LL2: Bottrop feiert furiosen Topspiel-Sieg, Mülheim gewinnt erneut

Bereits in Durchgang eins schossen sich die Blau-Weißen in Person von Lukas Mühlenfeld und Anil Tura auf die Siegerstraße, und auch nach dem Seitenwechsel gelang es den Gästen aus Speldorf nicht, in die Partie zu finden und den Anschluss zu erzielen. So blieb es am Ende beim 2:0-Erfolg des Gastgebers, der sich somit auf fünf Zähler vom Kontrahenten absetzt.

Zum Auftakt des zehnten Spieltags kam es mit dem Aufeinandertreffen zwischen Gastgeber DJK Blau-Weiß Mintard und Verfolger VfB Speldorf zu einem Duell zweier Tabellennachbarn, die sich gegenseitig nicht viel schenken wollten: Aufgrund einer souveränen und stabilen Vorstellung waren es schlussendlich die Hausherren, die den Heimdreier eintüteten:

PSV-Spielmacher Nico Giese erzielte unmittelbar vor der Halbzeitpause den 1:0-Führungstreffer zugunsten des Außenseiters, der auch in der zweiten Hälfte defensiv stabil bleiben sollte. Daran änderte auch der Platzverweis gegen Mittelfeld-Akteur Jost Gerards nichts, da es den Gästen in den folgenden 25 Minuten in Unterzahl gelang, das eigene Tor zu verteidigen und drei Punkte einzuheimsen. Während der PSV durch den Auswärtsdreier vorübergehend aus der Abstiegszone klettert, verliert Goch nach zuvor makellosem Saisonstart zum zweiten Mal in Serie.

Gleich zum Beginn des Spieltags kam es zu einer Überraschung, schließlich war kaum davon auszugehen, dass Kellerkind PSV Wesel gegen den bockstark in die Saison gestarteten Aufsteiger Viktoria Goch Zählbares eintüten könnte. Doch der PSV erwies sich als ein überaus unangenehmer Kontrahent und kämpfte sich zu einem unverhofften 1:0-Auswärtserfolg:

Im ersten Sonntagsspiel empfing die SG Essen-Schönebeck den 1. FC Lintfort zum Heimspiel. Sowohl die Essener Hausherren als auch die Gäste aus Lintfort gingen mit einer eher mageren Ausbeute aus den vergangen Partien in den Spieltag: Während die SGS aus den vergangenen vier Auftritten lediglich einen Zähler verbuchte, eroberte Lintfort immerhin drei Punkte. Demnach ging es für beide Mannschaften darum, den Negativlauf zu stoppen und drei wichtige Punkte einzuheimsen, was schlussendlich den Gästen gelingen sollte:

Während es zunächst nach einer ereignisarmen ersten Hälfte mit einem torlosen Remis in die Pause ging, brachte Schönebeck-Akteur Soheib Benhamza die Hausherren nach einer guten Stunde Spielzeit mit 1:0 in Führung. Diese hielt dann bis in die Schlussphase an, in der es dann Gäste-Joker Andre Rieger war, der mit einem Doppelschlag binnen sieben Minuten auf 2:1 für Lintfort drehte und somit den Auswärtsdreier sicherte.

Im Spitzenspiel des Spieltags empfing Ligaprimus SV Budberg den einen Zähler schwächer dastehenden Verfolger VfB Bottrop auf heimischer Anlage. Das Aufeinandertreffen der beiden Top-Teams versprach bereits im Vorhinein ein hochkarätiges zu werden, sollte schlussendlich aber noch viel mehr als ursprünglich erwartet zu bieten haben: Nachdem die Gäste einen Sahnestart erwischten und durch Tore von Lasse Dittner, Olcay Yilmaz und Kapitän Raphael Steinmetz zur Pause bereits mit 3:0 führten, brachte Fynn-Leon Eckhardt den SVB durch seinen Treffer unmittelbar nach dem Wiederbeginn zurück in die Begegnung. Weil sich der VfB anschließend durch den Platzverweis gegen Labinot Kryeziu dann auch noch selbst schwächte, kamen die Hausherren folglich in Überzahl noch zum Ausgleich. Doch in der Schlussphase war es dann der eingewechselte Rene Biskup, der die Gäste per Doppelschlag zum Sieg und zugleich an die Tabellenspitze schoss.

Am anderen Tabellenende fand sich derweil Rhenania Bottrop vor Spieltagsbeginn wieder, schließlich ging der Aufsteiger mit einzig fünf einheimsten Punkten als Ligaschlusslicht in die Begegnung bei den Sportfreunde Hamborn 07. Demnach ging die Rhenania auch als klarer Außenseiter in die Partie, und schlussendlich erneut leer aus: Doppeltorschütze Luka Blazevic und Kapitän Pascal Spors besorgten bereits zur Pause einen komfortablen 3:0-Vorsprung, den die Rhenania unmittelbar nach dem Seitenwechsel in ein 1:3 verwandelte. Hoffnung kam für die Gäste aber keine mehr auf, denn kurze Zeit später vollendete Sportfreunde-Akteur Blazevic zum Hattrick, ehe Rashad Ouro-Akpo das 5:1 folgen ließ. Damit war die Begegnung dann endgültig zugunsten des Gastgebers entschieden, Rhenania-Joker Christian Jusik verkürzte kurz vor Schluss lediglich noch zum 2:5-Endstand.

Im Duell zwischen den Sportfreunden Niederwenigern und DJK Sportfreunde Katernberg ging Letzterer aufgrund eines klaren Punktevorsprungs von neun Zählern auf den Kontrahenten als Favorit in die Partie, musste sich schlussendlich aber mit einer Punkteteilung zufrieden geben: Denn es waren die Hausherren, die den besseren Einstand in die Partie erwischten und durch Finn Dorka nach einer knappen Viertelstunde Spielzeit mit 1:0 in Führung gingen. Nachdem der Gastgeber knappe zehn Minuten darauf dann noch einen Foulelfmeter vergab, gelang Gäste-Torjäger Maurice Tavio Y Huete noch vor der Pause der 1:1-Ausgleich. Bei diesem Spielstand sollte es dann auch bis zum Abpfiff bleiben, da keine der beiden Mannschaften einen zweiten Treffer folgen lassen konnte.

Eine ebenso klare Rollenverteilung setzte auch das Aufeinandertreffen zwischen Aufsteiger SC Werden-Heidhausen und dem sieben Punkte besser dastehenden Kontrahenten SV Scherpenberg voraus, welche sich letztendlich auch auf dem Feld widerspiegelte: Während Baha Arslanboga nach einer guten halben Stunde zunächst auf 1:0 für Scherpenberg stellte, markierte der eingewechselte Ali Gülcan im zweiten Abschnitt den 2:0-Endstand. Durch den Auswärtserfolg rückt der SVS auf den fünften Tabellenplatz vor, während Heidhausen im Mittelfeld zurückbleibt.

Wieder in die Spur finden wollte derweil der FC Kray, der nach zuletzt sieben sieglosen Ligaspielen in Serie bei Kellerkind Mülheimer FC 97 auf drei Punkte aus war. Daraus wurde schlussendlich aber nichts, weil Ahmed-Malik Uzun und Sihun Kim die Mülheimer Hausherren mit ihren Treffern in der ersten Hälfte zum 2:0-Heimsieg und somit zum zweiten Saisonsieg in Serie schossen. Während der Oberliga-Absteiger demnach nach völlig verkorkstem Saisonstart so langsam in die Spur findet, hält die Horror-Serie des FC Kray nach zuvor starkem Saisonstart weiter an.