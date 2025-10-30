LL2 live: Kracher in Budberg, SVS will Siegesserie in Kray ausbauen

Am Sonntag wird der zwölfte Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 ausgetragen: Der SV Budberg und Tabellennachbar ESC Rellinghausen stehen sich im Topspiel gegenüber, während es in Bottrop zum Aufsteigerduell zwischen Kellerkind Rhenania Bottrop und dem SC Werden-Heidhausen kommt. Derweil ist der SV Scherpenberg im Auswärtsspiel beim FC Kray darauf aus, seine starke Bilanz von fünf Siegen in Serie weiter auszubauen.
13. Spieltag
07.11.25 ESC Rellinghausen - Sportfreunde Hamborn 07
08.11.25 VfB Bottrop - SC Werden-Heidhausen
09.11.25 SG Essen-Schönebeck - Viktoria Goch
09.11.25 1. FC Lintfort - SV Scherpenberg
09.11.25 PSV Wesel - Sportfreunde Niederwenigern
09.11.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - FC Kray
09.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - GSV Moers
09.11.25 VfB Speldorf - SV Budberg
09.11.25 Rhenania Bottrop - Mülheimer FC 97
14. Spieltag
14.11.25 SC Werden-Heidhausen - PSV Wesel
14.11.25 Viktoria Goch - DJK Blau-Weiß Mintard
14.11.25 Sportfreunde Niederwenigern - ESC Rellinghausen
15.11.25 GSV Moers - 1. FC Lintfort
16.11.25 Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Speldorf
16.11.25 SV Scherpenberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
16.11.25 FC Kray - Rhenania Bottrop
16.11.25 SV Budberg - SG Essen-Schönebeck
16.11.25 Mülheimer FC 97 - VfB Bottrop