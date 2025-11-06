 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Derbyzeit in Lintfort.
Derbyzeit in Lintfort. – Foto: Markus Becker

LL2 live: ESC will an der Spitze vorlegen, Lokalderby in Lintfort

Landesliga, Gruppe 2: Bereits am Freitagabend hat der ESC Rellinghausen die Chance, durch einen Sieg im Heimspiel gegen Kellerkind Sportfreunde Hamborn mit Ligaprimus VfB Bottrop gleichzuziehen, bevor dieser am Samstag gegen Auufsteiger Werden-Heidhausen nachziehen kann. Am Sonntag steht dann unter anderem das Stadtderby zwischen dem 1. FC Lintfort und dem SV Scherpenberg auf de Programm.

Der 13. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 steht vor der Tür, am Freitagabend steigt die erste Begegnung, wenn der ESC Rellinghausen seine bockstarke Performance aus dem Spitzenspiel gegen Mitstreiter SV Budberg in der Vorwoche bestätigen will. Am Samstag folgt dann das Aufeinandertreffen zwischen Spitzenreiter VfB Bottrop und Aufsteiger SC Werden-Heidhausen, bevor am Sonntag ein prestigeträchtiges Lokalduell auf der Agenda steht: Gastgeber 1. FC Lintfort muss im ersten Auftritt nach der „einvernehmlichen“ Trennung von Chefcoach Mohamed El Mimouni gegen Stadtrivale SV Scherpenberg ran.

Das ist der 13. Spieltag:

Morgen, 19:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
19:00

Sa., 08.11.2025, 16:00 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
16:00

So., 09.11.2025, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
11:00live

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:00

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:00

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:15

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
15:30

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:30live

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
15:30

Das sind die nächsten Spieltage:

14. Spieltag
14.11.25 SC Werden-Heidhausen - PSV Wesel
14.11.25 Viktoria Goch - DJK Blau-Weiß Mintard
14.11.25 Sportfreunde Niederwenigern - ESC Rellinghausen
15.11.25 Mülheimer FC 97 - VfB Bottrop
15.11.25 GSV Moers - 1. FC Lintfort
16.11.25 Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Speldorf
16.11.25 SV Scherpenberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
16.11.25 FC Kray - Rhenania Bottrop
16.11.25 SV Budberg - SG Essen-Schönebeck

15. Spieltag
30.11.25 SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
30.11.25 PSV Wesel - Mülheimer FC 97
30.11.25 ESC Rellinghausen - SC Werden-Heidhausen
30.11.25 VfB Bottrop - FC Kray
30.11.25 1. FC Lintfort - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
30.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Budberg
30.11.25 GSV Moers - Viktoria Goch
30.11.25 VfB Speldorf - Sportfreunde Niederwenigern
30.11.25 Rhenania Bottrop - SV Scherpenberg

