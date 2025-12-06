LL2 live: Gipfeltreffen in Bottrop endet mit torreichem Remis

Mit einem Polster von vier Zählern Differenz ist Ligaprimus VfB Bottrop am Samstagnachmittag ins Topspiel gegen Verfolger SV Scherpenberg gegangen und war folglich gewillt, den Vorsprung und die Pole-Position zu verteidigen. Doch die Gäste gingen mit einer bockstarken Bilanz von neun aufeinanderfolgenden Ligapartien ohne Niederlage und dementsprechend selbstbewusst in die Partie. Auf dem Feld sollte es dann nicht lange dauern, ehe es zum ersten Torerfolg kam:VfB-Akteur Nusret Miyanyedi benötigte einzig zwei Minuten, um mit seinem Treffer früh auf 1:0 für Bottrop zu stellen.

Der Vorsprung hielt aber nicht lange, da der SVS die passende Antwort parat hatte und durch Vedad Music und Baha Arslanboga noch vor dem Pausenpfiff auf 2:1 stellte. Weil jedoch Mick Matthes anschließend den Göste-Ausgleich beisteuerte, ging es mit einem Remis in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel brauchte es dann keinerlei Anlaufzeit: VfB-Topstürmer Raphael Steinmetz