LL2 live: Rellinghausen gelingt gegen Kray der Befreiungsschlag

Mit dem Aufeinandertreffen zwischen Aufstiegsanwärter ESC Rellinghausen und dem FC Kray ist am Donnerstag der letzte Hinrunden-Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 an den Start. Durch einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg sichern sich die Hausherren nach zwei Niederlagen in Serie drei bedeutende Zähler, womit der ESC vorübergehend auf den zweiten Tabellenrang springt. Am Freitag ist dann Aufsteiger Viktoria Goch - ebenso wie Rellinghausen - nach zwei Niederlagen in Serie auf Wiedergutmachung aus, wenn es auf heimischem Terrain gegen Tabellennachbar SV Budberg geht. Am Samstag steigt dann das Keller-Krimi zwischen den krisengebeutelten GSV Moers und Sportfreunde Hamborn 07, bevor am Sonntag Spitzenreiter VfB Bottrop Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg zum Heimspiel empfängt.