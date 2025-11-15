LL2 live: Goch-Ausrutscher gegen Mintard, Heidhausen feiert Comeback

Zum Auftakt in das Fußball-Wochenende in der Landesliga kam es mit dem Duell zwischen dem SC Werden-Heidhausen und Kontrahent PSV Wesel zu einem Aufeinandertreffen zweier Tabellennachbarn. Schließen wiesen die beiden aufeinandertreffenden Mannschaften vor Spielbeginn jeweils 15 Zähler auf. Im direkten Duell sollte nun der Dreier gelingen, was schlussendlich nur die Hausherren in die Tat umsetzen sollten:

Dabei waren es die Gäste, die den wesentlich besseren Einstand in die Begegnung erwischten: Felix Gehrmann per Blitz-Tor nach vier Minuten, Jan Gehrmann und Stephan Sanders schossen den PSV zur Pause mit 3:1 auf die vermeintliche Siegerstraße. Den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer besorgte Antoine-Pierre Feld. Doch nach dem Seitenwechsel zeigte der SC dann ein vollkommen anderes Gesicht und drehte dank eines Doppelschlags von Gianluca Carlo Neva die Partie, ehe Vladimilson Jesus Chitombi Mumbedia und Jamal Daniel Werner sich in der Schlussphase für die Treffer zum 5:3-Heimerfolg des Gastgebers verantwortlich machten.