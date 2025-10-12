Bottrop knackt Goch im Knaller-Spiel. – Foto: Cindy Jahn

LL2: Bottrop knackt Goch im Spitzenspiel, Mülheim bejubelt ersten Sieg Landesliga, Gruppe 2: Der neunte Spieltag ist beendet, auf fünf Plätzen wurde am Sonntag gespielt: Spitzenreiter Viktoria Goch muss sich im Topspiel gegen Verfolger VfB Bottrop geschlagen geben, wohingegen Ligaschlusslicht Mülheimer FC 97 in Lintfort den ersten Heimdreier feiert.

Schon am Freitagabend war die Landesliga, Gruppe 2 in den neunten Spieltag gestartet, sowohl Aufsteiger SC Werden-Heidhausen, der SV Scherpenberg als auch Kellerkind PSV Wesel verbuchten drei Zähler. Am Sonntag kam es derweil zum Spitzenspiel zwischen Ligaprimus Viktoria Goch und Verfolger VfB Bottrop, welches Letzterer schlussendlich spektakulär mit 4:3 für sich entscheidet. Der VfB Speldorf und DJK Sportfreunde Katernberg feiern währenddessen jeweils einen klaren 5:2-Heimerfolg, und auch Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 gewinnt überraschend beim 1. FC Lintfort.

Gleich zum Auftakt des neunten Spieltags kam es zu einem mit Spannung erwarteten Duell zweiter unmittelbarer Tabellennachbarn, als der FC Kray Aufsteiger SC Werden-Heidhausen auf heimischer Anlage begrüßte. Die Gäste, die mit einem Rückstand von einem Zähler auf den Kontrahenten in die Partie gingen, ließen schlussendlich allerdings keine Zweifel aufkommen und setzten sich klar mit 4:1 durch: Nachdem Jacob Hans Mertes den Aufsteiger nach 20 absolvierten Spielminuten mit 1:0 in Führung brachte, glichen die Hausherren in Person von Djibril Tamsir Camara noch vor der Pause aus. Doch Vladimilson Jesus Chitombi Mumbepia, Antoine Pierre Feld und erneut Mertes besorgten den am Ende verdienten 4:1-Erfolg der Gäste, die folglich an Kray vorbeiziehen.

Eine Überraschung hatte derweil Kellerkind PSV Wesel parat: Im Heimspiel gegen den GSV Moers gelang ein unerwarteter 3:1-Erfolg, und dass nach frühem Rückstand: Bereits nach drei absolvierten Spielminuten gelang Sergen Avni Dogan die frühe Führung zugunsten der Gäste, die bis zur Halbzeitpause anhielt. Doch nach dem Wiederanpfiff zeigte der PSV dann ein völlig anderes Gesicht, besiegelte durch Tore von Felix Gehrmann, Stephan Sanders und Nico Giese den am Ende überzeugenden 3:1-Erfolg. Dieser bedeutet zugleich den zweiten Saisondreier, während Moers auch im vierten Ligaspiel in Serie ohne Sieg verbleibt.

Mit Gastgeber SV Scherpenberg und Oberliga-Absteiger Sportfreude Niederwenigern standen sich währenddessen zwei Kontrahenten gegenüber, die in unterschiedlichen Tabellenregionen beheimatet waren: Während der SVS mit 14 Zählern auf der Habenseite im Tabellenmittelfeld rangierte, wiesen die Sportfreunde aus Niederwenigern sechs Punkte weniger auf. Dementsprechend motiviert gingen die Hausherren auch in die Partie: Bereits neun Minuten nach Spielbeginn besorgte Folarin Ibigoni Williams das 1:0 zugunsten des Gastgebers , ehe Finn Dorka noch vor der Pause für die Gäste ausglich. Anschließend war es dann der überragende Marcel Kretschmer, der mit einem lupenreinen Hattrick auf 4:1 stellte und somit den fünften Saisonerfolg der Scherpenberger verbuchte.

