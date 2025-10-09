LL2: Knaller-Spiel in Bottrop, Moers will in Wesel zurück in die Spur

Die Landesliga, Gruppe 2 startet am Freitagabend in den neunten Spieltag, gleich drei Begegnungen stehen an: Während der FC Kray Tabellennachbar SC Werden-Heidhausen empfängt, sind der GSV Moers und die Sportfreunde Niederwenigern beim PSV Wesel respektive dem SV Scherpenberg zu Gast. Am Samstag kommt es dann zum Aufeinandertreffen zwischen Rhenania Bottrop und dem SV Budberg, bevor am Sonntag das Topspiel zwischen Spitzenreiter Viktoria Goch und Verfolger VfB Bottrop ansteht.