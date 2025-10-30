 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Budberg steht vor einer schweren Aufgabe.
Budberg steht vor einer schweren Aufgabe.

LL2 live: Kracher in Budberg, SVS will Siegesserie in Kray ausbauen

Landesliga, Gruppe 2: Elf Spieltage sind bereits absolviert, am Sonntag geht nun Spieltag Nummer zwölf an den Start: Neben dem Spitzenspiel zwischen den Tabellennachbarn ESC Rellinghausen und SV Budberg ist dr SV Scherpenberg im Auswärtsduell beim FC Kray gefragt.

Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Am Sonntag wird der zwölfte Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 ausgetragen: Der SV Budberg und Tabellennachbar ESC Rellinghausen stehen sich im Topspiel gegenüber, während es in Bottrop zum Aufsteigerduell zwischen Kellerkind Rhenania Bottrop und dem SC Werden-Heidhausen kommt. Derweil ist der SV Scherpenberg im Auswärtsspiel beim FC Kray darauf aus, seine starke Bilanz von fünf Siegen in Serie weiter auszubauen.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Das ist der zwölfte Spieltag:

So., 02.11.2025, 14:15 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
14:15

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:00live

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:00

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:00

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:30

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:30

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:30

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:30

Sa., 22.11.2025, 18:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
18:00live

Das sind die nächsten Spieltage:

13. Spieltag
07.11.25 ESC Rellinghausen - Sportfreunde Hamborn 07
08.11.25 VfB Bottrop - SC Werden-Heidhausen
09.11.25 SG Essen-Schönebeck - Viktoria Goch
09.11.25 1. FC Lintfort - SV Scherpenberg
09.11.25 PSV Wesel - Sportfreunde Niederwenigern
09.11.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - FC Kray
09.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - GSV Moers
09.11.25 VfB Speldorf - SV Budberg
09.11.25 Rhenania Bottrop - Mülheimer FC 97

14. Spieltag
14.11.25 SC Werden-Heidhausen - PSV Wesel
14.11.25 Viktoria Goch - DJK Blau-Weiß Mintard
14.11.25 Sportfreunde Niederwenigern - ESC Rellinghausen
15.11.25 GSV Moers - 1. FC Lintfort
16.11.25 Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Speldorf
16.11.25 SV Scherpenberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
16.11.25 FC Kray - Rhenania Bottrop
16.11.25 SV Budberg - SG Essen-Schönebeck
16.11.25 Mülheimer FC 97 - VfB Bottrop

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

