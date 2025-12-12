LL2 live: Budberg bezwingt Goch in doppelter Überzahl

Mit dem Aufeinandertreffen zwischen Aufstiegsanwärter ESC Rellinghausen und dem FC Kray war am Donnerstag der letzte Hinrunden-Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 an den Start. Durch einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg sicherten sich die Hausherren nach zwei Niederlagen in Serie drei bedeutende Zähler, womit der ESC vorübergehend auf den zweiten Tabellenrang springt. Am Freitag zog dann Viktoria Goch im Heimspiel gegen Tabellennachbar SV Budberg den Kürzeren, wodurch die Viktoria bereits im dritten Ligaspiel in Serie leer ausgeht. Die Begegnung beendeten die Hausherren aufgrund zweier Platzverweise in der Schlussphase in doppelter Unterzahl.
Im Auftaktspiel des letzten Hinrunden-Spieltags ging es für Gastgeber ESC Rellinghausen , darum, den Negativlauf von zwei aufeinanderfolgenden Liga-Schlappen im Heimspiel gegen den FC Kray auszubügeln. Die Gäste hingegen rangieren vor Spielbeginn mit 17 Punkten auf der Habenseite auf dem zwölften Tabellenplatz. Somit gingen die Hausherren aus Rellinghausen favorisiert in die Partie, und konnten dieser Rolle schlussendlich auch gerecht werden:
Nachdem Sturmtank Aaron Oteng-Appiah im ersten Abschnitt für die knappe 1:0-Führung des Gastgebers sorgte, traf Defensivmann Bünyamin Sahin in Durchgang zwei zum 2:0. Weil die Gäste lediglich den Anschlusstreffer durch Milot Ademi parat hatten, musste sich der FCK knapp mit 1:2 geschlagen geben, während der ESC wichtige Zähler im Aufstiegskampf einsackt.
18. Spieltag
30.01.26 Viktoria Goch - Sportfreunde Hamborn 07
01.02.26 SG Essen-Schönebeck - Mülheimer FC 97
01.02.26 PSV Wesel - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
01.02.26 SV Budberg - 1. FC Lintfort
01.02.26 ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg
01.02.26 VfB Bottrop - Rhenania Bottrop
01.02.26 VfB Speldorf - FC Kray
01.02.26 DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen
01.02.26 GSV Moers - Sportfreunde Niederwenigern
19. Spieltag
08.02.26 Sportfreunde Niederwenigern - Viktoria Goch
08.02.26 FC Kray - SG Essen-Schönebeck
08.02.26 SV Scherpenberg - VfB Speldorf
08.02.26 1. FC Lintfort - VfB Bottrop
08.02.26 Sportfreunde Hamborn 07 - SV Budberg
08.02.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - ESC Rellinghausen
08.02.26 SC Werden-Heidhausen - GSV Moers
08.02.26 Mülheimer FC 97 - DJK Blau-Weiß Mintard
08.02.26 Rhenania Bottrop - PSV Wesel