg für die erste Pleite des SV Budberg sorgt, lässt der VfB Bottrop im Duell mit DJK Blau-Weiß Mintard nichts anbrennen und siegt klar mit 3:0. Aufsteiger Rhenania Bottrop gelingt derweil im Heimauftritt gegen den GSV Moers ein furioses 4:4-Remis. Auch im Aufeinandertreffen der beiden Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 und Sportfreunde Niederwenigern werden sich schlussendlich die Punkte geteilt.
Währen der FC Kray mit einer bockstarken Ausbeute von zehn Zählern aus den ersten vier Duellen in die neue Spielzeit gestartet war, musste die Elf von Chefcoach Dimitrios Pappas zuletzt zwei Niederlagen gegen Viktoria Goch und den SV Budberg einstecken. Auch deshalb war der einstige Regionalligist im Duell mit Kellerkind Sportfreunde Hamborn 07 darauf aus, drei Punkte auf heimische Terrain einzufahren. Doch dieses Vorhaben sollte den Hausherren aus Kray schlussendlich nicht gelingen:
Nachdem Sportfreunde-Akteur Luka Blazevic schon nach einer Viertelstunde Spielzeit für die frühe Gästeführung sorgte, markierte Kapitän Pascal Spors noch vor der Pause das 2::0 für den Außenseiter. Weil es den Sportfreunden anschließend gelang, das Resultat über die volle Restspielzeit zu halten, stand nach 90 Spielminuten ein 2:0-Erfolg zugunsten des Underdogs auf der Anzeigetafel. Mit drei Punkten im Gepäck sichern sich die 07er vorerst einen Rang im Tabellenmittelfeld, während die Misere des FC Kray anhält.
Das Topspiel des siebten Spieltags stand derweil bereits am frühen Sonntagmittag auf dem Programm: Mit dem Aufeinandertreffen der beiden Top-Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg und Viktoria Goch war einiges an Spannung zu erwarten, die dann auch geboten werden sollte: Nach einem ausgeglichenen und einer eher auf einer stabilen Defensive ausgelegten Spielweise im ersten Durchgang ging es zunächst torlos in die Pause, bevor zu Beginn des zweiten Durchgangs der erste Treffer folgte:
Elias Koenen besorgte kurz nach dem Wiederbeginn den 1:0-Führungstreffer zugunsten der Viktoria aus Goch. Doch in der Folge gelang es den Gästen nicht, gegen einen stark aufgelegten Kontrahenten auf 2:0 zu erhöhen, weshalb es in der Schlussphase weiter spannend blieb. In dieser war es dann der eingewechselte Routinier Andreas Kewe, der den späten Ausgleich und somit einen wichtigen Punktgewinn für Katernberg sicherte. Durch diesen stellen die Sportfreunde nun 14 Punkte, während Mitaufsteiger Goch auch im siebten Spiel unbesiegt bleibt und vorübergehend auf Rang eins springt.
8. Spieltag
03.10.25 Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
03.10.25 SV Budberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
03.10.25 Viktoria Goch - Rhenania Bottrop
05.10.25 SG Essen-Schönebeck - ESC Rellinghausen
05.10.25 Sportfreunde Hamborn 07 - SV Scherpenberg
05.10.25 GSV Moers - VfB Bottrop
05.10.25 DJK Blau-Weiß Mintard - PSV Wesel
05.10.25 VfB Speldorf - 1. FC Lintfort
05.10.25 SC Werden-Heidhausen - Mülheimer FC 97
9. Spieltag
10.10.25 FC Kray - SC Werden-Heidhausen
10.10.25 PSV Wesel - GSV Moers
10.10.25 SV Scherpenberg - Sportfreunde Niederwenigern
11.10.25 Rhenania Bottrop - SV Budberg
12.10.25 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
12.10.25 ESC Rellinghausen - DJK Blau-Weiß Mintard
12.10.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Hamborn 07
12.10.25 VfB Bottrop - Viktoria Goch
12.10.25 VfB Speldorf - SG Essen-Schönebeck