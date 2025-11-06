 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Derbyzeit in Lintfort.
Derbyzeit in Lintfort. – Foto: Markus Becker

LL2 live: Rellinghausen kontert Rückstand und legt an der Spitze vor

Landesliga, Gruppe 2: Spieltag Nummer 13 ist am Freitag eröffnet worden: Der ESC Rellinghausen setzt seinen Erfolgslauf weiter fort und münzt einen zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand gegen Kellerkind Sportfreunde Hamborn in einen 3:2-Erfolg um. Somit zieht der ESC zumindest über Nacht mit Ligaprimus VfB Bottrop gleich.

Der 13. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 hat begonnen, schon, am Freitagabend konnte der ESC Rellinghausen seine bockstarke Performance aus dem Spitzenspiel gegen Mitstreiter SV Budberg in der Vorwoche bestätigen und einen 3:2-Heimerfolg über Kellerkind Sportfreunde Hamborn 07 einfahren. Dessen Krise spitzt sich derweil weiter zu: Für die Sportfreunde ist es bereits die dritte Niederlage in Serie. Am Samstag folgt dann das Aufeinandertreffen zwischen Spitzenreiter VfB Bottrop und Aufsteiger SC Werden-Heidhausen.

Jetzt in Folge 13 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

_______________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Das ist der 13. Spieltag:

Heute, 19:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
3
2
Abpfiff

Morgen, 16:00 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
16:00

So., 09.11.2025, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
11:00live

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:00

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:00

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:15

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
15:30

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:30live

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
15:30live

____

Das sind die nächsten Spieltage:

14. Spieltag
14.11.25 SC Werden-Heidhausen - PSV Wesel
14.11.25 Viktoria Goch - DJK Blau-Weiß Mintard
14.11.25 Sportfreunde Niederwenigern - ESC Rellinghausen
15.11.25 Mülheimer FC 97 - VfB Bottrop
15.11.25 GSV Moers - 1. FC Lintfort
16.11.25 Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Speldorf
16.11.25 SV Scherpenberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
16.11.25 FC Kray - Rhenania Bottrop
16.11.25 SV Budberg - SG Essen-Schönebeck

15. Spieltag
30.11.25 SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
30.11.25 PSV Wesel - Mülheimer FC 97
30.11.25 ESC Rellinghausen - SC Werden-Heidhausen
30.11.25 VfB Bottrop - FC Kray
30.11.25 1. FC Lintfort - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
30.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Budberg
30.11.25 GSV Moers - Viktoria Goch
30.11.25 VfB Speldorf - Sportfreunde Niederwenigern
30.11.25 Rhenania Bottrop - SV Scherpenberg

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

