 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Goch und Budberg kämpfen um drei Punkte.
Goch und Budberg kämpfen um drei Punkte. – Foto: Hannah Gooren

LL2 live: ESC und Goch auf Wiedergutmachung aus, Krisen-Duell in Moers

Landesliga, Gruppe 2: Bereits am Donnerstag startet der letzte Spieltag des Jahres, wenn Spitzenteam ESC Rellinghausen die beiden jüngsten Niederlagen im Heimspiel gegen den FC Kray vergessen machen will. Am Freitag stehen sich dann Viktoria Goch und der SV Budberg im Verfolgerduell gegenüber.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Mit dem Aufeinandertreffen zwischen Aufstiegsanwärter ESC Rellinghausen und dem FC Kray geht am Donnerstag der letzte Hinrunden-Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 an den Start. Am Folgetag ist dann Aufsteiger Viktoria Goch - ebenso wie Rellinghausen - nach zwei Niederlagen in Serie auf Wiedergutmachung aus, wenn es auf heimischem Terrain gegen Tabellennachbar SV Budberg geht. Am Samstag steigt dann das Keller-Krimi zwischen den krisengebeutelten GSV Moers und Sportfreunde Hamborn 07, bevor am Sonntag Spitzenreiter VfB Bottrop Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg zum Heimspiel empfängt.

Jetzt in Folge 16 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

_______________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Das ist der 17. Spieltag:

Morgen, 19:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
FC Kray
FC KrayFC Kray
19:00

Fr., 12.12.2025, 20:15 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
20:15live

Sa., 13.12.2025, 14:15 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
14:15

Sa., 13.12.2025, 16:00 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
16:00

Sa., 13.12.2025, 17:00 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
17:00

Sa., 13.12.2025, 17:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
17:00

So., 14.12.2025, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
11:00

So., 14.12.2025, 14:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
14:30

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:30

____

So geht es nach der Winterpause weiter:

18. Spieltag
30.01.26 Viktoria Goch - Sportfreunde Hamborn 07
01.02.26 SG Essen-Schönebeck - Mülheimer FC 97
01.02.26 PSV Wesel - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
01.02.26 SV Budberg - 1. FC Lintfort
01.02.26 ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg
01.02.26 VfB Bottrop - Rhenania Bottrop
01.02.26 VfB Speldorf - FC Kray
01.02.26 DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen
01.02.26 GSV Moers - Sportfreunde Niederwenigern

19. Spieltag
08.02.26 Sportfreunde Niederwenigern - Viktoria Goch
08.02.26 FC Kray - SG Essen-Schönebeck
08.02.26 SV Scherpenberg - VfB Speldorf
08.02.26 1. FC Lintfort - VfB Bottrop
08.02.26 Sportfreunde Hamborn 07 - SV Budberg
08.02.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - ESC Rellinghausen
08.02.26 SC Werden-Heidhausen - GSV Moers
08.02.26 Mülheimer FC 97 - DJK Blau-Weiß Mintard
08.02.26 Rhenania Bottrop - PSV Wesel

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

Aufrufe: 010.12.2025, 20:30 Uhr
Tom KunzeAutor