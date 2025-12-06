 2025-12-03T05:51:34.672Z

Scherpenberg erkämpft sich einen Punktgewinn beim Spitzenreiter.
Scherpenberg erkämpft sich einen Punktgewinn beim Spitzenreiter. – Foto: Cindy Jahn

LL2 live: Gipfeltreffen in Bottrop endet mit torreichem Remis

Landesliga, Gruppe 2: Am Samstagnachmittag ist das Spieltags-Wochenende eröffnet worden: Gleich zum Auftakt kam es zum Spitzenspiel zwischen Ligaprimus VfB Bottrop und Verfolger SV Scherpenberg, das nach offenem Schlagabtausch keinen Sieger findet.

Mit dem Kracher-Duell zwischen Spitzenreiter VfB Bottrop und Konkurrent SV Scherpenberg ist am Samstag der 16. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 an den Start gegangen: Nach Bottroper Blitzstart entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, an dessen Ende ein torreiches 3:3 (2:1)-Remis steht. Nachdem am Abend dann das Aufeinandertreffen zwischen Kellerkind Sportfreunde Hamborn 07 und DJK Blau-Weiß Mintard folgt, hat der ESC Rellinghausen am Sonntag die Chance, den Rückstand auf die Tabellenspitze durch einen Auswärtssieg beim Mülheimer FC 97 zu verkürzen.

Heute, 16:15 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
3
3
Abpfiff

Mit einem Polster von vier Zählern Differenz ist Ligaprimus VfB Bottrop am Samstagnachmittag ins Topspiel gegen Verfolger SV Scherpenberg gegangen und war folglich gewillt, den Vorsprung und die Pole-Position zu verteidigen. Doch die Gäste gingen mit einer bockstarken Bilanz von neun aufeinanderfolgenden Ligapartien ohne Niederlage und dementsprechend selbstbewusst in die Partie. Auf dem Feld sollte es dann nicht lange dauern, ehe es zum ersten Torerfolg kam:VfB-Akteur Nusret Miyanyedi benötigte einzig zwei Minuten, um mit seinem Treffer früh auf 1:0 für Bottrop zu stellen.

Der Vorsprung hielt aber nicht lange, da der SVS die passende Antwort parat hatte und durch Vedad Music und Baha Arslanboga noch vor dem Pausenpfiff auf 2:1 stellte. Weil jedoch Mick Matthes anschließend den Göste-Ausgleich beisteuerte, ging es mit einem Remis in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel brauchte es dann keinerlei Anlaufzeit: VfB-Topstürmer Raphael Steinmetz

Heute, 18:30 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
1
2

Morgen, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00live

Morgen, 15:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:15

Morgen, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:30

17. Spieltag
11.12.25 ESC Rellinghausen - FC Kray
12.12.25 Viktoria Goch - SV Budberg
13.12.25 PSV Wesel - SV Scherpenberg
13.12.25 VfB Speldorf - Mülheimer FC 97
13.12.25 GSV Moers - Sportfreunde Hamborn 07
13.12.25 Rhenania Bottrop - 1. FC Lintfort
14.12.25 SG Essen-Schönebeck - SC Werden-Heidhausen
14.12.25 VfB Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
14.12.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Niederwenigern

18. Spieltag
30.01.26 Viktoria Goch - Sportfreunde Hamborn 07
01.02.26 SG Essen-Schönebeck - Mülheimer FC 97
01.02.26 PSV Wesel - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
01.02.26 SV Budberg - 1. FC Lintfort
01.02.26 ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg
01.02.26 VfB Bottrop - Rhenania Bottrop
01.02.26 VfB Speldorf - FC Kray
01.02.26 DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen
01.02.26 GSV Moers - Sportfreunde Niederwenigern

