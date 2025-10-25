LL2: Goch fordert Rellinghausen, Aufsteiger-Duell in Katernberg

Mit der Paarung zwischen der SG Essen-Schönebeck und DJK Blau-Weiß Mintard am Sonntagvormittag startet der elfte Spieltag der Landesliga, Gruppe 2, dessen neun Spiele allesamt am Sonntag ausgetragen werden. Während Spitzenreiter VfB Bottrop die Sportfreunde Hamborn 07 empfängt, duellieren sich die Verfolger ESC Rellinghausen und Viktoria Goch im direkten Aufeinandertreffen. Parallel gastiert der SC Werden-Heidhausen bei Mitaufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg.
____
12. Spieltag
31.10.25 Viktoria Goch - VfB Speldorf
02.11.25 Sportfreunde Hamborn 07 - PSV Wesel
02.11.25 FC Kray - SV Scherpenberg
02.11.25 Sportfreunde Niederwenigern - VfB Bottrop
02.11.25 SV Budberg - ESC Rellinghausen
02.11.25 GSV Moers - SG Essen-Schönebeck
02.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - 1. FC Lintfort
02.11.25 Mülheimer FC 97 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
02.11.25 SC Werden-Heidhausen - Rhenania Bottrop
13. Spieltag
07.11.25 ESC Rellinghausen - Sportfreunde Hamborn 07
08.11.25 VfB Bottrop - SC Werden-Heidhausen
09.11.25 SG Essen-Schönebeck - Viktoria Goch
09.11.25 1. FC Lintfort - SV Scherpenberg
09.11.25 PSV Wesel - Sportfreunde Niederwenigern
09.11.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - FC Kray
09.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - GSV Moers
09.11.25 VfB Speldorf - SV Budberg
09.11.25 Rhenania Bottrop - Mülheimer FC 97