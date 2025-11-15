 2025-10-30T14:25:35.653Z

Werden-Heidhausen dreht im zweiten Abschnitt gegen den PSV Wesel so richtig auf.
Werden-Heidhausen dreht im zweiten Abschnitt gegen den PSV Wesel so richtig auf. – Foto: Karim Handrick

LL2 live: Goch-Ausrutscher gegen Mintard, Heidhausen feiert Comeback

Landesliga, Gruppe 2: Mit gleich vier Partien ist am Freitagabend der Startschuss für den 14. Spieltag gefallen: Während der ESC Rellinghausen seiner Favoritenrolle im Duell mit den Sportfreunden Niederwenigern gerecht wird, geht Viktoria Goch gegen Blau-Weiß Mintard überraschend leer aus. Aufsteiger SC Werden-Heidhausen feiert derweil eine spektakuläre Aufholjagd gegen den PSV Wesel.

Am Freitag ist der 14. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 an den Start gegangen, gleich die Hälfte aller Paarungen des Wochenendes standen auf dem Programm: Aufsteiger SC Werden-Heidhausen münzt einen 1:3-Rückstand zur Pause in einen 5:3-Heimerfolg um, während auch der VfB Speldorf und Spitzenteam ESC Rellinghausen ihre Hausaufgaben auswärts erledigen. Top-Aufsteiger Viktoria Goch muss sich derweil im Heimspiel gegen DJK Blau-Weiß Mintard knapp mit 0:1 geschlagen geben.

So läuft der 14. Spieltag:

Gestern, 19:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
5
3
Abpfiff
+Video

Zum Auftakt in das Fußball-Wochenende in der Landesliga kam es mit dem Duell zwischen dem SC Werden-Heidhausen und Kontrahent PSV Wesel zu einem Aufeinandertreffen zweier Tabellennachbarn. Schließen wiesen die beiden aufeinandertreffenden Mannschaften vor Spielbeginn jeweils 15 Zähler auf. Im direkten Duell sollte nun der Dreier gelingen, was schlussendlich nur die Hausherren in die Tat umsetzen sollten:

Dabei waren es die Gäste, die den wesentlich besseren Einstand in die Begegnung erwischten: Felix Gehrmann per Blitz-Tor nach vier Minuten, Jan Gehrmann und Stephan Sanders schossen den PSV zur Pause mit 3:1 auf die vermeintliche Siegerstraße. Den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer besorgte Antoine-Pierre Feld. Doch nach dem Seitenwechsel zeigte der SC dann ein vollkommen anderes Gesicht und drehte dank eines Doppelschlags von Gianluca Carlo Neva die Partie, ehe Vladimilson Jesus Chitombi Mumbedia und Jamal Daniel Werner sich in der Schlussphase für die Treffer zum 5:3-Heimerfolg des Gastgebers verantwortlich machten.

Gestern, 20:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
1
3
Abpfiff

Für eine Überraschung konnte derweil DJK Blau-Weiß Mintard sorgen, die an die starken Leistungen der letzten Wochen anknüpfte und Top-Aufsteiger Viktoria Goch eine überraschende Heimpleite zufügte. Die Hausherren, die ob des Punkte-Polsters sieben Zählern auf den Verfolger favorisiert in die Partie gingen, konntet ihrer Favoritenrolle nicht gerecht werden:

Während die erste Hälfte noch ohne Treffer auf beiden Seiten verblieb, war es im zweiten Abschnitt Mintard-Stratege Lukas Mühlenfeld, der die Gäste nach einer guten Stunde auf der Uhr mit 1:0 auf die Siegerstraße brachte. Da eine passende Antwort der Viktoria im Anschluss ausblieb, bejubeln die Blau-Weißen Gäste am Ende den Auswärtsdreier und rücken auf vier Punkte an den Konkurrenten aus Goch heran. Für diesen ist es hingegen die dritte Saisonniederlage.

Gestern, 20:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
2
5
Abpfiff
+Video

Gestern, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
0
1
Abpfiff
+Video

Heute, 18:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
18:00live

Heute, 18:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
18:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:00

Das sind die nächsten Spieltage:

15. Spieltag
30.11.25 SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
30.11.25 PSV Wesel - Mülheimer FC 97
30.11.25 ESC Rellinghausen - SC Werden-Heidhausen
30.11.25 VfB Bottrop - FC Kray
30.11.25 1. FC Lintfort - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
30.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Budberg
30.11.25 GSV Moers - Viktoria Goch
30.11.25 VfB Speldorf - Sportfreunde Niederwenigern
30.11.25 Rhenania Bottrop - SV Scherpenberg

16. Spieltag
06.12.25 SV Scherpenberg - VfB Bottrop
06.12.25 Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Blau-Weiß Mintard
07.12.25 1. FC Lintfort - Viktoria Goch
07.12.25 FC Kray - PSV Wesel
07.12.25 Sportfreunde Niederwenigern - SG Essen-Schönebeck
07.12.25 SV Budberg - GSV Moers
07.12.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Rhenania Bottrop
07.12.25 Mülheimer FC 97 - ESC Rellinghausen
07.12.25 SC Werden-Heidhausen - VfB Speldorf

