LL2: Goch beendet Durststrecke im Topspiel, Torspektakel in Bottrop

Mit der Paarung zwischen der SG Essen-Schönebeck und DJK Blau-Weiß Mintard war der Startschuss des elften Spieltags der Landesliga, Gruppe 2 bereits am Vormittag gefallen: Mit einem klaren 4:0-Erfolg lässt die SGS den Gästen schlussendlich keine Chance. Anschließend gelang Aufsteiger Viktoria Goch im Topspiel gegen den ESC Rellinghausen nach zuvor zweiwöchiger Sieglosigkeit ein bedeutender Auswärtsdreier, während auch Spitzenreiter VfB Bottrop einen knappen Sieg über die Sportfreunde Hamborn 07 verzeichnet.
Das Auftaktspiel des elften Spieltags wurde in Essen ausgetragen, wo DJK Blau-Weiß Mintard bei Gastgeber SG Essen-Schönebeck vorspielte. Beide Kontrahenten gingen dabei mit einer überaus schwierigen Ausgangslage in die Begegnung, schließlich zeigte die Formkurve vor Spielbeginn auf beiden Seiten eher nach unten: Während die SGS in den vergangenen fünf Auftritten gar sieglos blieb, zeigten sich die Gäste zuletzt in ihren Leistungen nicht konstant.
Demnach war im direkten Aufeinandertreffen von einem engen Duell auf Augenhöhe auszugehen, was schlussendlich allerdings nicht eintreffen sollte: Nachdem Soheib Benhamza und Nick Hillmann die Hausherren bereits im ersten Durchgang mit 2:0 auf die Siegerstraße brachten, erhöhten Yasar Cakir und Yassine Bentaleb in Abschnitt zwei gar auf 4:0 und sicherten der SGS ungefährdete drei Punkte. Somit beenden die Essener ihre Durstrecke, wohingegen Mintard einen bitteren Rückschlag erleidet.
Anschließend bekam es Spitzenreiter VfB Bottrop mit Kellerkind Sportfreunde Hamborn 07 zu tun, weshalb vor Spielbeginn von einer einseitigen Partie zugunsten der Hausherren auszugehen war. Doch die Sportfreunde aus Hamborn, denen im bisherigen Saisonverlauf einzig drei Siege gelangen, entpuppten sich als überaus unangenehmer Gegner:
Nach nur vier Minuten Spielzeit gelang Luka Blazevic die überraschende Führung des Underdogs, ehe Ahmed Jemaiel, Enes Bilgin und Kapitän Raphael Steinmetz die Partie noch vor der Pause auf 3:1 für Bottrop drehten. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Gäste-Spielführer Pascal Spors dann allerdings auf 2:3, wodurch die Sportfreude wieder Hoffnung schöpften. Diese verpuffte allerdings nur drei Minuten später, als Steinmetz mit seinem zweiten Tagestreffer die Vorentscheidung besorgte. Zwar gelang Hamborn-Joker Giuliano Cosma Salierno in der Schlussphase noch der Treffer zum 3:4, welcher aber zugleich den Endstand bedeutete.
12. Spieltag
31.10.25 Viktoria Goch - VfB Speldorf
02.11.25 Sportfreunde Hamborn 07 - PSV Wesel
02.11.25 FC Kray - SV Scherpenberg
02.11.25 Sportfreunde Niederwenigern - VfB Bottrop
02.11.25 SV Budberg - ESC Rellinghausen
02.11.25 GSV Moers - SG Essen-Schönebeck
02.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - 1. FC Lintfort
02.11.25 Mülheimer FC 97 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
02.11.25 SC Werden-Heidhausen - Rhenania Bottrop
13. Spieltag
07.11.25 ESC Rellinghausen - Sportfreunde Hamborn 07
08.11.25 VfB Bottrop - SC Werden-Heidhausen
09.11.25 SG Essen-Schönebeck - Viktoria Goch
09.11.25 1. FC Lintfort - SV Scherpenberg
09.11.25 PSV Wesel - Sportfreunde Niederwenigern
09.11.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - FC Kray
09.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - GSV Moers
09.11.25 VfB Speldorf - SV Budberg
09.11.25 Rhenania Bottrop - Mülheimer FC 97