Allgemeines
Viktoria Goch will im Auswärtsspiel bei Tabellennachbar Rellinghausen zu alter Stärke zurückfinden.
Viktoria Goch will im Auswärtsspiel bei Tabellennachbar Rellinghausen zu alter Stärke zurückfinden. – Foto: Arno Wirths

LL2: Goch fordert Rellinghausen, Aufsteiger-Duell in Katernberg

Landesliga, Gruppe 2: Im Rahmen des elften Spieltags kommt es neben dem Aufeinandertreffen zwischen den Liga-Neulingen Sportfreunde Katernberg und Werden-Heidhausen zum Topspiel zwischen dem ESC Rellinghausen und Verfolger Viktoria Goch. Alle Partien des Wochenendes steigen dabei am Sonntag.

Mit der Paarung zwischen der SG Essen-Schönebeck und DJK Blau-Weiß Mintard am Sonntagvormittag startet der elfte Spieltag der Landesliga, Gruppe 2, dessen neun Spiele allesamt am Sonntag ausgetragen werden. Während Spitzenreiter VfB Bottrop die Sportfreunde Hamborn 07 empfängt, duellieren sich die Verfolger ESC Rellinghausen und Viktoria Goch im direkten Aufeinandertreffen. Parallel gastiert der SC Werden-Heidhausen bei Mitaufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg.

Das ist der zehnte Spieltag:

Morgen, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
11:00

Morgen, 14:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
14:30

Morgen, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
15:30live

____

Das sind die nächsten Spieltage:

12. Spieltag
31.10.25 Viktoria Goch - VfB Speldorf
02.11.25 Sportfreunde Hamborn 07 - PSV Wesel
02.11.25 FC Kray - SV Scherpenberg
02.11.25 Sportfreunde Niederwenigern - VfB Bottrop
02.11.25 SV Budberg - ESC Rellinghausen
02.11.25 GSV Moers - SG Essen-Schönebeck
02.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - 1. FC Lintfort
02.11.25 Mülheimer FC 97 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
02.11.25 SC Werden-Heidhausen - Rhenania Bottrop

13. Spieltag
07.11.25 ESC Rellinghausen - Sportfreunde Hamborn 07
08.11.25 VfB Bottrop - SC Werden-Heidhausen
09.11.25 SG Essen-Schönebeck - Viktoria Goch
09.11.25 1. FC Lintfort - SV Scherpenberg
09.11.25 PSV Wesel - Sportfreunde Niederwenigern
09.11.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - FC Kray
09.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - GSV Moers
09.11.25 VfB Speldorf - SV Budberg
09.11.25 Rhenania Bottrop - Mülheimer FC 97

