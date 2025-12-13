LL2 live: Scherpenberg deklassiert Wesel, Moers beendet Horror-Serie

Schon am Donnerstag war der letzte Hinrunden-Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 eröffnet worden, als sich Spitzenteam ESC Rellinghausen knapp gegen den FC Kray behauptete. Am Folgetag setzte sich dann der SV Budberg bei Verfolger Viktoria Goch durch, bevor am Samstag nun vier weitere Partien auf dem Programm standen: Mit einem 7:2-Kantersieg erobert sich der SV Scherpenberg den zweiten Tabellenrang zurück, wohingegen der Mülheimer FC 97 und Ligaschlusslicht Rhenania Hamborn Rückschläge im Abstiegskampf hinnehmen müssen. Dem GSV Moers hingegen gelingt nach elf sieglosen Auftritten in Serie ein 3:0-Heimerfolg über Mitstreiter Sportfreunde Hamborn 07.

Das ist der 17. Spieltag:

Im Auftaktspiel des letzten Hinrunden-Spieltags ging es für Gastgeber ESC Rellinghausen , darum, den Negativlauf von zwei aufeinanderfolgenden Liga-Schlappen im Heimspiel gegen den FC Kray auszubügeln. Die Gäste hingegen rangieren vor Spielbeginn mit 17 Punkten auf der Habenseite auf dem zwölften Tabellenplatz. Somit gingen die Hausherren aus Rellinghausen favorisiert in die Partie, und konnten dieser Rolle schlussendlich auch gerecht werden: Nachdem Sturmtank Aaron Oteng-Appiah im ersten Abschnitt für die knappe 1:0-Führung des Gastgebers sorgte, traf Defensivmann Bünyamin Sahin in Durchgang zwei zum 2:0. Weil die Gäste lediglich den Anschlusstreffer durch Milot Ademi parat hatten, musste sich der FCK knapp mit 1:2 geschlagen geben, während der ESC wichtige Zähler im Aufstiegskampf einsackt.

Mit Aufsteiger Viktoria Goch und Kontrahent SV Budberg standen sich am Samstag dann zwei unmittelbare Tabellennachbarn gegenüber, die beide den Anschluss zum Spitzentrio verkürzen wollten. Während die Hausherren nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen zudem auf einen Befreiungsschlag abzielten, ging es für den SVB darum, den Schwung vom Kantersieg im Derby in der Vorwoche auch mit zur Viktoria zu nehmen. Dieser Plan sollte schlussendlich auch aufgehen: In einem packenden wie ausgeglichen Flutlichtduell war es zunächst Budberg-Topstürmer Moritz Paul, der die Gäste nach Hereingabe von Lennart Hahn unmittelbar vor der Pause per Kopf mit 1:0 in Führung nickte. Nach dem Wiederanpfiff hielt der knappe Vorsprung dann bis in die Schlussphase an, ehe es zunehmend hitzig wurde: Nachdem Marius Alt 20 Minuten vor Schluss wegen unsportlichem Verhaltens gegenüber dem Unparteiischen Ergün Martini vom Platz musste und die Viktoria folglich in Unterzahl agierte, sorgte Alessandro Hochbaum anschließend für die Vorentscheidung Budbergs. Kurz vor Schluss kam es dann sogar noch dicker für Goch, als auch Defensiv-Akteur Jonathan Brilski vorzeitig duschen musste.

____

So geht es nach der Winterpause weiter:

18. Spieltag

30.01.26 Viktoria Goch - Sportfreunde Hamborn 07

01.02.26 SG Essen-Schönebeck - Mülheimer FC 97

01.02.26 PSV Wesel - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

01.02.26 SV Budberg - 1. FC Lintfort

01.02.26 ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg

01.02.26 VfB Bottrop - Rhenania Bottrop

01.02.26 VfB Speldorf - FC Kray

01.02.26 DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen

01.02.26 GSV Moers - Sportfreunde Niederwenigern



19. Spieltag

08.02.26 Sportfreunde Niederwenigern - Viktoria Goch

08.02.26 FC Kray - SG Essen-Schönebeck

08.02.26 SV Scherpenberg - VfB Speldorf

08.02.26 1. FC Lintfort - VfB Bottrop

08.02.26 Sportfreunde Hamborn 07 - SV Budberg

08.02.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - ESC Rellinghausen

08.02.26 SC Werden-Heidhausen - GSV Moers

08.02.26 Mülheimer FC 97 - DJK Blau-Weiß Mintard

08.02.26 Rhenania Bottrop - PSV Wesel