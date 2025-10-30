LL2 live: Kracher in Budberg, SVS will Siegesserie in Kray ausbauen

Am Sonntag wird der zwölfte Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 ausgetragen: Der SV Budberg und Tabellennachbar ESC Rellinghausen stehen sich im Topspiel gegenüber, während es in Bottrop zum Aufsteigerduell zwischen Kellerkind Rhenania Bottrop und dem SC Werden-Heidhausen kommt. Derweil ist der SV Scherpenberg im Auswärtsspiel beim FC Kray darauf aus, seine starke Bilanz von fünf Siegen in Serie weiter auszubauen.