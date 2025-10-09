LL2: Knaller-Spiel in Bottrop, Moers will in Wesel zurück in die Spur

Die Landesliga, Gruppe 2 startet am Freitagabend in den neunten Spieltag, gleich drei Begegnungen stehen an: Während der FC Kray Tabellennachbar SC Werden-Heidhausen empfängt, sind der GSV Moers und die Sportfreunde Niederwenigern beim PSV Wesel respektive dem SV Scherpenberg zu Gast. Am Samstag kommt es dann zum Aufeinandertreffen zwischen Rhenania Bottrop und dem SV Budberg, bevor am Sonntag das Topspiel zwischen Spitzenreiter Viktoria Goch und Verfolger VfB Bottrop ansteht.
10. Spieltag
17.10.25 DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Speldorf
17.10.25 Viktoria Goch - PSV Wesel
19.10.25 SG Essen-Schönebeck - 1. FC Lintfort
19.10.25 Sportfreunde Niederwenigern - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
19.10.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Rhenania Bottrop
19.10.25 SV Budberg - VfB Bottrop
19.10.25 GSV Moers - ESC Rellinghausen
19.10.25 Mülheimer FC 97 - FC Kray
19.10.25 SC Werden-Heidhausen - SV Scherpenberg
11. Spieltag
26.10.25 SG Essen-Schönebeck - DJK Blau-Weiß Mintard
26.10.25 VfB Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
26.10.25 1. FC Lintfort - FC Kray
26.10.25 SV Scherpenberg - Mülheimer FC 97
26.10.25 ESC Rellinghausen - Viktoria Goch
26.10.25 PSV Wesel - SV Budberg
26.10.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SC Werden-Heidhausen
26.10.25 VfB Speldorf - GSV Moers
26.10.25 Rhenania Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern