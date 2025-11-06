LL2 live: Rellinghausen kontert Rückstand und legt an der Spitze vor

Der 13. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 hat begonnen, schon, am Freitagabend konnte der ESC Rellinghausen seine bockstarke Performance aus dem Spitzenspiel gegen Mitstreiter SV Budberg in der Vorwoche bestätigen und einen 3:2-Heimerfolg über Kellerkind Sportfreunde Hamborn 07 einfahren. Dessen Krise spitzt sich derweil weiter zu: Für die Sportfreunde ist es bereits die dritte Niederlage in Serie. Am Samstag folgt dann das Aufeinandertreffen zwischen Spitzenreiter VfB Bottrop und Aufsteiger SC Werden-Heidhausen.