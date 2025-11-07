LL2 live: Bottrop legt an der Spitze nach und setzt Siegesserie fort

Der 13. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 hat begonnen, schon am Freitagabend konnte der ESC Rellinghausen seine bockstarke Performance aus dem Spitzenspiel gegen Mitstreiter SV Budberg in der Vorwoche bestätigen und einen 3:2-Heimerfolg über Kellerkind Sportfreunde Hamborn 07 einfahren. Am Samstag erledigte dann auch Spitzenreiter VfB Bottrop seine Hausaufgaben und bejubelte einen ungefährdeten 3:1-Erfolg über den SC Werden-Heidhausen, womit der VfB seine Pole-Position festigt. Am Sonntag stehen dann die restlichen Paarungen auf dem Programm: Allen voran auf das Lokalderby zwischen dem 1. FC Lintfort und dem formstarken SV Scherpenberg darf sich gefreut werden.
_______________
Mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen dürfte die Elf von Chefcoach Sascha Behnke in die Auftaktpartie des 13. Spieltags gegangen sein, schließlich fertigte seine Mannschaft noch in der Vorwoche Verfolger SV Budberg klar mit 5:1 ab. Nun ging es für den ESC Rellinghausen gegen die Sportfreunde Hamborn 07, die mit einer wesentlich schwächeren Bilanz in die Begegnung gingen: Vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Auftritten sprechen eine klare Sprache. Doch in Rellinghausen sollte sich das Kellerkind als würdiger Gegner präsentieren:
Rashad Ouro-Akpo und Luka Blazevic besorgten mit ihren Treffern nach dem frühen Rückschlag durch Aaron Oteng-Appiah die zwischenzeitliche 2:1-Führung der Gäste, ehe ESC-Stürmer Luka Bonsjak diesen per Doppelpack zunichte machte und den Favoriten zu drei Punkten schoss. Damit legen die Rellinghäuser im Kampf um die Tabellenspitze vor und ziehen mit Ligaprimus VfB Bottrop gleich, der dann am Samstag nachziehen will. Hamborn hingegen bleibt im Tabellenkeller zurück.
____
14. Spieltag
14.11.25 SC Werden-Heidhausen - PSV Wesel
14.11.25 Viktoria Goch - DJK Blau-Weiß Mintard
14.11.25 Sportfreunde Niederwenigern - ESC Rellinghausen
15.11.25 Mülheimer FC 97 - VfB Bottrop
15.11.25 GSV Moers - 1. FC Lintfort
16.11.25 Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Speldorf
16.11.25 SV Scherpenberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
16.11.25 FC Kray - Rhenania Bottrop
16.11.25 SV Budberg - SG Essen-Schönebeck
15. Spieltag
30.11.25 SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
30.11.25 PSV Wesel - Mülheimer FC 97
30.11.25 ESC Rellinghausen - SC Werden-Heidhausen
30.11.25 VfB Bottrop - FC Kray
30.11.25 1. FC Lintfort - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
30.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Budberg
30.11.25 GSV Moers - Viktoria Goch
30.11.25 VfB Speldorf - Sportfreunde Niederwenigern
30.11.25 Rhenania Bottrop - SV Scherpenberg