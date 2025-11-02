LL2 live: Rellinghausen zerlegt Budberg, Bottrop dreht spät auf

Zum Auftakt des Wochenendes standen sich die Sportfreunde Hamborn 07 und der PSV Wesel gegenüber, die tabellarisch vor Spielbeginn einzig ein Zähler voneinander trennte. Aufgrund dessen, dass beide Mannschaften sich unmittelbar im Tabellenkeller wiederfanden, waren sowohl die Hausherren als auch die Gäste auf drei Zähler im direkten Duell angewiesen, welche schlussendlich dem PSV vorbehalten waren:

Luis Jakob Blaswich und Felix Gehrmann drehten die zwischenzeitliche Führung der Gastgeber durch Rashad Ouro-Akpo im zweiten Abschnitt und besorgten einen bedeutenden 2:1-Auswärtsdreier der Gäste. Durch diesen rücken die Grün-Weißen vorübergehend auf den zehnten Tabellenrang vor, wohingegen die Sportfreunde auf dem 17. Platz zurückbleiben.