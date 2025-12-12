LL2 live: Budberg bezwingt Goch in doppelter Überzahl

Im Auftaktspiel des letzten Hinrunden-Spieltags ging es für Gastgeber ESC Rellinghausen , darum, den Negativlauf von zwei aufeinanderfolgenden Liga-Schlappen im Heimspiel gegen den FC Kray auszubügeln. Die Gäste hingegen rangieren vor Spielbeginn mit 17 Punkten auf der Habenseite auf dem zwölften Tabellenplatz. Somit gingen die Hausherren aus Rellinghausen favorisiert in die Partie, und konnten dieser Rolle schlussendlich auch gerecht werden:

Nachdem Sturmtank Aaron Oteng-Appiah im ersten Abschnitt für die knappe 1:0-Führung des Gastgebers sorgte, traf Defensivmann Bünyamin Sahin in Durchgang zwei zum 2:0. Weil die Gäste lediglich den Anschlusstreffer durch Milot Ademi parat hatten, musste sich der FCK knapp mit 1:2 geschlagen geben, während der ESC wichtige Zähler im Aufstiegskampf einsackt.