LL2 live: ESC will an der Spitze vorlegen, Lokalderby in Lintfort

Der 13. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 steht vor der Tür, am Freitagabend steigt die erste Begegnung, wenn der ESC Rellinghausen seine bockstarke Performance aus dem Spitzenspiel gegen Mitstreiter SV Budberg in der Vorwoche bestätigen will. Am Samstag folgt dann das Aufeinandertreffen zwischen Spitzenreiter VfB Bottrop und Aufsteiger SC Werden-Heidhausen, bevor am Sonntag ein prestigeträchtiges Lokalduell auf der Agenda steht: Gastgeber 1. FC Lintfort muss im ersten Auftritt nach der „einvernehmlichen“ Trennung von Chefcoach Mohamed El Mimouni gegen Stadtrivale SV Scherpenberg ran.