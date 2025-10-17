LL2 live: PSV landet Überraschungssieg in Goch, Mintard siegt souverän

Zum Auftakt des zehnten Spieltags kam es mit dem Aufeinandertreffen zwischen Gastgeber DJK Blau-Weiß Mintard und Verfolger VfB Speldorf zu einem Duell zweier Tabellennachbarn, die sich gegenseitig nicht viel schenken wollten: Aufgrund einer souveränen und stabilen Vorstellung waren es schlussendlich die Hausherren, die den Heimdreier eintüteten:

Bereits in Durchgang eins schossen sich die Blau-Weißen in Person von Lukas Mühlenfeld und Anil Tura auf die Siegerstraße, und auch nach dem Seitenwechsel gelang es den Gästen aus Speldorf nicht, in die Partie zu finden und den Anschluss zu erzielen. So blieb es am Ende beim 2:0-Erfolg des Gastgebers, der sich somit auf fünf Zähler vom Kontrahenten absetzt.