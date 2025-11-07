 2025-10-30T14:25:35.653Z

Rellinghausen behauptet sich gegen Hamborn.
Rellinghausen behauptet sich gegen Hamborn. – Foto: Marian Ograjensek

LL2 live: Bottrop legt an der Spitze nach und setzt Siegesserie fort

Landesliga, Gruppe 2: Spieltag Nummer 13 ist am Freitag eröffnet worden: Der ESC Rellinghausen setzt seinen Erfolgslauf weiter fort und münzt einen zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand gegen Kellerkind Sportfreunde Hamborn in einen 3:2-Erfolg um. Am Samstag legte dann Ligaprimus VfB Bottrop nach: Gegen Aufsteiger SC Werden-Heidhausen sprang ein souveräner 3:1-Heimerfolg heraus.

Der 13. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 hat begonnen, schon am Freitagabend konnte der ESC Rellinghausen seine bockstarke Performance aus dem Spitzenspiel gegen Mitstreiter SV Budberg in der Vorwoche bestätigen und einen 3:2-Heimerfolg über Kellerkind Sportfreunde Hamborn 07 einfahren. Am Samstag erledigte dann auch Spitzenreiter VfB Bottrop seine Hausaufgaben und bejubelte einen ungefährdeten 3:1-Erfolg über den SC Werden-Heidhausen, womit der VfB seine Pole-Position festigt. Am Sonntag stehen dann die restlichen Paarungen auf dem Programm: Allen voran auf das Lokalderby zwischen dem 1. FC Lintfort und dem formstarken SV Scherpenberg darf sich gefreut werden.

_______________

Das ist der 13. Spieltag:

Gestern, 19:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
3
2
Abpfiff

Mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen dürfte die Elf von Chefcoach Sascha Behnke in die Auftaktpartie des 13. Spieltags gegangen sein, schließlich fertigte seine Mannschaft noch in der Vorwoche Verfolger SV Budberg klar mit 5:1 ab. Nun ging es für den ESC Rellinghausen gegen die Sportfreunde Hamborn 07, die mit einer wesentlich schwächeren Bilanz in die Begegnung gingen: Vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Auftritten sprechen eine klare Sprache. Doch in Rellinghausen sollte sich das Kellerkind als würdiger Gegner präsentieren:

Rashad Ouro-Akpo und Luka Blazevic besorgten mit ihren Treffern nach dem frühen Rückschlag durch Aaron Oteng-Appiah die zwischenzeitliche 2:1-Führung der Gäste, ehe ESC-Stürmer Luka Bonsjak diesen per Doppelpack zunichte machte und den Favoriten zu drei Punkten schoss. Damit legen die Rellinghäuser im Kampf um die Tabellenspitze vor und ziehen mit Ligaprimus VfB Bottrop gleich, der dann am Samstag nachziehen will. Hamborn hingegen bleibt im Tabellenkeller zurück.

Heute, 16:00 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
3
1
Abpfiff

Morgen, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
11:00live

Morgen, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
15:30live

____

Das sind die nächsten Spieltage:

14. Spieltag
14.11.25 SC Werden-Heidhausen - PSV Wesel
14.11.25 Viktoria Goch - DJK Blau-Weiß Mintard
14.11.25 Sportfreunde Niederwenigern - ESC Rellinghausen
15.11.25 Mülheimer FC 97 - VfB Bottrop
15.11.25 GSV Moers - 1. FC Lintfort
16.11.25 Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Speldorf
16.11.25 SV Scherpenberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
16.11.25 FC Kray - Rhenania Bottrop
16.11.25 SV Budberg - SG Essen-Schönebeck

15. Spieltag
30.11.25 SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
30.11.25 PSV Wesel - Mülheimer FC 97
30.11.25 ESC Rellinghausen - SC Werden-Heidhausen
30.11.25 VfB Bottrop - FC Kray
30.11.25 1. FC Lintfort - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
30.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Budberg
30.11.25 GSV Moers - Viktoria Goch
30.11.25 VfB Speldorf - Sportfreunde Niederwenigern
30.11.25 Rhenania Bottrop - SV Scherpenberg

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

