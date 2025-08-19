LL SW: TSV 1865 Dachau gewinnt erneut nicht – SCO verliert knapp

Der TSV Dachau 1865 wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Außerdem musste sich der FSV Pfaffenhofen Schwabmünchen geschlagen geben und Oberweikertshofen verlor gegen Durach.

Spiele am Dienstag

Wieder kein Sieg für den TSV 1865 Dachau. Auswärts beim TSV Rain/Lech setzte es eine 0:4-Niederlage für die Dachauer. Ein Doppelschlag brachte die Hausherren auf die Siegerstraße. Dennis Lechner brachte Rain/Lech in Führung (13.), wenig später erhöhte Paul Schmidt auf 2:0 (16.). Noch vor der Pause folgte die Vorentscheidung. Eric Adam erzielte das 3:0 für die Gastgeber (43.). Dachau fand auch in den zweiten 45 Minuten keine Antwort. Für den Schlusspunkt der Partie sorgte Fatlum Talla, der auf 4:0 stellte (65.). TSV Rain/Lech – TSV 1865 Dachau 4:0

TSV Rain/Lech: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Paul Schmidt, Fabian Ott, Michael Knötzinger, Fatlum Talla (67. Tino Joerss), Markus Lohner (67. Luca Trautwein), Eric Adam (55. Serhat Fidan), Gabriel Merane (67. Marcel Mayr), Lukas Müller, Dennis Lechner (72. Roman Große) - Trainer: Dominik Bobinger

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter, Kerim Özdemir, Ruben Milla Nava, Nikolaus Grotz (87. Adrian Abke), Sebastian Mitterhuber, Sebastian Löser (20. Marcel Juraković), Berkant Barin (61. Leon Pfeiffer), Lorenz Knöferl, John Haist, Antonios Masmanidis (46. Emilio D'Avanzo) - Trainer: Christian Doll

Schiedsrichter: Dominik Schneider (Beilngries) - Zuschauer: 280

Tore: 1:0 Dennis Lechner (13.), 2:0 Paul Schmidt (16.), 3:0 Eric Adam (43.), 4:0 Fatlum Talla (65.)

Der FSV Pfaffenhofe verliert beim Spitzenreiter. Im Heimspiel gegen Schwabmünchen verliert der FSV mit 2:4 (2:2). Nach 13 Minuten gingen die Hausherren durch Gabriel Hasenbichler in Führung. Im Stile einer Spitzenmannschaft antworteten die Gäste. Erst glich Robin Glöckle aus (20.), dann erzielte Simon Ammann das 2:1 (23.). Noch vor der Pause schlug der FSV zurück. Michael Senger erzielte den Ausgleichstreffer (45.). In der zweiten Halbzeit sicherte sich Schwabmünchen den siebten Sieg im siebten Spiel. Erst war es erneut Ammann, der auf 3:2 stellte (48.), dann schnürte auch Glöckle den Doppelpack und erzielte das Tor zum 4:2-Endstand (57.). FSV Pfaffenhofen/Ilm – TSV Schwabmünchen 2:4

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler (29. Lucas Schweiger), Manuel Riebold (50. Simon Heigl), Kristof Kuchlbauer, Yasin Keskin, Simon Berger, Paul Starzer, Michael Senger, Jonas Redl (68. Paolo Cipolla), Thomas Rausch, Maurice Untersänger (60. Luka Brudtloff), Gabriel Hasenbichler - Trainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

TSV Schwabmünchen: Fabio Zeche, Lucas Kusterer, Matthias Moser, Maximilian Muha, Maximilian Krist, Philip Gmell (64. Manuel Schmid), Philipp Boyer, Simon Ammann (71. Matteo di Maggio), Noah Kusterer, Richard Gumpinger (85. Maximilian Högg), Robin Glöckle (92. Dennis Sedlmeir) - Trainer: Sebastian Deutscher - Trainer: Emanuel Baum

Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Gabriel Hasenbichler (13.), 1:1 Robin Glöckle (20.), 1:2 Simon Ammann (23.), 2:2 Michael Senger (45.), 2:3 Simon Ammann (48.), 2:4 Robin Glöckle (57.)

Der SC Oberweikertshofen verliert gegen den VfB Durach mit 1:2 (0:2). Schon nach 45 Minuten standen die Hausherren mit dem Rücken zur Wand. Marco Faller brachte die Gäste in Führung (39.), nur drei Minuten später erhöhte Niklas Eggensperger auf 2:0 (42.). Direkt nach Wiederanpfiff brachte Yenal Strauß den SCO wieder ran und verkürzte auf 1:2 (48.). Am Ende blieb es aber bei der knappen Niederlage für die Gastgeber. SC Oberweikertshofen – VfB Durach 1:2

SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy (85. Felix Hallmaier), Torben Faßbender, Bryan Stubhan, Simon Schröttle, Lukas Kopyciok (46. Yenal Strauß), Elias Eck, Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi (54. Bohdan Andrusyk) (62. Nico Scheibner), Maximilian Schuch - Trainer: Simon Schröttle

VfB Durach: Julian Methfessel, Christoph Gruber, Robin Brandmeir, Patrick Littig, Manuel Schäffler (64. Tobias Steidle), Niklas Eggensperger, Tim Seefried (54. Nikolas Leibbrandt), Gregor Mürkl (90. Fabian Hörmann), Marco Faller (56. Moritz Stadelmann), Manuel Methfessel, Tobias Seger (81. Jannis Pfäffle) - Trainer: Julian Feneberg

Schiedsrichter: Richard Conrad (Putzbrunn) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Marco Faller (39.), 0:2 Niklas Eggensperger (42.), 1:2 Yenal Strauß (48.) Spiele am Mittwoch

Morgen, 19:00 Uhr SV Cosmos Aystetten Aystetten TSV Jetzendorf Jetzendorf 19:00 PUSH