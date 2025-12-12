 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Budberg triumphiert in Goch.
Budberg triumphiert in Goch. – Foto: Ulrich Laakmann

LL2 live: Budberg bezwingt Goch in doppelter Überzahl

Landesliga, Gruppe 2: Nachdem der ESC Rellinghausen bereits am Donnerstagabend mit einem 2:1-Erfolg über den FC Kray den Spieltag eröffnet hatte, sichert sich am Freitag nun auch Konkurrent SV Budberg drei Zähler. Im Auswärtsduell beim formschwachen Aufsteiger Viktoria Goch gelingt dem SVB ein 2:0 (1:0)-Auswärtserfolg.

Mit dem Aufeinandertreffen zwischen Aufstiegsanwärter ESC Rellinghausen und dem FC Kray war am Donnerstag der letzte Hinrunden-Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 an den Start. Durch einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg sicherten sich die Hausherren nach zwei Niederlagen in Serie drei bedeutende Zähler, womit der ESC vorübergehend auf den zweiten Tabellenrang springt. Am Freitag zog dann Viktoria Goch im Heimspiel gegen Tabellennachbar SV Budberg den Kürzeren, wodurch die Viktoria bereits im dritten Ligaspiel in Serie leer ausgeht. Die Begegnung beendeten die Hausherren aufgrund zweier Platzverweise in der Schlussphase in doppelter Unterzahl.

Das ist der 17. Spieltag:

Gestern, 19:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
FC Kray
FC KrayFC Kray
2
1
Abpfiff

Im Auftaktspiel des letzten Hinrunden-Spieltags ging es für Gastgeber ESC Rellinghausen , darum, den Negativlauf von zwei aufeinanderfolgenden Liga-Schlappen im Heimspiel gegen den FC Kray auszubügeln. Die Gäste hingegen rangieren vor Spielbeginn mit 17 Punkten auf der Habenseite auf dem zwölften Tabellenplatz. Somit gingen die Hausherren aus Rellinghausen favorisiert in die Partie, und konnten dieser Rolle schlussendlich auch gerecht werden:

Nachdem Sturmtank Aaron Oteng-Appiah im ersten Abschnitt für die knappe 1:0-Führung des Gastgebers sorgte, traf Defensivmann Bünyamin Sahin in Durchgang zwei zum 2:0. Weil die Gäste lediglich den Anschlusstreffer durch Milot Ademi parat hatten, musste sich der FCK knapp mit 1:2 geschlagen geben, während der ESC wichtige Zähler im Aufstiegskampf einsackt.

Heute, 20:15 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
0
2
Abpfiff

Morgen, 14:15 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
14:15

Morgen, 16:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
16:30live

Morgen, 17:00 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
17:00

Morgen, 17:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
17:00live

So., 14.12.2025, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
11:00

So., 14.12.2025, 14:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
14:30

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:30

____

So geht es nach der Winterpause weiter:

18. Spieltag
30.01.26 Viktoria Goch - Sportfreunde Hamborn 07
01.02.26 SG Essen-Schönebeck - Mülheimer FC 97
01.02.26 PSV Wesel - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
01.02.26 SV Budberg - 1. FC Lintfort
01.02.26 ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg
01.02.26 VfB Bottrop - Rhenania Bottrop
01.02.26 VfB Speldorf - FC Kray
01.02.26 DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen
01.02.26 GSV Moers - Sportfreunde Niederwenigern

19. Spieltag
08.02.26 Sportfreunde Niederwenigern - Viktoria Goch
08.02.26 FC Kray - SG Essen-Schönebeck
08.02.26 SV Scherpenberg - VfB Speldorf
08.02.26 1. FC Lintfort - VfB Bottrop
08.02.26 Sportfreunde Hamborn 07 - SV Budberg
08.02.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - ESC Rellinghausen
08.02.26 SC Werden-Heidhausen - GSV Moers
08.02.26 Mülheimer FC 97 - DJK Blau-Weiß Mintard
08.02.26 Rhenania Bottrop - PSV Wesel

Tom KunzeAutor