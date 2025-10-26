LL2: Goch beendet Durststrecke im Topspiel, Tor-Spektakel in Bottrop

Das Auftaktspiel des elften Spieltags wurde in Essen ausgetragen, wo DJK Blau-Weiß Mintard bei Gastgeber SG Essen-Schönebeck vorspielte. Beide Kontrahenten gingen dabei mit einer überaus schwierigen Ausgangslage in die Begegnung, schließlich zeigte die Formkurve vor Spielbeginn auf beiden Seiten eher nach unten: Während die SGS in den vergangenen fünf Auftritten gar sieglos blieb, zeigten sich die Gäste zuletzt in ihren Leistungen nicht konstant.

Demnach war im direkten Aufeinandertreffen von einem engen Duell auf Augenhöhe auszugehen, was schlussendlich allerdings nicht eintreffen sollte: Nachdem Soheib Benhamza und Nick Hillmann die Hausherren bereits im ersten Durchgang mit 2:0 auf die Siegerstraße brachten, erhöhten Yasar Cakir und Yassine Bentaleb in Abschnitt zwei gar auf 4:0 und sicherten der SGS ungefährdete drei Punkte. Somit beenden die Essener ihre Durstrecke, wohingegen Mintard einen bitteren Rückschlag erleidet.