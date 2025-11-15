LL2 live: Last-Minute-Schock für Bottrop, Moers-Talfahrt geht weiter

Schon am Freitag war der 14. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 an den Start gegangen: Sowohl der ESC Rellinghausen als auch der SC Werden-Heidhausen, Viktoria Goch und der VfB Speldorf gingen als Sieger vom Platz. Am Samstag war nun Spitzenreiter VfB Bottrop im Auswärtsduell bei Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 im Einsatz und ließ überraschend Punkte springen: Durch einen späten Gegentreffer in der Nachspielzeit muss sich der Ligaprimus schlussendlich mit einem Zähler begnügen. Parallel unterliegt der GSV Moers dem 1. FC Linfort und bleibt folglich zum neunten Mal in Serie unbesiegt.

So läuft der 14. Spieltag:

Zum Auftakt in das Fußball-Wochenende in der Landesliga kam es mit dem Duell zwischen dem SC Werden-Heidhausen und Kontrahent PSV Wesel zu einem Aufeinandertreffen zweier Tabellennachbarn. Schließen wiesen die beiden aufeinandertreffenden Mannschaften vor Spielbeginn jeweils 15 Zähler auf. Im direkten Duell sollte nun der Dreier gelingen, was schlussendlich nur die Hausherren in die Tat umsetzen sollten: Dabei waren es die Gäste, die den wesentlich besseren Einstand in die Begegnung erwischten: Felix Gehrmann per Blitz-Tor nach vier Minuten, Jan Gehrmann und Stephan Sanders schossen den PSV zur Pause mit 3:1 auf die vermeintliche Siegerstraße. Den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer besorgte Antoine-Pierre Feld. Doch nach dem Seitenwechsel zeigte der SC dann ein vollkommen anderes Gesicht und drehte dank eines Doppelschlags von Gianluca Carlo Neva die Partie, ehe Vladimilson Jesus Chitombi Mumbedia und Jamal Daniel Werner sich in der Schlussphase für die Treffer zum 5:3-Heimerfolg des Gastgebers verantwortlich machten.

Für eine Überraschung konnte derweil DJK Blau-Weiß Mintard sorgen, die an die starken Leistungen der letzten Wochen anknüpfte und Top-Aufsteiger Viktoria Goch eine überraschende Heimpleite zufügte. Die Hausherren, die ob des Punkte-Polsters sieben Zählern auf den Verfolger favorisiert in die Partie gingen, konntet ihrer Favoritenrolle nicht gerecht werden: Während die erste Hälfte noch ohne Treffer auf beiden Seiten verblieb, war es im zweiten Abschnitt Mintard-Stratege Lukas Mühlenfeld, der die Gäste nach einer guten Stunde auf der Uhr mit 1:0 auf die Siegerstraße brachte. Da eine passende Antwort der Viktoria im Anschluss ausblieb, bejubeln die Blau-Weißen Gäste am Ende den Auswärtsdreier und rücken auf vier Punkte an den Konkurrenten aus Goch heran. Für diesen ist es hingegen die dritte Saisonniederlage.

Seinen Erfolgslauf weiter fortsetzen wollte derweil der ESC Rellinghausen, der als Tabellenzweiter in den Spieltag ging und durch einen Auswärtsdreier bei den Sportfreunden Niederwenigern vorübergehend mit Spitzenreiter VfB Bottrop gleichziehen konnte. Derweil ging es für die Hausherren darum, sich von der Abstiegszone fernzuhalten. Allerdings erwies sich der Kontrahent aus Rellinghausen als eine Nummer zu groß. Dank der Treffer von Malik Tchalawou und Bünyamin Sahin gingen die favorisieren Gäste bereits im ersten Abschnitt mit 2:0 auf die Siegerstraße, ehe Moreno Mandel und Sekvan Azad Rascho die Sportfreunde kurz nach dem Wiederbeginn zurück in die Partie schossen. Doch Rellinghausen hatte anschließend die passende Antwort parat und ging durch einen verwandelten Strafstoß von Sahin erneut in Führung, bevor auch Tchalawou seinen zweiten Tagestreffer besteuerte und somit für die Vorentscheidung sorgte. Der Schlusspunkt war dann wiederum Sahin vorbehalten, der in der Schlussminute zum Dreierpack und zum 5:2-Endstand zugunsten des Spitzenteams verwandelte.

Unter Siegesdruck standen parallel die Sportfreunde Hamborn 07, die im Heimspiel gegen Tabellennachbar VfB Speldorf auf Zählbares aus waren. Schließlich gingen die Sportfreunde zuletzt dreimal in Serie leer aus und rutschten folglich in die Abstiegszone ab, weshalb gegen den zwei Punkte besser dastehenden Kontrahenten nun der Befreiungsschlag gelingen sollte. Dieses Vorhaben sollte schlussendlich aber nicht in die Realität umgesetzt werden: Nachdem VfB-Stürmer Bradley Asoh und Abwehrmann Mika Pollmann die Gäste bereits im ersten Durchgang mit 2:0 in Führung brachten, besorgte Top-Knipser Calvin Küper eine Viertelstunde von Spielende die Vorentscheidung. Den Hausherren war anschließend lediglich der Ehrentreffer zum 1:3-Endstand durch Kapitän Pascal Spors vorbehalten.

