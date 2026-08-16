 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

LL2: Derby in Düsseldorf, Essen und Solingen am Sonntag

Landesliga 2: Oberliga-Absteiger Adler Union Frintrop DJK Sportfreunde Katernberg im Derby keine Chance.

von Marcel Eichholz · Heute, 11:52 Uhr · 0 Leser
Für RWE II startet das Abenteuer Landesliga.
Für RWE II startet das Abenteuer Landesliga. – Foto: Markus Becker

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Landesliga 2
SC Kapellen
SC Velbert
SG Unterrath
Gnadental

Der erste Auftritt in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2 verlief direkt eindrucksvoll: DJK Adler Union Frintrop überrollte DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 im Essener Duell schon in der Anfangsphase und gewann am Ende deutlich mit 7:2. Diese Partien stehen am Sonntag an.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Derby eröffnet Saison

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
2
7
Abpfiff

DJK Adler Union Frintrop hat zum Start in die Landesliga direkt ein klares Ausrufezeichen gesetzt: Der Oberliga-Absteiger gewann das Essener Duell in Katernberg mit 7:2 und stellte die Weichen schon in den ersten 18 Minuten. Yannick Reiners eröffnete die Partie bereits in der 3. Minute, Elias Brechmann legte in der 8. Minute das 2:0 nach, ehe Nils van den Woldenberg per Foulelfmeter den nächsten Streich verbuchte. Nur zwei Minuten später traf Reiners erneut - nach 18 Minuten führte Adler Union bereits mit 4:0.

Katernberg kam durch Berkan Eken in der 20. Minute zum 1:4, wirklich offen wurde die Partie aber nicht mehr. Nach der Pause machte Reiners mit seinem dritten Treffer das 5:1 perfekt. Eken verkürzte noch einmal auf 2:5, ehe Linus Thamm und Nils Reiners in der Schlussphase den 7:2-Endstand herstellten. Für die Mannschaft von Marcel Cornelissen war es ein Start nach Maß, für Katernberg und Trainer Sascha Hense ein harter Auftakt.

Das sind die Spiele am Sonntag

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:30

Heute, 15:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:00

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
16:00live

Heute, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:30

Heute, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
15:30

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:15 Uhr FC Kray - Rot-Weiss Essen II
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 23.08.26 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Niederwenigern
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Solingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 23.08.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath
So., 23.08.26 15:30 Uhr DV Solingen - SV Solingen 08/10
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Eller 04
So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DV Solingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
So., 30.08.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SC Velbert
So., 30.08.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Unterrath - ESC Rellinghausen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kosova Düsseldorf
So., 30.08.26 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - DJK Adler Union Frintrop

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