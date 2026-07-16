 2026-07-16T13:43:51.953Z

Ticker

LL SW: TSV Jetzendorf mit Kanter-Sieg beim Liga-Start

1. Spieltag der Landesliga Südwest

von Sarah Georgi · Heute, 20:56 Uhr · 0 Leser
Klare Angelegenheit für den TSV Jetzendorf. Im ersten Liga-Spiel der Saison erzielte man mal eben sieben Treffer.
Klare Angelegenheit für den TSV Jetzendorf. Im ersten Liga-Spiel der Saison erzielte man mal eben sieben Treffer. – Foto: Daniel Worsch

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Der TSV Jetzendorf hat am Donnerstagabend beim Liga-Neuling VfR Neuburg/Donau gleich mal gezeigt, wie es in der Landesliga zugeht. Am Ende reiste man mit einem Kanter-Sieg und drei Punkten nach Hause. Die Spiele des Spieltags im Liveticker.

Spiel am Donnerstag:

Heute, 18:30 Uhr
VfR Neuburg
VfR NeuburgVfR Neuburg
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
0
7

Was für ein Auftakt für den TSV Jetzendorf. Beim Aufsteiger VfR Neuburg erzielte die Mannschaft am Donnerstagabend sieben Tore. Bereits in der fünften Spielminute bekam der TSV einen Foulelfmeter zugesprochen, den Leon Nuhanovic verwandelte. In der 36. Minute erhöhte Teamkollege Luca Broncel auf 2:0.

Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause. Danach drehten die Jetzendorfer weiter auf. Leon Heinzlmair machte spätestens mit seinem Doppelpack alles klar (51. & 58.). Ein weiterer Elfmeter, den Stefan Stöckl verwandelte (73.), sowie die Tore von Florian Kobold (78.) und Dominik Schloßbauer (82.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

VfR Neuburg – TSV Jetzendorf 0:7
VfR Neuburg: Dominik Jozinovic, Robert Hößl (53. Fatlind Talla), Sandi Omanovic, Moritz Bartoschek, Benedikt Bottenschein (84. Marijan Maričić), Sebastian Habermeyer, Nikolai Krzyzanowski (66. Jason Kifmann), Frederic Wytopil (66. Leon Bojaj), Daniel Rampertshammer (66. Flamur Idrizi), Efekan Eroglu, Leon Beran - Spielertrainer: Moritz Bartoschek - Spielertrainer: Sebastian Habermeyer
TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Frederic Rist (61. Benedikt Wiegert), Thomas Nefzger (76. Dominik Schloßbauer), Tim Greifenegger, Dustin Kothmair, Fabian Willibald, Julius Donnert, Leon Nuhanovic (70. David Raabe), Leon Heinzlmair, Stefan Stöckl (76. Florian Kobold), Luca Broncel (61. Niklas Schröder) - Co-Trainer: Stefan Kellner - spielender Co-Trainer: Tim Greifenegger - Trainer: Markus Pöllner
Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach) - Zuschauer: 380
Tore: 0:1 Leon Nuhanovic (5. Foulelfmeter), 0:2 Luca Broncel (36.), 0:3 Leon Heinzlmair (51.), 0:4 Leon Heinzlmair (58.), 0:5 Stefan Stöckl (73. Foulelfmeter), 0:6 Florian Kobold (78.), 0:7 Dominik Schloßbauer (82.)
Rot: Leon Bojaj (83./VfR Neuburg/)

Spiel am Samstag:

Sa., 18.07.2026, 14:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
14:00

Spiel am Sonntag:

So., 19.07.2026, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
SC Olching
SC OlchingSC Olching
13:00

Verlegtes Spiel:

Di., 21.07.2026, 19:00 Uhr
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
SV Manching
SV ManchingManching
19:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Morgen, 18:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
18:00

Morgen, 18:30 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
18:30live

Morgen, 18:30 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
18:30

Mi., 22.07.2026, 19:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
19:00

Di., 08.09.2026, 19:30 Uhr
TSV Gersthofen
TSV GersthofenGersthofen
TSV Bobingen
TSV BobingenTSV Bobingen
19:30