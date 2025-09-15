LL SW🗣:"Kein Beinbruch": FSV verspielt dreimal die Führung

In der Landesliga Südwest stand der elfte Spieltag auf dem Programm. Der TSV Jetzendorf siegte auswärts beim TSV 1865 Dachau. Sowohl die Partie FC Memmingen II gegen den SC Oberweikertshofen, als auch der FSV Pfaffenhofen gegen den SV Manching endeten unentschieden. Der Liveticker zum Nachlesen.

Spiele am Samstag: Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: »Es war für uns ein extremes Geduldsspiel. Manching überließ uns komplett den Ball, verteidigte extrem tief und lauerte auf Umschaltmomente. Positiv herauszuheben ist es, dass wir gegen einen so tief stehenden Block drei Tore erzielen konnten. Allerdings haben wir nach jeder Führung extrem schnell den Ausgleich gefangen. Daher tut es weh, dass wir trotz dreimaliger Führung nicht als Sieger vom Platz gehen konnten. Drei Gegentore zuhause sind dann auch einfach zu viel. Trotzdem ist das Unentschieden auch kein Beinbruch. Manching ist keine Laufkundschaft und gespickt mit guten Einzelspielern. Wir werden weiter unseren Weg gehen und bereiten uns nun auf das nächste Spiel am Freitag gegen Aindling vor.«

Sechs Tore gab es bei der Partie FSV Pfaffenhofen gegen den SV Manching zu bestaunen. Die Gastgeber gingen dabei dreimal in Führung. Für die Mannschaft von Trainer Ludwig Dietrich trafen Luka Brudtloff und Paul Starzer. Vor 600 Zuschauern glich Manching auch jeweils dreimal aus. Für die Gäste waren Fabian Neumayer und Luca Bienek. FSV Pfaffenhofen/Ilm – SV Manching 3:3

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Manuel Riebold (81. Samuel Zrieschling), Yasin Keskin, Simon Berger, Paul Starzer, Michael Senger, Thomas Rausch, Iman Nabi, Simon Heigl (79. Paolo Cipolla), Maurice Untersänger (70. Gabriel Hasenbichler), Luka Brudtloff - Trainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Romeo Öxler, Herbert Paul, Johannes Dexl (88. Antonio Jurleta), Rainer Meisinger, Luca Bienek (79. Jordi Muntada Knapp), Nico Daffner, Daniel Schweiger (71. Rayen Kouki), Fabian Neumayer, Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz

Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking) - Zuschauer: 600

Tore: 1:0 Luka Brudtloff (21.), 1:1 Fabian Neumayer (22.), 2:1 Paul Starzer (45.), 2:2 Luca Bienek (46.), 3:2 Luka Brudtloff (54.), 3:3 Fabian Neumayer (60.)

Ein Torfestival gab es zwischen dem TSV 1865 Dachau und dem TSV Jetzendorf. Stefan Stöckl brachte die Gäste mit einem Doppelpack früh in Führung. Den Rückstand egalisierte Berkant Barin mit zwei Treffern. Stöckls dritter Streich brachte die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner wieder in Führung. Für die späte Entscheidung sorgte Lorenz Kirmair. TSV 1865 Dachau – TSV Jetzendorf 2:4

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter (27. Dino Burkic), Kerim Özdemir, Jakob Jopen, Ruben Milla Nava, Nikolaus Grotz (68. Nicholas Porter), Sebastian Mitterhuber (86. Emilio D'Avanzo), Sebastian Löser, Berkant Barin, Lorenz Knöferl, John Haist - Trainer: Christian Doll

TSV Jetzendorf: Daniel Witetschek, Benedict Geuenich (82. Hannes Frank), Lorenz Kirmair, Frederic Rist, Dustin Kothmair, Thomas Nefzger (88. Dominik Schloßbauer), Tim Greifenegger, Wlad Beiz (90. Alexander Beiz), Julius Donnert (61. Kevin Bromm), Leon Nuhanovic (78. Felix Heckmeier), Stefan Stöckl - Trainer: Markus Pöllner

Schiedsrichter: Lukas Nartschick (Augsburg) - Zuschauer: 223

Tore: 0:1 Stefan Stöckl (3.), 0:2 Stefan Stöckl (20.), 1:2 Berkant Barin (25.), 2:2 Berkant Barin (47.), 2:3 Stefan Stöckl (59.), 2:4 Lorenz Kirmair (89.)

Last-Minute Wahnsinn in Memmingen. Den Auftakt in eine spektakuläre Partie machte Maximilian Schuch mit seinem Treffer zur Gäste-Führung. Danach übernahmen die Gastgeber das Spiel. Azad Kizilkanat, Fabian Kroh und Marvin Lang sorgten für eine komfortable 3:1-Führung. Im Anschluss schwächte sich die Mannschaft von Trainer Bernd Maier aber selbst. Moritz Henkel und David Reichert wurden des Feldes verwiesen. Yenal Strauß und Felix Hallmaier sorgten für das späte Remis. FC Memmingen II – SC Oberweikertshofen 3:3

FC Memmingen II: Josua Reichle, Simon Neubrand, Linus Jarsch, Laurenz Freisinger, Christian Mijatovic, David Reichert, Micha Bareis, Azad Kizilkanat (68. Semih Nergiz), Kenan Bajramovic (46. Moritz Henkel), Fabian Kroh (73. Marvin Lang), Mohamed Fofanah (77. Niclas Brader) - Trainer: Bernd Maier

SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Valentin Hueber (60. Sebastian Rieder), Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy (77. Valentin Leibelt), Fabian Willibald, Simon Schröttle, Lukas Kopyciok, Nabil Tcha-Zodi, Maximilian Schuch, Nico Scheibner (65. Felix Hallmaier), Yenal Strauß - Trainer: Simon Schröttle

Schiedsrichter: Julius Egen-Gödde (Kaufering) - Zuschauer: 65

Tore: 0:1 Maximilian Schuch (5.), 1:1 Azad Kizilkanat (37.), 2:1 Fabian Kroh (59.), 3:1 Marvin Lang (76.), 3:2 Yenal Strauß (88.), 3:3 Felix Hallmaier (90.)

Gelb-Rot: Moritz Henkel (83./FC Memmingen II/)

Gelb-Rot: David Reichert (90./FC Memmingen II/)