Das einzige Samstagsspiel des Wochenendes bot ein aus tabellarischer Sicht gegensätzliches Aufeinandertreffen, schließlich gastierte Spitzenteam SV Budberg bei Kellerkind Rhenania Bottrop. Demnach gingen die Gäste, die mit einem Auswärtsdreier vorübergehend auf Rang eins vorrücken konnten, als klarer Favorit in die Partie. Dieser Favoritenrolle sollte der SVB am Ende auch gerecht werden, allerdings verlief die Begegnung anders als erwartet: Während Felix Weyhofen die Schwarz-Weißen früh in Führung brachte, glich die Rhenania durch Offensivmann Deniz Erdem nach zuvor verschossenem Elfmeter aus. Kurz vor der Pause war es dann Budberg-Topstürmer Moritz Paul, der mit seinem bereits 14. Saisontreffer auf 2:1 stellte. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Florian Mordt und erneut Paul zunächst auf 4:1, ehe sich die Rhenania anschließend durch den Platzverweis gegen Kapitän Orcun Mengenli selbst schwächte. In Überzahl ließ SVB-Akteur Oliver Nowak dann den fünften Treffer und zugleich die Vorentscheidung folgen, bevor Felix Gatner mit seinem Doppelpack in der Schlussphase das Resultat aus Sicht der Hausherren ein wenig aufbesserte. Weil aber auch Gäste-Joker Ceyhun Dagdemir noch einen Treffer beisteuerte, endete die Begegnung schlussendlich spektakulär mit 6:3 zugunsten Budbergs.

Mit einem hitzigen wie spielerisch hochwertigen Aufeinandertreffen ist der Sonntagnachmittag eröffnet worden: Der VfB Bottrop lud Ligaprimus Viktoria Goch zum Spitzenspiel. Die Partie versprach bereits im Vorhinein eine hochwertige zu werden, schließlich trennten die beiden Kontrahenten lediglich zwei Zähler voneinander. Dementsprechend viel Spektakel wurde dann auch auf dem Feld geboten: Nachdem Lasse Dittner und Kapitän Raphael Steinmetz zunächst auf 2:0 für Bottrop stellten, gelang Viktoria-Akteur Marius Alt noch vor der Pause der Anschluss, ehe der 29-jährige Mittelfeldmann nach dem Seitenwechsel zum Ausgleich einschob. Doch der VfB aus Bottrop steckte nicht auf und kam eine gute Viertelstunde nach dem Ausgleichs-Gegentreffer zum 3:2, als Offensivkraft Enes Bilgin eine Hereingabe von Nico Petrit verwertete. Weil allerdings Luca Palla im direkten Gegenzug auf 3:3 stellte, durften die Gäste folglich wieder auf Zählbares hoffen. Doch diese Hoffnung ebbte schnell wieder ab, als VfB-Topstürmer Steinmetz zum Doppelpack und somit zum 4:3-Endstand einnetzte. Durch den Heimerfolg gegen den direkten Konkurrenten aus Goch springt der VfB vor die Viktoria auf Rang zwei, wohingegen der Top-Aufsteiger ein erstes Mal in dieser Saison mit leeren Händen nach Hause fährt.

Weitaus weniger Spektakel war derweil in Rellinghausen geboten, wo Spitzenteam ESC Rellinghausen Kontrahent DJK Blau-Weiß Mintard zum Heimauftritt empfing. Die Hausherren, die aufgrund der starken Ausbeute von fünf Siegen und drei Remis aus den ersten acht Saisonspielen als klarer Favorit in die Begegnung gingen, starteten gleich erfolgreich in die Partie: Top-Stürmer Berkan Eken besorgte nach nur drei absolvierten Spielminuten die Blitz-Führung zugunsten des ESC. Weil es anschließend weder die in Führung liegenden Gastgeber noch BW Mintard schafften, weitere offensive Akzente zu setzen, blieb es bis zum Pausenpfiff beim knappen 1:0. Auch nach dem Seitenwechsel zeichnete sich ein ähnliches Bild, einziges „Highlight“ in Abschnitt zwei war der Platzverweis gegen ESC-Stürmer Aaron Oteng-Appiah, der kurz nach dem Wiederanpfiff vorzeitig duschen musste. Doch auch in Unterzahl ließen die Hausherren nichts anbrennen, wodurch Rellinghausen auch im neunten Saisonspiel weiter unbesiegt bleibt.