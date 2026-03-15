LL2 live: ESC, Budberg und VfB Bottrop spielen um die Tabellenspitze

Dem SV Budberg winkt die Tabellenführung. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Drei Spiele sind in der Landesliga, Gruppe 2, bereits absolviert. Der SV Scherpenberg klopft nach einem 3:0 gegen Viktoria Goch ganz oben an, die Sportfreunde Hamborn 07 können so langsam für die Bezirksliga planen. Am Sonntag will der VfB Bottrop gegen die SG Schönebeck zurück in die Spur finden, der VfB Speldorf beim PSV Wesel seine gute Form untermauern und der SV Budberg nach der Tabellenführung greifen. Beim 1. FC Lintfort will der ESC Rellinghausen diese aber verteidigen. Das steht außerdem an.