LL2 live: Goch-Ausrutscher gegen Mintard, Heidhausen feiert Comeback

Am Freitag ist der 14. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 an den Start gegangen, gleich die Hälfte aller Paarungen des Wochenendes standen auf dem Programm: Aufsteiger SC Werden-Heidhausen münzt einen 1:3-Rückstand zur Pause in einen 5:3-Heimerfolg um, während auch der VfB Speldorf und Spitzenteam ESC Rellinghausen ihre Hausaufgaben auswärts erledigen. Top-Aufsteiger Viktoria Goch muss sich derweil im Heimspiel gegen DJK Blau-Weiß Mintard knapp mit 0:1 geschlagen geben.
Zum Auftakt in das Fußball-Wochenende in der Landesliga kam es mit dem Duell zwischen dem SC Werden-Heidhausen und Kontrahent PSV Wesel zu einem Aufeinandertreffen zweier Tabellennachbarn. Schließen wiesen die beiden aufeinandertreffenden Mannschaften vor Spielbeginn jeweils 15 Zähler auf. Im direkten Duell sollte nun der Dreier gelingen, was schlussendlich nur die Hausherren in die Tat umsetzen sollten:
Dabei waren es die Gäste, die den wesentlich besseren Einstand in die Begegnung erwischten: Felix Gehrmann per Blitz-Tor nach vier Minuten, Jan Gehrmann und Stephan Sanders schossen den PSV zur Pause mit 3:1 auf die vermeintliche Siegerstraße. Den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer besorgte Antoine-Pierre Feld. Doch nach dem Seitenwechsel zeigte der SC dann ein vollkommen anderes Gesicht und drehte dank eines Doppelschlags von Gianluca Carlo Neva die Partie, ehe Vladimilson Jesus Chitombi Mumbedia und Jamal Daniel Werner sich in der Schlussphase für die Treffer zum 5:3-Heimerfolg des Gastgebers verantwortlich machten.
Für eine Überraschung konnte derweil DJK Blau-Weiß Mintard sorgen, die an die starken Leistungen der letzten Wochen anknüpfte und Top-Aufsteiger Viktoria Goch eine überraschende Heimpleite zufügte. Die Hausherren, die ob des Punkte-Polsters sieben Zählern auf den Verfolger favorisiert in die Partie gingen, konntet ihrer Favoritenrolle nicht gerecht werden:
Während die erste Hälfte noch ohne Treffer auf beiden Seiten verblieb, war es im zweiten Abschnitt Mintard-Stratege Lukas Mühlenfeld, der die Gäste nach einer guten Stunde auf der Uhr mit 1:0 auf die Siegerstraße brachte. Da eine passende Antwort der Viktoria im Anschluss ausblieb, bejubeln die Blau-Weißen Gäste am Ende den Auswärtsdreier und rücken auf vier Punkte an den Konkurrenten aus Goch heran. Für diesen ist es hingegen die dritte Saisonniederlage.
15. Spieltag
30.11.25 SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
30.11.25 PSV Wesel - Mülheimer FC 97
30.11.25 ESC Rellinghausen - SC Werden-Heidhausen
30.11.25 VfB Bottrop - FC Kray
30.11.25 1. FC Lintfort - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
30.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Budberg
30.11.25 GSV Moers - Viktoria Goch
30.11.25 VfB Speldorf - Sportfreunde Niederwenigern
30.11.25 Rhenania Bottrop - SV Scherpenberg
16. Spieltag
06.12.25 SV Scherpenberg - VfB Bottrop
06.12.25 Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Blau-Weiß Mintard
07.12.25 1. FC Lintfort - Viktoria Goch
07.12.25 FC Kray - PSV Wesel
07.12.25 Sportfreunde Niederwenigern - SG Essen-Schönebeck
07.12.25 SV Budberg - GSV Moers
07.12.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Rhenania Bottrop
07.12.25 Mülheimer FC 97 - ESC Rellinghausen
07.12.25 SC Werden-Heidhausen - VfB Speldorf