LL2 live: Aufstiegskrimi findet Entscheidung am letzten Spieltag Im Fernduell spielen der SV Scherpenberg und der SV Budberg um den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. von Marcel Eichholz · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Scherpenberg hat die Oberliga Niederrhein fest im Blick. – Foto: Markus Becker