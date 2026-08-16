 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

LL2: DV Solingen feiert Derbysieg, RWE II und Kosova ohne Tore

Landesliga 2: Rot-Weiss Essen II startet torlos in die Saison, SC Velbert siegt deutlich gegen die SG Unterrath und die Sportfreunde Niederwenigern bieten den Zuschauern eine Show.

von Marcel Eichholz · Heute, 18:13 Uhr · 0 Leser
Mit drei Punkten startet die Saison für DV Solingen.
Mit drei Punkten startet die Saison für DV Solingen. – Foto: Jochen Classen

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Landesliga 2
SC Kapellen
SC Velbert
SG Unterrath
Gnadental

Der erste Auftritt in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2 verlief direkt eindrucksvoll: DJK Adler Union Frintrop überrollte DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 im Essener Duell schon in der Anfangsphase und gewann am Ende deutlich mit 7:2. Keinen Sieg gab es für die erfolgsverwöhnte Reserve von Rot-Weiss Essen, die im Derby gegen den ESC Rellinghausen 0:0 spielten. Das Solinger Derby entschied DV Solingen derweil klar für sich.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Derby eröffnet Saison

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
2
7
Abpfiff

DJK Adler Union Frintrop hat zum Start in die Landesliga direkt ein klares Ausrufezeichen gesetzt: Der Oberliga-Absteiger gewann das Essener Duell in Katernberg mit 7:2 und stellte die Weichen schon in den ersten 18 Minuten. Yannick Reiners eröffnete die Partie bereits in der 3. Minute, Elias Brechmann legte in der 8. Minute das 2:0 nach, ehe Nils van den Woldenberg per Foulelfmeter den nächsten Streich verbuchte. Nur zwei Minuten später traf Reiners erneut - nach 18 Minuten führte Adler Union bereits mit 4:0.

Katernberg kam durch Berkan Eken in der 20. Minute zum 1:4, wirklich offen wurde die Partie aber nicht mehr. Nach der Pause machte Reiners mit seinem dritten Treffer das 5:1 perfekt. Eken verkürzte noch einmal auf 2:5, ehe Linus Thamm und Nils Reiners in der Schlussphase den 7:2-Endstand herstellten. Für die Mannschaft von Marcel Cornelissen war es ein Start nach Maß, für Katernberg und Trainer Sascha Hense ein harter Auftakt.

Nullnummer im Düsseldorf-Derby

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
0
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
1
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
0
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
0
3
Abpfiff

Keinen Tore fielen im Derby zwischen der TSV Eller und dem FC Kosova Düsseldorf, folglich gab es auch keinen Sieger. Anders sah das im Derby in der Klingenstadt aus. Auf heimischer Anlage musste sich der TSV Solingen mit 0:3 DV Solingen geschlagen geben. Bereits in der Anfangsphase stellte Eray Yigiter mit einem Doppelpack die Weichen auf Sieg (5./7.). In der Nachspielzeit besorgte Germano Bonanno den 3:0-Endstand (90.+6).

Auch für den SC Kapellen begann die neue Saison mit einem Erfolgserlebnis. Am Ende des ersten Spieltags stand der 3:1-Auswärtserfolg beim SV Solingen fest. Der frühe Treffer von Alexander Fuchs ebnete den späteren Erfolg (5.), Kazuki Hayashi legte in der Schlussphase der ersten Hälfte das 2:0 nach. Ebenfalls noch vor dem Pausenpfiff konnte Alexander Schnittert den Anschlusstreffer für die Hausherren erzielen (43.), die Aufholjagd in Durchgang zwei blieb jedoch aus. Stattdessen machte Justin Schiffer mit seinem Treffer zum 3:1 alles klar (81.). Ebenfalls mit 3:0 siegte der SC Velbert bei der SG Unterrath.

RWE-Premiere ohne Tore

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
3
3
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
0
0

Heute, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
FC Kray
FC KrayFC Kray
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
2
1
Abpfiff

Mit einem Punktgewinn endete die erste Landesliga-Partie für die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen nach dem Aufstieg im Sommer. Im Derby gegen den ESC Rellinghausen, der in der vergangenen Spielzeit lange um den Oberliga-Aufstieg mitgespielt hat, fielen keine Tore. Nach einer Ampelkarte gegen Juliano Ismanovski musste RWE zudem mehr als 45 Minuten in Unterzahl agieren.

Zwei Tore nach der Pause bescherte der DJK Blau-Weiß Mintard den Auftaktsieg. Für den FC Kray endete die Partie derweil mit einer 0:2-Niederlage. Auch der SC Werden-Heidhausen musste sich geschlagen geben, bei der DJK Gnadental unterlagen die Essener mit 1:2. Ein torreiches Unentschieden bekamen die Zuschauer bei den Sportfreunden Niederwenigern zu sehen. Im Aufeinandertreffen mit dem SSV Bergisch Born traf jede Mannschaft insgesamt drei Mal in den gegnerischen Kasten. Aleksandar Stanojevic markierte vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den Endstand.

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:15 Uhr FC Kray - Rot-Weiss Essen II
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 23.08.26 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Niederwenigern
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Solingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 23.08.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath
So., 23.08.26 15:30 Uhr DV Solingen - SV Solingen 08/10
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Eller 04
So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DV Solingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
So., 30.08.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SC Velbert
So., 30.08.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Unterrath - ESC Rellinghausen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kosova Düsseldorf
So., 30.08.26 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - DJK Adler Union Frintrop

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

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