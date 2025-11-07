LL2 live: Bottrop legt an der Spitze nach und setzt Siegesserie fort

Mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen dürfte die Elf von Chefcoach Sascha Behnke in die Auftaktpartie des 13. Spieltags gegangen sein, schließlich fertigte seine Mannschaft noch in der Vorwoche Verfolger SV Budberg klar mit 5:1 ab. Nun ging es für den ESC Rellinghausen gegen die Sportfreunde Hamborn 07, die mit einer wesentlich schwächeren Bilanz in die Begegnung gingen: Vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Auftritten sprechen eine klare Sprache. Doch in Rellinghausen sollte sich das Kellerkind als würdiger Gegner präsentieren:

Rashad Ouro-Akpo und Luka Blazevic besorgten mit ihren Treffern nach dem frühen Rückschlag durch Aaron Oteng-Appiah die zwischenzeitliche 2:1-Führung der Gäste, ehe ESC-Stürmer Luka Bonsjak diesen per Doppelpack zunichte machte und den Favoriten zu drei Punkten schoss. Damit legen die Rellinghäuser im Kampf um die Tabellenspitze vor und ziehen mit Ligaprimus VfB Bottrop gleich, der dann am Samstag nachziehen will. Hamborn hingegen bleibt im Tabellenkeller zurück.