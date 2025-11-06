LL2 live: ESC will an der Spitze vorlegen, Lokalderby in Lintfort

Der 13. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 steht vor der Tür, am Freitagabend steigt die erste Begegnung, wenn der ESC Rellinghausen seine bockstarke Performance aus dem Spitzenspiel gegen Mitstreiter SV Budberg in der Vorwoche bestätigen will. Am Samstag folgt dann das Aufeinandertreffen zwischen Spitzenreiter VfB Bottrop und Aufsteiger SC Werden-Heidhausen, bevor am Sonntag ein prestigeträchtiges Lokalduell auf der Agenda steht: Gastgeber 1. FC Lintfort muss im ersten Auftritt nach der „einvernehmlichen“ Trennung von Chefcoach Mohamed El Mimouni gegen Stadtrivale SV Scherpenberg ran.
14. Spieltag
14.11.25 SC Werden-Heidhausen - PSV Wesel
14.11.25 Viktoria Goch - DJK Blau-Weiß Mintard
14.11.25 Sportfreunde Niederwenigern - ESC Rellinghausen
15.11.25 Mülheimer FC 97 - VfB Bottrop
15.11.25 GSV Moers - 1. FC Lintfort
16.11.25 Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Speldorf
16.11.25 SV Scherpenberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
16.11.25 FC Kray - Rhenania Bottrop
16.11.25 SV Budberg - SG Essen-Schönebeck
15. Spieltag
30.11.25 SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
30.11.25 PSV Wesel - Mülheimer FC 97
30.11.25 ESC Rellinghausen - SC Werden-Heidhausen
30.11.25 VfB Bottrop - FC Kray
30.11.25 1. FC Lintfort - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
30.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Budberg
30.11.25 GSV Moers - Viktoria Goch
30.11.25 VfB Speldorf - Sportfreunde Niederwenigern
30.11.25 Rhenania Bottrop - SV Scherpenberg