LL2: DV Solingen feiert Derbysieg, RWE II und Kosova ohne Tore

Mit drei Punkten startet die Saison für DV Solingen. – Foto: Jochen Classen

Der erste Auftritt in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2 verlief direkt eindrucksvoll: DJK Adler Union Frintrop überrollte DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 im Essener Duell schon in der Anfangsphase und gewann am Ende deutlich mit 7:2. Keinen Sieg gab es für die erfolgsverwöhnte Reserve von Rot-Weiss Essen, die im Derby gegen den ESC Rellinghausen 0:0 spielten. Das Solinger Derby entschied DV Solingen derweil klar für sich.

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Derby eröffnet Saison

DJK Adler Union Frintrop hat zum Start in die Landesliga direkt ein klares Ausrufezeichen gesetzt: Der Oberliga-Absteiger gewann das Essener Duell in Katernberg mit 7:2 und stellte die Weichen schon in den ersten 18 Minuten. Yannick Reiners eröffnete die Partie bereits in der 3. Minute, Elias Brechmann legte in der 8. Minute das 2:0 nach, ehe Nils van den Woldenberg per Foulelfmeter den nächsten Streich verbuchte. Nur zwei Minuten später traf Reiners erneut - nach 18 Minuten führte Adler Union bereits mit 4:0. Katernberg kam durch Berkan Eken in der 20. Minute zum 1:4, wirklich offen wurde die Partie aber nicht mehr. Nach der Pause machte Reiners mit seinem dritten Treffer das 5:1 perfekt. Eken verkürzte noch einmal auf 2:5, ehe Linus Thamm und Nils Reiners in der Schlussphase den 7:2-Endstand herstellten. Für die Mannschaft von Marcel Cornelissen war es ein Start nach Maß, für Katernberg und Trainer Sascha Hense ein harter Auftakt.

Nullnummer im Düsseldorf-Derby

Keinen Tore fielen im Derby zwischen der TSV Eller und dem FC Kosova Düsseldorf, folglich gab es auch keinen Sieger. Anders sah das im Derby in der Klingenstadt aus. Auf heimischer Anlage musste sich der TSV Solingen mit 0:3 DV Solingen geschlagen geben. Bereits in der Anfangsphase stellte Eray Yigiter mit einem Doppelpack die Weichen auf Sieg (5./7.). In der Nachspielzeit besorgte Germano Bonanno den 3:0-Endstand (90.+6). Auch für den SC Kapellen begann die neue Saison mit einem Erfolgserlebnis. Am Ende des ersten Spieltags stand der 3:1-Auswärtserfolg beim SV Solingen fest. Der frühe Treffer von Alexander Fuchs ebnete den späteren Erfolg (5.), Kazuki Hayashi legte in der Schlussphase der ersten Hälfte das 2:0 nach. Ebenfalls noch vor dem Pausenpfiff konnte Alexander Schnittert den Anschlusstreffer für die Hausherren erzielen (43.), die Aufholjagd in Durchgang zwei blieb jedoch aus. Stattdessen machte Justin Schiffer mit seinem Treffer zum 3:1 alles klar (81.). Ebenfalls mit 3:0 siegte der SC Velbert bei der SG Unterrath. RWE-Premiere ohne Tore