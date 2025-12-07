LL2: Derby-Blamage für Moers, Rellinghausen und Goch mit Ausrutscher

Mit dem Kracher-Duell zwischen Spitzenreiter VfB Bottrop und Konkurrent SV Scherpenberg war bereits am Samstag der 16. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 an den Start gegangen. Am Sonntag war nun Konkurrent ESC Rellinghausen im Einsatz, der im Auswärtsspiel bei Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 überraschend verliert. Auch Top-Aufsteiger Viktoria Goch muss sich auswärts beim 1. FC Lintfort erneut geschlagen geben, wohingegen der SV Budberg im Lokalderby gegen den GSV Moers ein Offensivfeuerwerk abliefert und einen 7:1-Kantersieg verzeichnet.

So läuft der 16. Spieltag:

Mit einem Polster von vier Zählern Differenz ist Ligaprimus VfB Bottrop am Samstagnachmittag ins Topspiel gegen Verfolger SV Scherpenberg gegangen und war folglich gewillt, den Vorsprung und die Pole-Position zu verteidigen. Doch die Gäste gingen mit einer bockstarken Bilanz von neun aufeinanderfolgenden Ligapartien ohne Niederlage und dementsprechend selbstbewusst in die Partie. Auf dem Feld sollte es dann nicht lange dauern, ehe es zum ersten Torerfolg kam:VfB-Akteur Nusret Miyanyedi benötigte einzig zwei Minuten, um mit seinem Treffer früh auf 1:0 für Bottrop zu stellen. Der Vorsprung hielt aber nicht lange, da der SVS die passende Antwort parat hatte und durch Vedad Music und Baha Arslanboga noch vor dem Pausenpfiff auf 2:1 stellte. Weil jedoch Mick Matthes anschließend den Göste-Ausgleich beisteuerte, ging es mit einem Remis in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel brauchte es dann keinerlei Anlaufzeit: VfB-Topstürmer Raphael Steinmetz

Unter gehörigem Siegesdruck standen derweil die Sportfreunde Hamborn 07, die nach fünf aufeinanderfolgenden Ligaduellen einzig Aufsteiger Rhenania Bottrop hinter sich hatten und folglich im Heimspiel gegen DJK Blau-Weiß Mintard zwingend Zählbares benötigten. Diese gingen jedoch mit breiter Brust in die Begegnung, schließlich verlor die DJK von den vergangenen vier Duellen keine einzige. Dementsprechend selbstbewusst traten die Gäste dann auch auf: Bereits in der Anfangsphase schossen Leonard Rettek und Niklas Nett die Blau-Weißen auf die Siegerstraße, doch Pascal Spors sorgte mit seinem 1:2-Anschlusstreffer in der 23. Minute für den Pausenstand. Im zweiten Durchgang dauerte es dann erneut nicht lange, bis die Gäste-Elf die Weichen klar auf Sieg stellte: Nick Heppner per Doppelpack und Ben Kastor stellten auf 5:1 für Mintard und sorgten für die Vorentscheidung, ehe Sportfreunde-Topknipser Pascal Spors den Gastgeber per Doppelschlag noch auf zwei Treffer heranbrachte. Ein Comeback blieb aber aus, weil Gäste-Akteur Heppner mit seinem dritten Tagestreffer vier Minuten vor Schluss den Schlusspunkt setzte und zum spektakulären 6:3-Auswärtserfolg vollendete.

Das sind die nächsten Spieltage:

17. Spieltag

11.12.25 ESC Rellinghausen - FC Kray

12.12.25 Viktoria Goch - SV Budberg

13.12.25 PSV Wesel - SV Scherpenberg

13.12.25 VfB Speldorf - Mülheimer FC 97

13.12.25 GSV Moers - Sportfreunde Hamborn 07

13.12.25 Rhenania Bottrop - 1. FC Lintfort

14.12.25 SG Essen-Schönebeck - SC Werden-Heidhausen

14.12.25 VfB Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

14.12.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Niederwenigern



18. Spieltag

30.01.26 Viktoria Goch - Sportfreunde Hamborn 07

01.02.26 SG Essen-Schönebeck - Mülheimer FC 97

01.02.26 PSV Wesel - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

01.02.26 SV Budberg - 1. FC Lintfort

01.02.26 ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg

01.02.26 VfB Bottrop - Rhenania Bottrop

01.02.26 VfB Speldorf - FC Kray

01.02.26 DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen

01.02.26 GSV Moers - Sportfreunde Niederwenigern