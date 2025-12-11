LL2 live: Rellinghausen gelingt gegen Kray der Befreiungsschlag

Mit dem Aufeinandertreffen zwischen Aufstiegsanwärter ESC Rellinghausen und dem FC Kray ist am Donnerstag der letzte Hinrunden-Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 an den Start. Durch einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg sichern sich die Hausherren nach zwei Niederlagen in Serie drei bedeutende Zähler, womit der ESC vorübergehend auf den zweiten Tabellenrang springt. Am Freitag ist dann Aufsteiger Viktoria Goch - ebenso wie Rellinghausen - nach zwei Niederlagen in Serie auf Wiedergutmachung aus, wenn es auf heimischem Terrain gegen Tabellennachbar SV Budberg geht. Am Samstag steigt dann das Keller-Krimi zwischen den krisengebeutelten GSV Moers und Sportfreunde Hamborn 07, bevor am Sonntag Spitzenreiter VfB Bottrop Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg zum Heimspiel empfängt.
18. Spieltag
30.01.26 Viktoria Goch - Sportfreunde Hamborn 07
01.02.26 SG Essen-Schönebeck - Mülheimer FC 97
01.02.26 PSV Wesel - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
01.02.26 SV Budberg - 1. FC Lintfort
01.02.26 ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg
01.02.26 VfB Bottrop - Rhenania Bottrop
01.02.26 VfB Speldorf - FC Kray
01.02.26 DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen
01.02.26 GSV Moers - Sportfreunde Niederwenigern
19. Spieltag
08.02.26 Sportfreunde Niederwenigern - Viktoria Goch
08.02.26 FC Kray - SG Essen-Schönebeck
08.02.26 SV Scherpenberg - VfB Speldorf
08.02.26 1. FC Lintfort - VfB Bottrop
08.02.26 Sportfreunde Hamborn 07 - SV Budberg
08.02.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - ESC Rellinghausen
08.02.26 SC Werden-Heidhausen - GSV Moers
08.02.26 Mülheimer FC 97 - DJK Blau-Weiß Mintard
08.02.26 Rhenania Bottrop - PSV Wesel