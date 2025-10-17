LL2 live: PSV landet Überraschungssieg in Goch, Mintard siegt souverän

Sowohl DJK Blau-Weiß Mintard als auch Viktoria Goch eröffneten mit ihren Heimspielen am Freitagabend den zehnten Spieltag der Landesliga, Gruppe 2: Während die Blau-Weißen auf den VfB Speldorf trafen und einen souveränen 2:0-Erfolg einfuhren, forderte Kellerkind PSV Wesel Top-Aufsteiger Goch heraus, mit Erfolg: Trotz dessen, dass der Underdog gute 25 Minuten in Unterzahl ranmusste, gelang dem PSV schlussendlich ein überraschender 1:0-Auswärtserfolg. Am Sonntag stehen dann die restlichen Paarungen auf dem Programm: Neben dem Topspiel zwischen Spitzenreiter SV Budberg und Verfolger VfB Bottrop stehen sich auch der ESC Rellighausen und der GSV Moers gegenüber.
Zum Auftakt des zehnten Spieltags kam es mit dem Aufeinandertreffen zwischen Gastgeber DJK Blau-Weiß Mintard und Verfolger VfB Speldorf zu einem Duell zweier Tabellennachbarn, die sich gegenseitig nicht viel schenken wollten: Aufgrund einer souveränen und stabilen Vorstellung waren es schlussendlich die Hausherren, die den Heimdreier eintüteten:
Bereits in Durchgang eins schossen sich die Blau-Weißen in Person von Lukas Mühlenfeld und Anil Tura auf die Siegerstraße, und auch nach dem Seitenwechsel gelang es den Gästen aus Speldorf nicht, in die Partie zu finden und den Anschluss zu erzielen. So blieb es am Ende beim 2:0-Erfolg des Gastgebers, der sich somit auf fünf Zähler vom Kontrahenten absetzt.
Gleich zum Beginn des Spieltags kam es zu einer Überraschung, schließlich war kaum davon auszugehen, dass Kellerkind PSV Wesel gegen den bockstark in die Saison gestarteten Aufsteiger Viktoria Goch Zählbares eintüten könnte. Doch der PSV erwies sich als mehr als nur unangenehmer Kontrahent und kämpfte sich zu einem unverhofften 1:0-Auswärtserfolg:
PSV-Spielmacher Nico Giese erzielte unmittelbar vor der Halbzeitpause den 1:0-Führungstreffer zugunsten des Außenseiters, der auch in der zweiten Hälfte defensiv stabil bleiben sollte. Daran änderte auch der Platzverweis gegen Mittelfeld-Akteur Jost Gerards nichts, da es den Gästen in den folgenden 25 Minuten in Unterzahl gelangen, das eigene Tor zu verteidigen und drei Punkte einzuheimsen. Während der PSV durch den Auswärtsdreier vorübergehend aus der Abstiegszone klettert, verliert Goch nach zuvor makellosem Saisonstart zum zweiten Mal in Serie.
____
11. Spieltag
26.10.25 SG Essen-Schönebeck - DJK Blau-Weiß Mintard
26.10.25 VfB Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
26.10.25 1. FC Lintfort - FC Kray
26.10.25 SV Scherpenberg - Mülheimer FC 97
26.10.25 ESC Rellinghausen - Viktoria Goch
26.10.25 PSV Wesel - SV Budberg
26.10.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SC Werden-Heidhausen
26.10.25 VfB Speldorf - GSV Moers
26.10.25 Rhenania Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern
12. Spieltag
31.10.25 Viktoria Goch - VfB Speldorf
02.11.25 Sportfreunde Hamborn 07 - PSV Wesel
02.11.25 FC Kray - SV Scherpenberg
02.11.25 Sportfreunde Niederwenigern - VfB Bottrop
02.11.25 SV Budberg - ESC Rellinghausen
02.11.25 GSV Moers - SG Essen-Schönebeck
02.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - 1. FC Lintfort
02.11.25 Mülheimer FC 97 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
02.11.25 SC Werden-Heidhausen - Rhenania Bottrop