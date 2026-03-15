LL2 live: ESC, Budberg und VfB Bottrop spielen um die Tabellenspitze

Drei Spiele sind in der Landesliga, Gruppe 2, bereits absolviert. Der SV Scherpenberg klopft nach einem 3:0 gegen Viktoria Goch ganz oben an, die Sportfreunde Hamborn 07 können so langsam für die Bezirksliga planen. Am Sonntag will der VfB Bottrop gegen die SG Schönebeck zurück in die Spur finden, der VfB Speldorf beim PSV Wesel seine gute Form untermauern und der SV Budberg nach der Tabellenführung greifen. Beim 1. FC Lintfort will der ESC Rellinghausen diese aber verteidigen. Das steht außerdem an.
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Budberg - SV Scherpenberg
So., 22.03.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - PSV Wesel
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FC Kray
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Mülheimer FC 97
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - 1. FC Lintfort
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - ESC Rellinghausen
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Bottrop
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Speldorf
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Werden-Heidhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 29.03.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SG Essen-Schönebeck
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern
So., 29.03.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Budberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Viktoria Goch
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