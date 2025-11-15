LL2: Katernberg schockt SVS in letzter Sekunde, SVB und FCK mit Dreier

Nachdem die ersten vier Paarungen des 14. Spieltags der Landesliga, Gruppe 2 bereits am Freitagabend ausgetragen wurden, musste sich Spitzenreiter VfB Bottrop am Samstag überraschenderweise gegen Kellerkind Mülheimer FC 97 mit einem 2:2-Remis zufrieden geben, während der GSV Moers auch gegen den 1. FC Lintfort leer ausgeht. Am Sonntag war dann der SV Scherpenberg im Einsatz, dessen Siegesserie von sieben aufeinanderfolgenden Erfolgen durch einen späten Gegentreffer gegen Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg reißt. Der SV Budberg und der FC Kray heimsen derweil drei Zähler ein.

So läuft der 14. Spieltag:

Zum Auftakt in das Fußball-Wochenende in der Landesliga kam es mit dem Duell zwischen dem SC Werden-Heidhausen und Kontrahent PSV Wesel zu einem Aufeinandertreffen zweier Tabellennachbarn. Schließen wiesen die beiden aufeinandertreffenden Mannschaften vor Spielbeginn jeweils 15 Zähler auf. Im direkten Duell sollte nun der Dreier gelingen, was schlussendlich nur die Hausherren in die Tat umsetzen sollten: Dabei waren es die Gäste, die den wesentlich besseren Einstand in die Begegnung erwischten: Felix Gehrmann per Blitz-Tor nach vier Minuten, Jan Gehrmann und Stephan Sanders schossen den PSV zur Pause mit 3:1 auf die vermeintliche Siegerstraße. Den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer besorgte Antoine-Pierre Feld. Doch nach dem Seitenwechsel zeigte der SC dann ein vollkommen anderes Gesicht und drehte dank eines Doppelschlags von Gianluca Carlo Neva die Partie, ehe Vladimilson Jesus Chitombi Mumbedia und Jamal Daniel Werner sich in der Schlussphase für die Treffer zum 5:3-Heimerfolg des Gastgebers verantwortlich machten.

Für eine Überraschung konnte derweil DJK Blau-Weiß Mintard sorgen, die an die starken Leistungen der letzten Wochen anknüpfte und Top-Aufsteiger Viktoria Goch eine überraschende Heimpleite zufügte. Die Hausherren, die ob des Punkte-Polsters sieben Zählern auf den Verfolger favorisiert in die Partie gingen, konntet ihrer Favoritenrolle nicht gerecht werden: Während die erste Hälfte noch ohne Treffer auf beiden Seiten verblieb, war es im zweiten Abschnitt Mintard-Stratege Lukas Mühlenfeld, der die Gäste nach einer guten Stunde auf der Uhr mit 1:0 auf die Siegerstraße brachte. Da eine passende Antwort der Viktoria im Anschluss ausblieb, bejubeln die Blau-Weißen Gäste am Ende den Auswärtsdreier und rücken auf vier Punkte an den Konkurrenten aus Goch heran. Für diesen ist es hingegen die dritte Saisonniederlage.

Seinen Erfolgslauf weiter fortsetzen wollte derweil der ESC Rellinghausen, der als Tabellenzweiter in den Spieltag ging und durch einen Auswärtsdreier bei den Sportfreunden Niederwenigern vorübergehend mit Spitzenreiter VfB Bottrop gleichziehen konnte. Derweil ging es für die Hausherren darum, sich von der Abstiegszone fernzuhalten. Allerdings erwies sich der Kontrahent aus Rellinghausen als eine Nummer zu groß. Dank der Treffer von Malik Tchalawou und Bünyamin Sahin gingen die favorisieren Gäste bereits im ersten Abschnitt mit 2:0 auf die Siegerstraße, ehe Moreno Mandel und Sekvan Azad Rascho die Sportfreunde kurz nach dem Wiederbeginn zurück in die Partie schossen. Doch Rellinghausen hatte anschließend die passende Antwort parat und ging durch einen verwandelten Strafstoß von Sahin erneut in Führung, bevor auch Tchalawou seinen zweiten Tagestreffer besteuerte und somit für die Vorentscheidung sorgte. Der Schlusspunkt war dann wiederum Sahin vorbehalten, der in der Schlussminute zum Dreierpack und zum 5:2-Endstand zugunsten des Spitzenteams verwandelte.

Unter Siegesdruck standen parallel die Sportfreunde Hamborn 07, die im Heimspiel gegen Tabellennachbar VfB Speldorf auf Zählbares aus waren. Schließlich gingen die Sportfreunde zuletzt dreimal in Serie leer aus und rutschten folglich in die Abstiegszone ab, weshalb gegen den zwei Punkte besser dastehenden Kontrahenten nun der Befreiungsschlag gelingen sollte. Dieses Vorhaben sollte schlussendlich aber nicht in die Realität umgesetzt werden: Nachdem VfB-Stürmer Bradley Asoh und Abwehrmann Mika Pollmann die Gäste bereits im ersten Durchgang mit 2:0 in Führung brachten, besorgte Top-Knipser Calvin Küper eine Viertelstunde von Spielende die Vorentscheidung. Den Hausherren war anschließend lediglich der Ehrentreffer zum 1:3-Endstand durch Kapitän Pascal Spors vorbehalten.

Am Samstag lud dann Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 zum Heimspiel gegen Ligaprimus VfB Bottrop. Angesichts der Tatsache, dass die Bottroper Gäste vor Spielbeginn sage und schreibe dreimal so viele Punkte wie die Hausherren vorwiesen, ging der MFC als klarer Underdog in die Begegnung. Doch auf dem Feld sollten die 97er dem Kontrahenten einen starken Fight und am Ende auch Zählbares abknüpfen: Nach einer guten halben Stunde Spielzeit war es Offensivakteur Tunahan Yardimci, der den MFC zur 1:0-Pausenführung gegen den favorisierten VfB schoss. Dieser fand hatte dann nach dem Seitenwechsel die passende Antwort parat und drehte durch einen Doppelschlag von Stürmer Rene Biskup die Partie auf 2:1 für den Spitzenreiter. Als dann alles bereits nach einem knappen Auswärtsdreier zugunsten Bottrops aussah, gelang dem eingewechselten Youngster Mert Kostov mit seinem ersten Treffer im Herrenbereich der viel umjubelte Ausgleichstreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Der GSV Moers stand nach zuvor acht sieglosen Spielen in Serie derweil im Heimspiel gegen den 1. FC Lintfort unter Druck, schließlich steht der GSV nach der schwachen Bilanz der letzten Wochen nicht mehr weit entfernt von der Abstiegszone. Und das, obwohl die Schwarz-Gelben vor der Spielzeit noch mit großen Vorschusslorbeeren in die Saison gestartet waren. Doch auch gegen Kontrahent Lintfort sollte dem GSV ein Ende der Misere verwehrt bleiben: Gästestürmer Alfred Appiah schoss Lintfort per Doppelpack zum knappen 2:1-Auswärtserfolg. Für den 27-jährigen Top-Knipser sind es bereits die Saisontreffer Nummer zwölf und 13. Der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer des GSV durch einen verwandelten Strafstoß von Mittefeld-Akteur Ilias El Moumen reichte somit nicht aus, um den Negativlauf zu beenden. Moers verbleibt somit zarte drei Punkte vor den Abstiegsrängen, wohingegen Lintfort auf fünf Punkte vom Verfolger wegzieht.

