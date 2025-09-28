Dem SV Scherpenberg gelingt die Überraschung gegen Budberg. – Foto: Bohdan Vyhivskyi

LL2 live: Scherpenberg schockt Budberg, Bottrop neuer Spitzenreiter Landesliga, Gruppe 2: Spieltag sieben ist gespielt, als großer Gewinner geht der VfB Bottrop hervor: Durch den Patzer von Konkurrent SV Budberg beim SV Scherpenberg grüßt der VfB Bottrop wieder von der Tabellenspitze. Im Heimspiel gegen DJK Blau-Weiß Mintard erledigt der VfB seine Hausaufgaben und fährt einen souveränen 3:0-Erfolg ein.

Spieltag sieben in der Landesliga, Gruppe 2 ist vorüber: Während der SV Scherpenberg für die erste Pleite des SV Budberg sorgt, lässt der VfB Bottrop im Duell mit DJK Blau-Weiß Mintard nichts anbrennen und siegt klar mit 3:0. Aufsteiger Rhenania Bottrop gelingt derweil im Heimauftritt gegen den GSV Moers ein furioses 4:4-Remis. Auch im Aufeinandertreffen der beiden Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 und Sportfreunde Niederwenigern werden sich schlussendlich die Punkte geteilt.

