 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Der PSV Wesel schockt Viktoria Goch.
Der PSV Wesel schockt Viktoria Goch. – Foto: Cindy Jahn

LL2 live: PSV landet Überraschungssieg in Goch, Mintard siegt souverän

Landesliga, Gruppe 2: Am Freitagabend ist der zehnte Spieltag an den Start gegangen, sowohl in Mintard als auch in Goch wurde gespielt: Während Ersterer sich im Heimspiel gegen Verfolger VfB Speldorf behauptet, geht Letzterer überraschend gegen Kellerkind PSV Wesel leer aus.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Sowohl DJK Blau-Weiß Mintard als auch Viktoria Goch eröffneten mit ihren Heimspielen am Freitagabend den zehnten Spieltag der Landesliga, Gruppe 2: Während die Blau-Weißen auf den VfB Speldorf trafen und einen souveränen 2:0-Erfolg einfuhren, forderte Kellerkind PSV Wesel Top-Aufsteiger Goch heraus, mit Erfolg: Trotz dessen, dass der Underdog gute 25 Minuten in Unterzahl ranmusste, gelang dem PSV schlussendlich ein überraschender 1:0-Auswärtserfolg. Am Sonntag stehen dann die restlichen Paarungen auf dem Programm: Neben dem Topspiel zwischen Spitzenreiter SV Budberg und Verfolger VfB Bottrop stehen sich auch der ESC Rellighausen und der GSV Moers gegenüber.

Jetzt in Folge 11 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

_______________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Das ist der zehnte Spieltag:

Gestern, 19:00 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
2
0
Abpfiff
+Video

Zum Auftakt des zehnten Spieltags kam es mit dem Aufeinandertreffen zwischen Gastgeber DJK Blau-Weiß Mintard und Verfolger VfB Speldorf zu einem Duell zweier Tabellennachbarn, die sich gegenseitig nicht viel schenken wollten: Aufgrund einer souveränen und stabilen Vorstellung waren es schlussendlich die Hausherren, die den Heimdreier eintüteten:

Bereits in Durchgang eins schossen sich die Blau-Weißen in Person von Lukas Mühlenfeld und Anil Tura auf die Siegerstraße, und auch nach dem Seitenwechsel gelang es den Gästen aus Speldorf nicht, in die Partie zu finden und den Anschluss zu erzielen. So blieb es am Ende beim 2:0-Erfolg des Gastgebers, der sich somit auf fünf Zähler vom Kontrahenten absetzt.

Gestern, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
0
1
Abpfiff

Gleich zum Beginn des Spieltags kam es zu einer Überraschung, schließlich war kaum davon auszugehen, dass Kellerkind PSV Wesel gegen den bockstark in die Saison gestarteten Aufsteiger Viktoria Goch Zählbares eintüten könnte. Doch der PSV erwies sich als mehr als nur unangenehmer Kontrahent und kämpfte sich zu einem unverhofften 1:0-Auswärtserfolg:

PSV-Spielmacher Nico Giese erzielte unmittelbar vor der Halbzeitpause den 1:0-Führungstreffer zugunsten des Außenseiters, der auch in der zweiten Hälfte defensiv stabil bleiben sollte. Daran änderte auch der Platzverweis gegen Mittelfeld-Akteur Jost Gerards nichts, da es den Gästen in den folgenden 25 Minuten in Unterzahl gelangen, das eigene Tor zu verteidigen und drei Punkte einzuheimsen. Während der PSV durch den Auswärtsdreier vorübergehend aus der Abstiegszone klettert, verliert Goch nach zuvor makellosem Saisonstart zum zweiten Mal in Serie.

Morgen, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
11:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:30live

____

Das sind die nächsten Spieltage:

11. Spieltag
26.10.25 SG Essen-Schönebeck - DJK Blau-Weiß Mintard
26.10.25 VfB Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
26.10.25 1. FC Lintfort - FC Kray
26.10.25 SV Scherpenberg - Mülheimer FC 97
26.10.25 ESC Rellinghausen - Viktoria Goch
26.10.25 PSV Wesel - SV Budberg
26.10.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SC Werden-Heidhausen
26.10.25 VfB Speldorf - GSV Moers
26.10.25 Rhenania Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern

12. Spieltag
31.10.25 Viktoria Goch - VfB Speldorf
02.11.25 Sportfreunde Hamborn 07 - PSV Wesel
02.11.25 FC Kray - SV Scherpenberg
02.11.25 Sportfreunde Niederwenigern - VfB Bottrop
02.11.25 SV Budberg - ESC Rellinghausen
02.11.25 GSV Moers - SG Essen-Schönebeck
02.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - 1. FC Lintfort
02.11.25 Mülheimer FC 97 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
02.11.25 SC Werden-Heidhausen - Rhenania Bottrop

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

Aufrufe: 017.10.2025, 22:57 Uhr
Tom KunzeAutor