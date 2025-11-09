 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Viktoria Goch feiert einen Last-Minute Sieg in Essen.
Viktoria Goch feiert einen Last-Minute Sieg in Essen. – Foto: Arno Wirths

LL2 live: Goch schockt SGS in letzter Sekunde und tütet Dreier ein

Landesliga, Gruppe 2: Nachdem sich die Spitzenteams ESC Rellinghausen und der VfB Bottrop bereits am Freitag respektive Samstag durchsetzen konnten, hat nun auch Verfolger Viktoria Goch seine Hausaufgaben erledigt: Durch einen Last-Minute-Treffer von Marius Alt bezwingt der Aufsteiger die SG Essen-Schönebeck mit 3:2 (1:1).

Der 13. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 hatte bereits am Freirag begonnen, als sich der ESC Rellinghausen standesgemäß gegen Kellerkind Sportfreunde Hamborn 07 durchsetzte.. Am Samstag erledigte dann auch Spitzenreiter VfB Bottrop seine Hausaufgaben und bejubelte einen 3:1-Erfolg über den SC Werden-Heidhausen, während Top-Aufsteiger Viktoria Goch nun im ersten Sonntagsspiel nachzog: Durch den späten Siegtreffer von Marius Alt rückt die Viktoria zumindest vorübergehend auf den dritten Tabellenrang vor. Am Nachmittag steht dann unter anderem das Lokalderby zwischen dem 1. FC Lintfort und dem SV Scherpenberg auf der Agenda.

_______________

Das ist der 13. Spieltag:

____

Das sind die nächsten Spieltage:

14. Spieltag
14.11.25 SC Werden-Heidhausen - PSV Wesel
14.11.25 Viktoria Goch - DJK Blau-Weiß Mintard
14.11.25 Sportfreunde Niederwenigern - ESC Rellinghausen
15.11.25 Mülheimer FC 97 - VfB Bottrop
15.11.25 GSV Moers - 1. FC Lintfort
16.11.25 Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Speldorf
16.11.25 SV Scherpenberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
16.11.25 FC Kray - Rhenania Bottrop
16.11.25 SV Budberg - SG Essen-Schönebeck

15. Spieltag
30.11.25 SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
30.11.25 PSV Wesel - Mülheimer FC 97
30.11.25 ESC Rellinghausen - SC Werden-Heidhausen
30.11.25 VfB Bottrop - FC Kray
30.11.25 1. FC Lintfort - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
30.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Budberg
30.11.25 GSV Moers - Viktoria Goch
30.11.25 VfB Speldorf - Sportfreunde Niederwenigern
30.11.25 Rhenania Bottrop - SV Scherpenberg

