Allgemeines
Der VfB Bottrop will gegen Goch die Tabellenspitze zurückerobern.
Der VfB Bottrop will gegen Goch die Tabellenspitze zurückerobern. – Foto: Cindy Jahn

LL2: Knaller-Spiel in Bottrop, Moers will in Wesel zurück in die Spur

Landesliga, Gruppe 2: Mit gleich drei Paarungen wird der neunte Spieltag am Freitagabend eröffnet: In Kray, Wesel und Scherpenberg steigen die Auftaktspiele. Am Samstag erwartet Aufsteiger Rhenania Bottrop dann Spitzenteam SV Budberg zum Heimspiel, ehe es am Sonntag zum Knaller-Spiel zwischen Ligaprimus Viktoria Goch und Verfolger VfB Bottrop kommt.

Die Landesliga, Gruppe 2 startet am Freitagabend in den neunten Spieltag, gleich drei Begegnungen stehen an: Während der FC Kray Tabellennachbar SC Werden-Heidhausen empfängt, sind der GSV Moers und die Sportfreunde Niederwenigern beim PSV Wesel respektive dem SV Scherpenberg zu Gast. Am Samstag kommt es dann zum Aufeinandertreffen zwischen Rhenania Bottrop und dem SV Budberg, bevor am Sonntag das Topspiel zwischen Spitzenreiter Viktoria Goch und Verfolger VfB Bottrop ansteht.

Das war der neunte Spieltag:

Morgen, 19:15 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
19:15

Morgen, 19:30 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
19:30

Morgen, 20:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
20:00live

Sa., 11.10.2025, 16:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
16:30live

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00live

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:00

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
15:00

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:15

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:30

____

Das sind die nächsten Spieltage:

10. Spieltag
17.10.25 DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Speldorf
17.10.25 Viktoria Goch - PSV Wesel
19.10.25 SG Essen-Schönebeck - 1. FC Lintfort
19.10.25 Sportfreunde Niederwenigern - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
19.10.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Rhenania Bottrop
19.10.25 SV Budberg - VfB Bottrop
19.10.25 GSV Moers - ESC Rellinghausen
19.10.25 Mülheimer FC 97 - FC Kray
19.10.25 SC Werden-Heidhausen - SV Scherpenberg

11. Spieltag
26.10.25 SG Essen-Schönebeck - DJK Blau-Weiß Mintard
26.10.25 VfB Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
26.10.25 1. FC Lintfort - FC Kray
26.10.25 SV Scherpenberg - Mülheimer FC 97
26.10.25 ESC Rellinghausen - Viktoria Goch
26.10.25 PSV Wesel - SV Budberg
26.10.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SC Werden-Heidhausen
26.10.25 VfB Speldorf - GSV Moers
26.10.25 Rhenania Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern

