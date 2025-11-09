LL2 live: Derby-Drama für Lintfort, Budberg auch in Speldorf sieglos

Der 13. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 hatte bereits am Freitag begonnen, als sich der ESC Rellinghausen standesgemäß gegen Kellerkind Sportfreunde Hamborn 07 durchsetzte. Am Samstag erledigte dann auch Spitzenreiter VfB Bottrop seine Hausaufgaben und bejubelte einen 3:1-Erfolg über den SC Werden-Heidhausen, während die restlichen Paarungen am Sonntag folgten: In einem dramatischen Lokalderby behält der SV Scherpenberg bei Stadtrivale 1. FC Lintfort die Oberhand, während der SV Budberg auch im dritten Spiel in Serie nicht gewinnt.

Das ist der 13. Spieltag:

Mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen dürfte die Elf von Chefcoach Sascha Behnke in die Auftaktpartie des 13. Spieltags gegangen sein, schließlich fertigte seine Mannschaft noch in der Vorwoche Verfolger SV Budberg klar mit 5:1 ab. Nun ging es für den ESC Rellinghausen gegen die Sportfreunde Hamborn 07, die mit einer wesentlich schwächeren Bilanz in die Begegnung gingen: Vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Auftritten sprechen eine klare Sprache. Doch in Rellinghausen sollte sich das Kellerkind als würdiger Gegner präsentieren: Rashad Ouro-Akpo und Luka Blazevic besorgten mit ihren Treffern nach dem frühen Rückschlag durch Aaron Oteng-Appiah die zwischenzeitliche 2:1-Führung der Gäste, ehe ESC-Stürmer Luka Bonsjak diesen per Doppelpack zunichte machte und den Favoriten zu drei Punkten schoss. Damit legen die Rellinghäuser im Kampf um die Tabellenspitze vor und ziehen mit Ligaprimus VfB Bottrop gleich, der dann am Samstag nachziehen will. Hamborn hingegen bleibt im Tabellenkeller zurück.

Am Samstag war dann Ligaprimus VfB Bottrop gefordert, als Aufsteiger SC Werden-Heidhausen im Jahnstadion vorspielte. Der VfB, der sich schon in der Vorwoche gegen Kellerkind Sportfreunde Niederwenigern schwertat und erst in der Nachspielzeit die Weichen auf Sieg stellte, sollte auch gegen den Liga-Neuling aus Heidhausen lange Zittern müssen: Nachdem Olcay Yilmaz die favorisierten Hausherren nach 25 Minuten zunächst erwartungsgemäß in Führung brachte, hielt der knappe Vorsprung bis in die Schlussphase an. In dieser war es dann Defensiv-Akteur Nico Petritt, der die Vorentscheidung zugunsten des Spitzenreiters besorgte, ehe Jacob Hans Mertes die Begegnung mit seinem Treffer eine Minute vor Spielende nochmal spannend machte. Doch der eingewechselte Nusret Miyanyedi machte in der Nachspielzeit dann jegliche Gästehoffnungen zunichte und verantwortete den 3:1-Endstand. Mit dem Sieg verteidigt der VfB seinen drei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Rellinghausen, während Heidhausen auf einen zweistelligen Tabellenplatz zurückfällt.

Mit dem Aufeinandertreffen zwischen der SG Essen-Schönebeck und Viktoria Goch wurde dann der Sonntag eröffnet. Während die Hausherren mit einer mageren Ausbeute von vier Punkten aus den vergangenen fünf Auftritten in die Partie starteten, gingen die Gäste - nach dem wichtigen Auswärtserfolg bei Mitstreiter Rellignhausen in der Vorwoche - mit ordentlich Selbstvertrauen und favorisiert in das Duell. Doch es war zunächst der Gastgeber, der den besseren Einstand erwischte: Offensiv-Stratege Yasar Cakir brachte die SGS gute fünf Minuten vor dem Seitenwechsel in Front, bevor Viktoria-Akteur Niklas Zass im direkten Gegenzug der Ausgleich gelang. Nachdem es dann mit dem 1:1 in die Pause ging, besorgte Florian Ortstadt kurze Zeit nach dem Wiederbeginn die Gästeführung, ehe Yassine Bentaleb in der Schlussviertelstunde ausglich. Weil in der folgende regulären Spielzeit nichts mehr passierte, sah alles bereits nach einer Punkteteilung aus. Doch Marius Alt hatte etwas dagegen und schoss den Aufsteiger aus Goch mit seinem Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit zum viel umjubelten Auswärtsdreier.