Rellinghausen gelingt der Befreiungsschlag.
Rellinghausen gelingt der Befreiungsschlag. – Foto: Marian Ograjensek

LL2 live: Rellinghausen gelingt gegen Kray der Befreiungsschlag

Landesliga, Gruppe 2: Mit dem Aufeinandertreffen zwischen Spitzenteam ESC Rellinghausen und Kellerkind FC Kray ist am Donnerstag der letzte Hinrunden-Spieltag gestartet: Durch einen knappen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gelingt dem ESC Rellinghausen nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen der Befreiungsschlag.

Mit dem Aufeinandertreffen zwischen Aufstiegsanwärter ESC Rellinghausen und dem FC Kray ist am Donnerstag der letzte Hinrunden-Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 an den Start. Durch einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg sichern sich die Hausherren nach zwei Niederlagen in Serie drei bedeutende Zähler, womit der ESC vorübergehend auf den zweiten Tabellenrang springt. Am Freitag ist dann Aufsteiger Viktoria Goch - ebenso wie Rellinghausen - nach zwei Niederlagen in Serie auf Wiedergutmachung aus, wenn es auf heimischem Terrain gegen Tabellennachbar SV Budberg geht. Am Samstag steigt dann das Keller-Krimi zwischen den krisengebeutelten GSV Moers und Sportfreunde Hamborn 07, bevor am Sonntag Spitzenreiter VfB Bottrop Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg zum Heimspiel empfängt.

Das ist der 17. Spieltag:

Heute, 19:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
FC Kray
FC KrayFC Kray
2
1
Abpfiff

Morgen, 20:15 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
20:15live

Sa., 13.12.2025, 14:15 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
14:15

Sa., 13.12.2025, 16:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
16:30live

Sa., 13.12.2025, 17:00 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
17:00

Sa., 13.12.2025, 17:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
17:00live

So., 14.12.2025, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
11:00

So., 14.12.2025, 14:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
14:30

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:30

So geht es nach der Winterpause weiter:

18. Spieltag
30.01.26 Viktoria Goch - Sportfreunde Hamborn 07
01.02.26 SG Essen-Schönebeck - Mülheimer FC 97
01.02.26 PSV Wesel - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
01.02.26 SV Budberg - 1. FC Lintfort
01.02.26 ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg
01.02.26 VfB Bottrop - Rhenania Bottrop
01.02.26 VfB Speldorf - FC Kray
01.02.26 DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen
01.02.26 GSV Moers - Sportfreunde Niederwenigern

19. Spieltag
08.02.26 Sportfreunde Niederwenigern - Viktoria Goch
08.02.26 FC Kray - SG Essen-Schönebeck
08.02.26 SV Scherpenberg - VfB Speldorf
08.02.26 1. FC Lintfort - VfB Bottrop
08.02.26 Sportfreunde Hamborn 07 - SV Budberg
08.02.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - ESC Rellinghausen
08.02.26 SC Werden-Heidhausen - GSV Moers
08.02.26 Mülheimer FC 97 - DJK Blau-Weiß Mintard
08.02.26 Rhenania Bottrop - PSV Wesel

