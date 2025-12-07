 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Budberg feiert einen Sahnetag im Derby.
Budberg feiert einen Sahnetag im Derby. – Foto: Ulrich Laakmann

LL2: Derby-Blamage für Moers, Rellinghausen und Goch mit Ausrutscher

Landesliga, Gruppe 2: Der vorletzte Spieltag des Jahres ist absolviert, am Sonntag gab es einige Überraschungen: Während der ESC Rellinghausen durch eine Auswärtspleite gegen Kellerkind Mülheimer FC 97 die Chance verpasst, auf die Tabellenspitze aufzuschließen, geht auch Viktoria Goch erneut leer aus. Parallel fertigt der SV Budberg Lokalrivale GSV Moers ab.

Mit dem Kracher-Duell zwischen Spitzenreiter VfB Bottrop und Konkurrent SV Scherpenberg war bereits am Samstag der 16. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 an den Start gegangen. Am Sonntag war nun Konkurrent ESC Rellinghausen im Einsatz, der im Auswärtsspiel bei Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 überraschend verliert. Auch Top-Aufsteiger Viktoria Goch muss sich auswärts beim 1. FC Lintfort erneut geschlagen geben, wohingegen der SV Budberg im Lokalderby gegen den GSV Moers ein Offensivfeuerwerk abliefert und einen 7:1-Kantersieg verzeichnet.

Jetzt in Folge 14 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

So läuft der 16. Spieltag:

Gestern, 16:15 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
3
3
Abpfiff

Mit einem Polster von vier Zählern Differenz ist Ligaprimus VfB Bottrop am Samstagnachmittag ins Topspiel gegen Verfolger SV Scherpenberg gegangen und war folglich gewillt, den Vorsprung und die Pole-Position zu verteidigen. Doch die Gäste gingen mit einer bockstarken Bilanz von neun aufeinanderfolgenden Ligapartien ohne Niederlage und dementsprechend selbstbewusst in die Partie. Auf dem Feld sollte es dann nicht lange dauern, ehe es zum ersten Torerfolg kam:VfB-Akteur Nusret Miyanyedi benötigte einzig zwei Minuten, um mit seinem Treffer früh auf 1:0 für Bottrop zu stellen.

Der Vorsprung hielt aber nicht lange, da der SVS die passende Antwort parat hatte und durch Vedad Music und Baha Arslanboga noch vor dem Pausenpfiff auf 2:1 stellte. Weil jedoch Mick Matthes anschließend den Göste-Ausgleich beisteuerte, ging es mit einem Remis in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel brauchte es dann keinerlei Anlaufzeit: VfB-Topstürmer Raphael Steinmetz

Gestern, 18:30 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
3
6
Abpfiff

Unter gehörigem Siegesdruck standen derweil die Sportfreunde Hamborn 07, die nach fünf aufeinanderfolgenden Ligaduellen einzig Aufsteiger Rhenania Bottrop hinter sich hatten und folglich im Heimspiel gegen DJK Blau-Weiß Mintard zwingend Zählbares benötigten. Diese gingen jedoch mit breiter Brust in die Begegnung, schließlich verlor die DJK von den vergangenen vier Duellen keine einzige. Dementsprechend selbstbewusst traten die Gäste dann auch auf:

Bereits in der Anfangsphase schossen Leonard Rettek und Niklas Nett die Blau-Weißen auf die Siegerstraße, doch Pascal Spors sorgte mit seinem 1:2-Anschlusstreffer in der 23. Minute für den Pausenstand. Im zweiten Durchgang dauerte es dann erneut nicht lange, bis die Gäste-Elf die Weichen klar auf Sieg stellte: Nick Heppner per Doppelpack und Ben Kastor stellten auf 5:1 für Mintard und sorgten für die Vorentscheidung, ehe Sportfreunde-Topknipser Pascal Spors den Gastgeber per Doppelschlag noch auf zwei Treffer heranbrachte. Ein Comeback blieb aber aus, weil Gäste-Akteur Heppner mit seinem dritten Tagestreffer vier Minuten vor Schluss den Schlusspunkt setzte und zum spektakulären 6:3-Auswärtserfolg vollendete.

Heute, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
7
1
Abpfiff
Heute, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
4
1
Abpfiff
Heute, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
3
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
4
2
Abpfiff
Heute, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
7
2
Abpfiff
Heute, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
0
4
Abpfiff
Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
2
1
Abpfiff
____

Das sind die nächsten Spieltage:

17. Spieltag
11.12.25 ESC Rellinghausen - FC Kray
12.12.25 Viktoria Goch - SV Budberg
13.12.25 PSV Wesel - SV Scherpenberg
13.12.25 VfB Speldorf - Mülheimer FC 97
13.12.25 GSV Moers - Sportfreunde Hamborn 07
13.12.25 Rhenania Bottrop - 1. FC Lintfort
14.12.25 SG Essen-Schönebeck - SC Werden-Heidhausen
14.12.25 VfB Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
14.12.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Niederwenigern

18. Spieltag
30.01.26 Viktoria Goch - Sportfreunde Hamborn 07
01.02.26 SG Essen-Schönebeck - Mülheimer FC 97
01.02.26 PSV Wesel - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
01.02.26 SV Budberg - 1. FC Lintfort
01.02.26 ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg
01.02.26 VfB Bottrop - Rhenania Bottrop
01.02.26 VfB Speldorf - FC Kray
01.02.26 DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen
01.02.26 GSV Moers - Sportfreunde Niederwenigern

