 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

LL2 live: ESC, Budberg und VfB Bottrop spielen um die Tabellenspitze

Landesliga, Gruppe 2: Mit dem ESC Rellinghausen, SV Budberg und VfB Bottrop haben gleich drei Mannschaften die Chance, Tabellenführer zu werden.

von Marcel Eichholz · Heute, 12:25 Uhr · 0 Leser
Dem SV Budberg winkt die Tabellenführung.
Dem SV Budberg winkt die Tabellenführung. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Drei Spiele sind in der Landesliga, Gruppe 2, bereits absolviert. Der SV Scherpenberg klopft nach einem 3:0 gegen Viktoria Goch ganz oben an, die Sportfreunde Hamborn 07 können so langsam für die Bezirksliga planen. Am Sonntag will der VfB Bottrop gegen die SG Schönebeck zurück in die Spur finden, der VfB Speldorf beim PSV Wesel seine gute Form untermauern und der SV Budberg nach der Tabellenführung greifen. Beim 1. FC Lintfort will der ESC Rellinghausen diese aber verteidigen. Das steht außerdem an.

>>> Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

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>>> So liegen die Spiele am Freitag und Samstag

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Das sind die Spiele am Sonntag

Heute, 15:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:30

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Heute, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:00live

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Heute, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:00live

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Heute, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:30

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Heute, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:00live

>>> Die Transfers der Landesliga 2

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Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Budberg - SV Scherpenberg
So., 22.03.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - PSV Wesel
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FC Kray
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Mülheimer FC 97
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - 1. FC Lintfort
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - ESC Rellinghausen
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Bottrop

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Speldorf
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Werden-Heidhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 29.03.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SG Essen-Schönebeck
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern
So., 29.03.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Budberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Viktoria Goch

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