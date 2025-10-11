LL SW: Wilder Ritt in Pfaffenhofen - Jetzendorf siegt - Dachau frustet

Der TSV Jetzendorf konnte sein Gastspiel beim Kellerkind Memmingen II trotz langer Unterzahl für sich entscheiden, Torwart Daniel Witetschek flog in der 38. Minute vom Platz. Stefan Stöckl erzielte in der 51. Minute den Treffer des Tages. Jetzendorf klettert mit den drei Punkte auf den zweiten Platz, Memmingen bleibt Vorletzter.

FC Memmingen II – TSV Jetzendorf 0:1

FC Memmingen II: Felix Unger, Simon Neubrand, Mike Gerhardt, Laurenz Freisinger (77. Mahfouz Boroh), Christian Mijatovic, Bastian Frick (68. Dzavid Zatega), Marvin Lang, David Reichert (68. Henry Seitz), Micha Bareis (77. Azad Kizilkanat), Kenan Bajramovic, Moritz Henkel (68. Dino Japaur) - Trainer: Esad Kahric

TSV Jetzendorf: Daniel Witetschek, Benedict Geuenich, Frederic Rist, Bryan Beyreuther, Thomas Nefzger (71. Lorenz Kirmair), Tim Greifenegger, Wlad Beiz (77. Alexander Beiz), Julius Donnert (40. Jeremy Manhard), Leon Nuhanovic (81. Markus Pöllner), Kevin Bromm (63. Felix Heckmeier), Stefan Stöckl - Trainer: Markus Pöllner

Schiedsrichter: Raffael Dauner (München) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Stefan Stöckl (51.)

Rot: Daniel Witetschek (38./TSV Jetzendorf/)